Krzysztof Gawkowski opowiedział o wtorkowym ataku na system ePUAP/fot. Izabela Langner
KRAJ I ŚWIAT

Krzysztof Gawkowski, minister cyfryzacji: Atak na ePUAP miał sparaliżować administrację w grudniu

Krzysztof Gawkowski opowiedział o wtorkowym ataku na system ePUAP/fot. Izabela Langner

Dwa dni temu doszło do cyberataku na system ePUAP. W czwartek szerzej opowiedział o nim minister cyfryzacji, Krzysztof Gawkowski. – Atak cybernetyczny został zatrzymany, przyszedł z zagranicy, to już mamy potwierdzone – zaznaczył.

Wicepremier i minister cyfryzacji: Wykryto i zatrzymano cyberatak na państwowy system ePUAP [aktualizacja]
Wicepremier i minister cyfryzacji: Wykryto i zatrzymano cyberatak na państwowy system ePUAP [aktualizacja]

– Wiemy, że plan był szerszy. Mamy już przesłanki wskazujące, że w grudniu chciano nam sparaliżować pracę administracji rządowej – powiedział wicepremier na antenie TVP Info.

We wtorek wieczorem na portalu X Gawkowski przekazał informację o cyberataku na państwowy system. Zespoły odpowiadające za bezpieczeństwo podjęły natychmiastowe działania pozwalające zachować stabilność systemu. Trwają prace techniczne nad przywróceniem jego pełnej funkcjonalności.

Według ministra analiza logów systemowych wskazuje, że osoby odpowiedzialne za cyberatak prowadziły działania przygotowawcze mające umożliwić przeprowadzenie w późniejszym terminie skoordynowanej operacji wymierzonej w funkcjonowanie administracji publicznej. – To było przygotowanie na określony czas, na jakąś taką bombę administracyjną, która ma sparaliżować w trudnym okresie grudnia pracę polskich urzędników – stwierdził.

Gawkowski podkreślił, że w przypadku tego typu zdarzeń zawsze istnieje ryzyko wystąpienia sytuacji kryzysowych, w tym wycieku danych lub zakłóceń pracy urzędów. Jak zaznaczył, kluczowe znaczenie ma szybka reakcja instytucji odpowiedzialnych za cyberbezpieczeństwo.

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (ePUAP) to ogólnopolski system umożliwiający obywatelom internetową komunikację z jednostkami administracji publicznej. Służy m.in. do wysyłania wniosków, podań i dokumentów do urzędów, a także do podpisywania pism za pomocą Profilu Zaufanego.

TAGI: epuapministerstwo cyfryzacjikrzysztof gawkowskicyberatakatak hakerski
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