W mroźną noc w ogrodzie zmarła podopieczna DPS-u z Włocławka. Sprawa została umorzona

Prokuratura Rejonowa we Włocławku zakończyła śledztwo w głośnej na cały kraj sprawie śmierci pensjonariuszki domu opieki. Prawie rok temu późnym wieczorem kobieta wyszła z budynku i zamarzła. Jej nieobecność odkryto dopiero po kilku godzinach.

10 stycznia tego roku o godz. 19:24 – jak wskazuje monitoring - 84-letnia kobieta cierpiąca na całkowitą demencję wychodzi z budynku Domu Pomocy Społecznej we Włocławku przy ul. Nowomiejskiej.





Jest ubrana jedynie w koszulę nocną . Wchodzi do przydomowego ogrodu, ale nie potrafi odszukać drogi powrotnej. O godz. 22:00, w trakcie wieczornego obchodu, personel dostrzega, że nie ma pani Janiny. W tym czasie w placówce są tylko dwie opiekunki. Przeszukują budynek - bez skutku. Wzywają policję.

Tuż przed północą znaleziono w pobliżu budynku ciało starszej pani, która zamarzła.





Śledztwo trwało prawie rok. O jego finale mówi zastępczyni prokuratora rejonowego we Włocławku Martyna Wojtczak.





- Postępowanie było prowadzone pod kątem czynu polegającego na nieumyślnym spowodowaniu śmierci pensjonariuszki Domu Pomocy Społecznej w związku z narażeniem tej pensjonariuszki na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.





Jak mówiła prokurator, postępowanie zostało umorzone z uwagi na brak znamion czynu zabronionego.





- W toku postępowania zgromadzono obszerny materiał dowodowy, przeprowadzono oględziny zewnętrzne i wewnętrzne zwłok, przesłuchano szereg świadków, zgromadzono dokumentację, w tym przede wszystkim dokumentację regulującą obowiązki pracowników Domu Pomocy Społecznej. Regulaminy te określały, co konkretnie i w jakich godzinach ci pracownicy mają w ramach swoich obowiązków oraz opieki nad pensjonariuszami wykonywać. Tak zgromadzony materiał dowodowy doprowadził do ustalenia, że nie można żadnemu pracownikowi Domu Pomocy Społecznej przypisać zaniedbania jakichkolwiek obowiązków , które na tych pracownikach w tym dniu ciążyły.





Czy personel widział moment wyjścia starszej pani z budynku?





- Personel nie widział wyjścia pani z budynku, dlatego że w tym czasie zajmował się czynnościami opiekuńczo-pielęgnacyjnymi wobec innych pensjonariuszy - mówi prokurator Martyna Wojtczak.





- Według obowiązujących regulacji wewnętrznych w tym Domu Pomocy Społecznej w czasie, kiedy pani pokrzywdzona opuszczała budynek, drzwi – według regulaminu – mogły być jeszcze otwarte. Ciężko mi powiedzieć, czy każdy mógł wejść i wyjść, natomiast faktem jest, że te drzwi w tym momencie były otwarte, a pensjonariusze mogli ten budynek teoretycznie opuścić, a pracownicy – tak jak powiedziałam – wykonywali inne czynności opiekuńcze z innymi pensjonariuszami.





Decyzja o umorzeniu nie jest ostateczna. Kto i na jakiej podstawie może ubiegać się o zaskarżenie postanowienia o umorzeniu postępowania?





- Prawa zmarłej pokrzywdzonej mogą wykonywać osoby jej najbliższe; tym osobom przysługuje prawo do zaskarżenia tego postanowienia.





Dom pomocy wysnuł pierwsze wnioski. Prócz monitoringu przez całą dobę przy drzwiach czuwa teraz człowiek, który zapisuje każdego, kto wchodzi i wychodzi. Pensjonariusze, gdy wychodzą, muszą podać prognozowaną godzinę powrotu.