Bydgoszczanie dzielili się krwią z potrzebującymi. Wyjazdowa akcja NFZ trafiła do miasta

Krwiobus zaparkował w czwartek przed siedzibą NFZ w Bydgoszczy. Wyjazdowa akcja to inicjatywa Narodowego Funduszu Zdrowia i Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy.

Krwiobus zaparkował w czwartek przed siedzibą NFZ w Bydgoszczy. Wyjazdowa akcja to inicjatywa Narodowego Funduszu Zdrowia i Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy.



Chętnych, by podzielić się życiodajnym płynem, nie brakowało. – Kiedyś moja babcia potrzebowała krew i obiecałam sobie, że będę oddawać – powiedziała jedna z uczestniczek. – Jak byłem w wojsku, to oddawałem dla chorej dziewczynki. Tak się zaczęło, teraz mam oddane już 50 litrów – przyznał inny z darczyńców. Pojawiły się też osoby, które przyszły po raz pierwszy.



Oddając, krew pomagamy realnie. Z naszej dawki może skorzystać wiele osób. – Oddając krew pełną, oddajemy wszystkie składniki krwi. My z każdego woreczka rozdzielamy na trzech różnych pacjentów, także każdy dostanie coś dobrego – przyznała jedna z pielęgniarek.



Krew mogą oddać osoby pełnoletnie, które nie przekroczyły 65. roku życia, są zdrowe i ważą minimum 50 kilogramów.