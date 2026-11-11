Siatkarki Sokoła & Hagric Mogilno zakończyły udział w TAURON Pucharze Polski na 1/8 finału/fot. archiwum/Patryk Głowacki
SPORT

Sokół Mogilno bez ćwierćfinału Pucharu Polski. DevelopRes za mocny w Rzeszowie

Siatkarki Sokoła & Hagric Mogilno zakończyły udział w TAURON Pucharze Polski na 1/8 finału/fot. archiwum/Patryk Głowacki

Siatkarki Sokoła & Hagric Mogilno zakończyły udział w TAURON Pucharze Polski na 1/8 finału. Zespół Dawida Michora przegrał na wyjeździe z DevelopResem Rzeszów 0:3. Najwięcej walki przyjezdne nawiązały w dwóch pierwszych setach.

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Początek nie zapowiadał jednostronnego spotkania. W pierwszej partii Mogilnianki potrafiły odrobić straty i po ataku Melis Durul zbliżyły się do rywalek na 13:15. W końcówce liderki TAURON Ligi ponownie przejęły inicjatywę i zwyciężyły 25:21.

Jeszcze bardziej wyrównany był drugi set. Sokół po dwóch skutecznych blokach doprowadził do remisu 11:11, a później utrzymywał kontakt do stanu 16:17. Dopiero seria przy zagrywce Uliany Kotar pozwoliła gospodyniom odskoczyć i zamknąć tę część wynikiem 25:17.

W trzeciej odsłonie DevelopRes miał już wyraźną przewagę. Po stanie 10:10 Rzeszowianki stopniowo zwiększały dystans, a końcówkę zdominowały całkowicie. Mecz zakończył się asem serwisowym Julity Piaseckiej.

KS DevelopRes Rzeszów – Sokół & Hagric Mogilno 3:0 (25:21, 25:17, 25:14)

Dyscyplina: siatkówka
TAGI: Sokół MogilnoSokół & Hagric MogilnoDevelopRes RzeszówTAURON Puchar PolskiPuchar Polski siatkareksiatkówka kobietMogilnoDawid MichorUliana KotarMetalkas Pałac Bydgoszcz
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