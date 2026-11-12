Ponad 24 tysiące ukraińskich żołnierzy przeszkolonych w Polsce. To efekt unijnej współpracy

W ramach Unijnej Misji Wsparcia Wojskowego (EUMAM) dla Ukrainy na poligonach w państwach UE przeszkolono 100 tysięcy żołnierzy z tego kraju. Prawie co czwarty z nich uczestniczył w szkoleniu organizowanym na terenie Polski. Informację przekazał oficer prasowy 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej (11LDKPanc) mjr Artur Pinkowski.

– Program szkoleniowy realizowany na terytorium państw UE ewoluował od szkolenia podstawowego i zapoznania z niezbędnym rzemiosłem wojskowym po rozbudowane o zaawansowane kursy specjalistyczne. Ukraińscy żołnierze szkolą się obecnie w zakresie wykorzystania nowoczesnych systemów dowodzenia i procesów w nich zachodzących, medycyny pola walki, rozminowywania terenu, logistyki, zaawansowanej łączności oraz obsługi i konserwacji zachodniego sprzętu – powiedział mjr Pinkowski.



Dodał, że program jest dostosowywany do zmieniających się warunków walki. Instruktorzy na bieżąco analizują napływające z frontu doświadczenia i dostosowują taktykę do dynamicznie zmieniających się realiów wojny technologicznej. Jak zaznaczył, program przynosi także korzyści dla drugiej strony, gdyż zachodni instruktorzy zyskują bezcenną wiedzę od ukraińskich żołnierzy, którzy na co dzień mierzą się z konfliktem zbrojnym o wysokiej intensywności.



Obecnie szkolenie obejmuje m.in. prowadzenie rozpoznania, rozwijanie umiejętności przywódczych oraz dowodzenie pododdziałami. Szczególny nacisk położono na działania w terenie zurbanizowanym, w tym techniki podejścia pod obiekty i ich neutralizację, a także na taktykę walki w systemie transzei. W warunkach bezpośredniego kontaktu z przeciwnikiem żołnierze doskonalą posługiwanie się bronią oraz bezpieczne i efektywne wykorzystanie środków wybuchowych.



– Unia Europejska deklaruje, że wsparcie będzie kontynuowane tak długo, jak będzie to konieczne. Przesłanie płynące z europejskich stolic pozostaje jednoznaczne: silniejsza i lepiej wyszkolona armia ukraińska to gwarant bezpieczniejszej Europy. Siły zbrojne Ukrainy kontynuują specjalistyczne szkolenia realizowane na terenie naszego kraju. Do tej pory w różnych programach przygotowania bojowego i operacyjnego wzięło udział już ponad 24 tysiące ukraińskich żołnierzy – powiedział mjr Pinkowski.



Ważną częścią programu są zaawansowane kursy specjalistyczne i przygotowujące personel techniczny. Realizowane moduły szkoleniowe mają na celu systematyczne wzmacnianie umiejętności taktycznych, technicznych oraz przywódczych ukraińskiego personelu wojskowego.



Unijna Misja Wsparcia Wojskowego dla Ukrainy jest koordynowana przez międzynarodowe dowództwo Combined Arms Training Command (CAT-C), na którego czele stoi dowódca 11LDKPanc gen. dyw. Sławomir Lidwa.



EUMAM została ustanowiona w październiku 2022 roku, by wesprzeć wzmacnianie zdolności Ukrainy do samoobrony przez rosyjskim najeźdźcą. Kilka dni temu decyzją państw UE misja została przedłużona do listopada 2028. Rozszerzono też jej mandat, m.in. o stałą obecność misji bezpośrednio na terytorium Ukrainy.