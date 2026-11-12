Tragiczny wypadek między Świeciem a Toruniem. Zderzyły się dwa pojazdy, nie żyje jedna osoba

Jedna osoba zginęła, a jedna jest poszkodowana w wypadku, do którego doszło przed 10:30 na drodze nr 91 w naszym regionie. W Głuchowie między Świeciem a Toruniem zderzyły się samochodu ciężarowy i osobowy.

Droga jest zablokowana. Policja organizuje objazd trasą: Bielczyny – Chełmża – DW551.



Utrudnienia mają potrwać około dwóch godzin.