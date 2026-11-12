Nie ma winnych śmierci pensjonariuszki DPS-u we Włocławku/fot. Pixabay/ilustracyjne
Włocławek

W mroźną noc w ogrodzie zmarła podopieczna DPS-u z Włocławka. Sprawa została umorzona

Nie ma winnych śmierci pensjonariuszki DPS-u we Włocławku/fot. Pixabay/ilustracyjne

Prokuratura Rejonowa we Włocławku zakończyła śledztwo w głośnej na cały kraj sprawie śmierci pensjonariuszki domu opieki. Prawie rok temu późnym wieczorem kobieta wyszła z budynku i zamarzła. Jej nieobecność odkryto dopiero po kilku godzinach.

Podopieczna DPS-u zmarła z wychłodzenia. Wyszła na zewnątrz w samej koszuli
Podopieczna DPS-u zmarła z wychłodzenia. Wyszła na zewnątrz w samej koszuli
84-letnia pensjonariuszka z demencją opuściła dom opieki społecznej. Znaleziono ją martwą

10 stycznia tego roku o godz. 19:24 – jak wskazuje monitoring - 84-letnia kobieta cierpiąca na całkowitą demencję wychodzi z budynku Domu Pomocy Społecznej we Włocławku przy ul. Nowomiejskiej.

Jest ubrana jedynie w koszulę nocną. Wchodzi do przydomowego ogrodu, ale nie potrafi odszukać drogi powrotnej. O godz. 22:00, w trakcie wieczornego obchodu, personel dostrzega, że nie ma pani Janiny. W tym czasie w placówce są tylko dwie opiekunki. Przeszukują budynek - bez skutku. Wzywają policję.
Tuż przed północą znaleziono w pobliżu budynku ciało starszej pani, która zamarzła.

Śledztwo trwało prawie rok. O jego finale mówi zastępczyni prokuratora rejonowego we Włocławku Martyna Wojtczak.

- Postępowanie było prowadzone pod kątem czynu polegającego na nieumyślnym spowodowaniu śmierci pensjonariuszki Domu Pomocy Społecznej w związku z narażeniem tej pensjonariuszki na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.

Jak mówiła prokurator, postępowanie zostało umorzone z uwagi na brak znamion czynu zabronionego.

- W toku postępowania zgromadzono obszerny materiał dowodowy, przeprowadzono oględziny zewnętrzne i wewnętrzne zwłok, przesłuchano szereg świadków, zgromadzono dokumentację, w tym przede wszystkim dokumentację regulującą obowiązki pracowników Domu Pomocy Społecznej. Regulaminy te określały, co konkretnie i w jakich godzinach ci pracownicy mają w ramach swoich obowiązków oraz opieki nad pensjonariuszami wykonywać. Tak zgromadzony materiał dowodowy doprowadził do ustalenia, że nie można żadnemu pracownikowi Domu Pomocy Społecznej przypisać zaniedbania jakichkolwiek obowiązków, które na tych pracownikach w tym dniu ciążyły.

Czy personel widział moment wyjścia starszej pani z budynku?

- Personel nie widział wyjścia pani z budynku, dlatego że w tym czasie zajmował się czynnościami opiekuńczo-pielęgnacyjnymi wobec innych pensjonariuszy - mówi prokurator Martyna Wojtczak.

- Według obowiązujących regulacji wewnętrznych w tym Domu Pomocy Społecznej w czasie, kiedy pani pokrzywdzona opuszczała budynek, drzwi – według regulaminu – mogły być jeszcze otwarte. Ciężko mi powiedzieć, czy każdy mógł wejść i wyjść, natomiast faktem jest, że te drzwi w tym momencie były otwarte, a pensjonariusze mogli ten budynek teoretycznie opuścić, a pracownicy – tak jak powiedziałam – wykonywali inne czynności opiekuńcze z innymi pensjonariuszami.

Decyzja o umorzeniu nie jest ostateczna. Kto i na jakiej podstawie może ubiegać się o zaskarżenie postanowienia o umorzeniu postępowania?

- Prawa zmarłej pokrzywdzonej mogą wykonywać osoby jej najbliższe; tym osobom przysługuje prawo do zaskarżenia tego postanowienia.

  • Dom pomocy wysnuł pierwsze wnioski. Prócz monitoringu przez całą dobę przy drzwiach czuwa teraz człowiek, który zapisuje każdego, kto wchodzi i wychodzi. Pensjonariusze, gdy wychodzą, muszą podać prognozowaną godzinę powrotu.
  • Na nocnej zmianie jest dodatkowa osoba. Oznacza to, że nad pięćdziesięciorgiem starszych lub chorych ludzi czuwa teraz troje, a nie dwoje opiekunów.

Relacja Marka Ledwosińskiego
Gdzie: Włocławek
TAGI: DPSpodopiecznazamarzłaśledztwoprokuraturaumorzeniewinnipracownicyopieka
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