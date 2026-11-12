Ukraińscy żołnierze byli szkoleni w Polsce/fot. Mads Claus Rasmussen
KRAJ I ŚWIAT

Ponad 24 tysiące ukraińskich żołnierzy przeszkolonych w Polsce. To efekt unijnej współpracy

Ukraińscy żołnierze byli szkoleni w Polsce/fot. Mads Claus Rasmussen

W ramach Unijnej Misji Wsparcia Wojskowego (EUMAM) dla Ukrainy na poligonach w państwach UE przeszkolono 100 tysięcy żołnierzy z tego kraju. Prawie co czwarty z nich uczestniczył w szkoleniu organizowanym na terenie Polski. Informację przekazał oficer prasowy 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej (11LDKPanc) mjr Artur Pinkowski.

Abu Zabi. Rozpoczął się drugi dzień negocjacji trójstronnych Ukraina-USA-Rosja
Abu Zabi. Rozpoczął się drugi dzień negocjacji trójstronnych Ukraina-USA-Rosja
Zawieszenie ognia w rejonie okupowanego miasta Ołeszki. Sytuacja tam jest tragiczna

– Program szkoleniowy realizowany na terytorium państw UE ewoluował od szkolenia podstawowego i zapoznania z niezbędnym rzemiosłem wojskowym po rozbudowane o zaawansowane kursy specjalistyczne. Ukraińscy żołnierze szkolą się obecnie w zakresie wykorzystania nowoczesnych systemów dowodzenia i procesów w nich zachodzących, medycyny pola walki, rozminowywania terenu, logistyki, zaawansowanej łączności oraz obsługi i konserwacji zachodniego sprzętu – powiedział mjr Pinkowski.

Dodał, że program jest dostosowywany do zmieniających się warunków walki. Instruktorzy na bieżąco analizują napływające z frontu doświadczenia i dostosowują taktykę do dynamicznie zmieniających się realiów wojny technologicznej. Jak zaznaczył, program przynosi także korzyści dla drugiej strony, gdyż zachodni instruktorzy zyskują bezcenną wiedzę od ukraińskich żołnierzy, którzy na co dzień mierzą się z konfliktem zbrojnym o wysokiej intensywności.

Obecnie szkolenie obejmuje m.in. prowadzenie rozpoznania, rozwijanie umiejętności przywódczych oraz dowodzenie pododdziałami. Szczególny nacisk położono na działania w terenie zurbanizowanym, w tym techniki podejścia pod obiekty i ich neutralizację, a także na taktykę walki w systemie transzei. W warunkach bezpośredniego kontaktu z przeciwnikiem żołnierze doskonalą posługiwanie się bronią oraz bezpieczne i efektywne wykorzystanie środków wybuchowych.

– Unia Europejska deklaruje, że wsparcie będzie kontynuowane tak długo, jak będzie to konieczne. Przesłanie płynące z europejskich stolic pozostaje jednoznaczne: silniejsza i lepiej wyszkolona armia ukraińska to gwarant bezpieczniejszej Europy. Siły zbrojne Ukrainy kontynuują specjalistyczne szkolenia realizowane na terenie naszego kraju. Do tej pory w różnych programach przygotowania bojowego i operacyjnego wzięło udział już ponad 24 tysiące ukraińskich żołnierzy – powiedział mjr Pinkowski.

Ważną częścią programu są zaawansowane kursy specjalistyczne i przygotowujące personel techniczny. Realizowane moduły szkoleniowe mają na celu systematyczne wzmacnianie umiejętności taktycznych, technicznych oraz przywódczych ukraińskiego personelu wojskowego.

Unijna Misja Wsparcia Wojskowego dla Ukrainy jest koordynowana przez międzynarodowe dowództwo Combined Arms Training Command (CAT-C), na którego czele stoi dowódca 11LDKPanc gen. dyw. Sławomir Lidwa.

EUMAM została ustanowiona w październiku 2022 roku, by wesprzeć wzmacnianie zdolności Ukrainy do samoobrony przez rosyjskim najeźdźcą. Kilka dni temu decyzją państw UE misja została przedłużona do listopada 2028. Rozszerzono też jej mandat, m.in. o stałą obecność misji bezpośrednio na terytorium Ukrainy.

TAGI: ukrainawojnarosjawojskożołnierze
Udostępnij znajomym
poprzednia informacja Policjanci zatrzymali 59 osób podczas Marszu Niepodległości w Warszawie

Obserwuj nas

Polub nasze profile w mediach społecznościowych
  reklama  
Zobacz
  reklama  
Zobacz
  reklama  
Zobacz

Najczęściej czytane

KRAJ I ŚWIAT

Ponad 24 tysiące ukraińskich żołnierzy przeszkolonych w Polsce. To efekt unijnej współpracy

W ramach Unijnej Misji Wsparcia Wojskowego (EUMAM) dla Ukrainy na poligonach w państwach UE przeszkolono 100 tysięcy żołnierzy z tego kraju. Prawie co czwarty…

PAP PG
2026-11-12, 08:37
KRAJ I ŚWIAT

Policjanci zatrzymali 59 osób podczas Marszu Niepodległości w Warszawie

Spośród zatrzymanych 59 osób złamało ustawę o przeciwdziałaniu narkomanii, sześć osób było poszukiwanych, a cztery złamały zakaz lotów dronami.

DW PAP
2026-11-11, 20:52
KRAJ I ŚWIAT

Prezydent Nawrocki niósł biało-czerwoną flagę na Marszu Niepodległości w Warszawie

Marsz Niepodległości przed godz. 15 wyruszył w stronę Mostu Poniatowskiego. Podczas gdy czoło marszu dotarło na błonia stadionu Narodowego, jego koniec…

DW PAP
2026-11-11, 14:52
KRAJ I ŚWIAT

Abu Zabi. Rozpoczął się drugi dzień negocjacji trójstronnych Ukraina-USA-Rosja

„Najpierw odbędą się rozmowy w formacie trójstronnym z udziałem (Ukrainy,) USA i Rosji. Następnie przeprowadzimy osobne spotkanie z europejskimi partnerami…

PAP KB
2026-11-11, 10:41
KRAJ I ŚWIAT

Narodowe Święto Niepodległości - obchody w stolicy: uroczystości państwowe i Marsz Niepodległości

Główne obchody z udziałem prezydenta Karola Nawrockiego i jego małżonki odbędą się na pl. Piłsudskiego w Warszawie. Prezydent wręczy też odznaczenia…

PAP KB
2026-11-11, 08:18
KRAJ I ŚWIAT

Wicepremier i minister cyfryzacji: Wykryto i zatrzymano cyberatak na państwowy system ePUAP [aktualizacja]

O próbie zakłócenie pracy systemu ePUAP poinformował we wtorek wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Dodał, że trwają prace techniczne nad…

PAP KB
2026-11-10, 22:17
KRAJ I ŚWIAT

Sąd Najwyższy uchylił decyzje o przerwie w czynnościach sędziów Trybunału Konstytucyjnego

Zarządzenia o natychmiastowej przerwie w czynnościach Bogdana Święczkowskiego i Bartłomieja Sochańskiego zostają uchylone - poinformował we wtorek w komunikacie…

PAP KB
2026-11-10, 19:40
KRAJ I ŚWIAT

Szef Pentagonu: Podpiszemy z Polską deklarację ws. współpracy w przemyśle obronnym [wideo]

Szef Pentagonu Pete Hegseth powiedział we wtorek, że podpisze z wicepremierem i ministrem obrony narodowej Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem deklarację w sprawie…

PAP KB
2026-11-10, 18:38
KRAJ I ŚWIAT

Kraków. Zakończyła się sekcja zwłok zamachowca i przeszukanie domu. Znaleziono sejf

We wtorek w Zakładzie Medycyny Sądowej UJ CM przeprowadzona została sekcja zwłok zamachowca, który zmarł w poniedziałek nad ranem w szpitalu. W poniedziałek…

PAP KB
2026-11-10, 18:30
KRAJ I ŚWIAT

Premier zwrócił się do ministrów o pilny przegląd przepisów dotyczących posiadania broni

Premier Donald Tusk zaznaczył, że dobrze byłoby mieć pewność, że rejestrowany jest każdy egzemplarz broni, który trafia w prywatne ręce.

DW PAP
2026-11-10, 18:00
KRAJ I ŚWIAT

Znicze i kwiaty na Marszu Ciszy w Krakowie z udziałem prezydenta i premiera [zdjęcia]

Uczestnicy Marszu Ciszy zebrali się na Rynku Głównym. O godz. 20.00 ciszę przerwały kościelne dzwony, a następnie Hejnał Mariacki - jeden z najważniejszych…

PAP KB
2026-11-09, 22:03
KRAJ I ŚWIAT

Szef BBN: - Obaj ranni funkcjonariusze Policji odebrali z rąk prezydenta ordery

Wcześniej szef BBN Bartosz Grodecki przekazał, że prezydent zdecydował o nadaniu policjantom z Krakowa - starszym posterunkowym Jakubowi Kulikowi i Arturowi…

PAP KB
2026-11-09, 20:21
więcej wiadomości
0:00 0:00