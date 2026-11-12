Gmina Inowrocław z bardzo dobrymi wynikami/fot. Wikipedia/ Bornholm
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Nasz region na trzecim miejscu, w których najlepiej się żyje. Świetny wynik gminy Inowrocław

Gmina Inowrocław z bardzo dobrymi wynikami/fot. Wikipedia/ Bornholm

Nasze województwo jest na podium w kraju, jeśli chodzi o zadowolenie ludzi z życia. Tak wynika z danych „Pulsu Biznesu”, przytaczanych z OECD (Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju). Średnio najbardziej szczęśliwi są mieszkańcy województw wielkopolskiego, dolnośląskiego i kujawsko-pomorskiego. Wskaźnik satysfakcji z życia wynosi ponad 6 w skali od 0 do 10.

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– Lepsza sytuacja ekonomiczna w regionie sprzyja lepszym relacjom, a lepsze relacje wiążą się z większym poczuciem satysfakcji. A więc to zamożność czyni ludzi nieco bardziej usatysfakcjonowanymi – konkluduje „Puls Biznesu”.

Z kolei Raport Algolytics i SW Research pokazuje jakość życia w gminach na podstawie ocen ekspertów i ankiety z udziałem ponad 1500 osób. Brano pod uwagę 90 kryteriów w 10 kategoriach.

Jeśli chodzi o ocenę fachowców, którzy większą wagę przywiązywali np. do środowiska i bezpieczeństwa, na drugim miejscu w kraju po Mińsku Mazowieckim znalazł się Inowrocław. To jedyna w czołowej dziesiątce miejscowość z naszego regionu.

Wg respondentów, stawiających bardziej m.in. na warunki ekonomiczne i dostępność usług, wygrywa Warszawa, a wśród liderów nie znalazła się miejscowość z kujawsko-pomorskiego. Nasz region według wag ekspertów znalazł się na 8 miejscu (wygrywa śląskie), według ankietowanych na 10 (z tym samym liderem).

W ramach naszego województwa, w rankingu eksperckim pierwsze miejsce zajmuje Inowrocław, za nim są Aleksandrów Kujawski, Brodnica, Wąbrzeźno, Chełmża, Toruń, Chełmno, Radziejów, Bydgoszcz i Ciechocinek. Inowrocław wygrywa tym, że mieszkańcy mają blisko do placówek medycznych i sklepów spożywczych. Jest dużo przystanków komunikacji, a straż w wielu przypadkach dojeżdża na miejsce szybciej niż w 5 minut.

Najniższe pozycje zajmują Rogowo w powiecie rypińskim, Topólka i Chodecz. Problemem jest ograniczona dostępność usług i infrastruktury.

Według badanej grupy mieszkańców pierwsze trzy miejsca to Toruń, Inowrocław i Brodnica. Za nimi plasują się Bydgoszcz, Aleksandrów, Ciechocinek, Lipno, Chełmża, Wąbrzeźno i Chełmno. Toruń triumfuje dostępnością szpitali, przychodni i aptek, wielością oraz różnorodnością sklepów, rozwiniętym transportem publicznym i dobrymi wynikami szkół, a także dość niskim bezrobociem.

Najsłabiej wypadły Chodecz, Boniewo i Izbica Kujawska – wszystkie w południowo-wschodniej części regionu. Mieszkańcy narzekali na słabą dostępność ochrony zdrowia, odległość do usług publicznych i mniej korzystną sytuację na rynku pracy.

Według Pulsu Biznesu zadowolenie z życia szybko rośnie niemal w całym kraju. Spada jedynie na Podlasiu i w Zachodniopomorskim.

W żadnym innym kraju świata satysfakcja z życia nie wzrasta tak szybko, jak w Polsce. Wśród dziesięciu regionów OECD o największym wzroście tego wskaźnika, aż sześć jest z Polski.

Materiał Moniki Siwak
TAGI: województwo kujawsko-pomorskieinowrocławregionranking oecd
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