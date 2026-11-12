Tragiczny wypadek między Świeciem a Toruniem. Zderzyły się dwa pojazdy, nie żyje jedna osoba

Ponad półtora kilograma narkotyków, karabin i broń czarnoprochową zabezpieczyli toruńscy policjanci podczas działań wymierzonych w przestępczość związaną…
Specjalistyczny 25-metrowy podnośnik otrzymali w czwartek chełmińscy strażacy. Pieniądze na nowoczesny sprzęt przekazał marszałek. Pojazd kosztował 2…
Kolejne tragiczne zdarzenie na drogach naszego regionu. Na „krajówce” nr 10 w powiecie lipnowskim w miejscowości Żagno samochód osobowy zderzył się z…
Około 200 osób podróżowało pociągiem pasażerskim, w którym doszło do pożaru w Brzozie pod Bydgoszczą. Zapalił się falownik znajdujący się na dachu…
Jedna osoba zginęła, a jedna jest poszkodowana w wypadku, do którego doszło przed 10:30 na drodze nr 91 w naszym regionie. W Głuchowie między Świeciem a…
Beata Pilewska została Wojewódzkim Rzecznikiem Praw Uczniowskich. W „Rozmowie Dnia” w Polskim Radiu PiK opowiedziała, jak widzi swoją rolę. - Chciałabym…
Nadgoplański WOPR wzbogacił się o 6 fantomów umożliwiających między innymi naukę tamowania masywnych krwotoków. Specjalistyczny jest już wykorzystywany…
Dwaj bracia przyjechali do Torunia z Zie-ZOO w Volkel w Holandii. Wilki grzywiaste dobrze się odnalazły w nowym domu.
- Walki nad brzegiem rzeki wybuchły 11 listopada 1918 roku i trwały do wczesnego ranka 12 listopada. Od tego momentu Włocławek jest wolny - mówi Tomasz Wąsik…
Kilkadziesiąt szachownic ustawiono 11 listopada w największej sali Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy. Ponad sto osób bierze udział w turnieju z okazji Święta…
Bydgoskie Centrum Nowe Życie zaprasza na kolejną edycję bezpłatnych webinarów poświęconych walce o płodność. Prelegentami będą uznani eksperci z dziedzin…
Mężczyzna zginął pod pociągiem na Dworcu Głównym w Inowrocławiu. Składy z Inowrocławia do Torunia musiały zmienić trasę i jechać przez Bydgoszcz.