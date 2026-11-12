Wilki grzywiaste to nowi mieszkańcy Ogrodu Zoobotanicznego w Toruniu [zdjęcia]

Dwaj bracia przyjechali do Torunia z Zie-ZOO w Volkel w Holandii. Wilki grzywiaste dobrze się odnalazły w nowym domu.

Wilki grzywiaste, zwane też pampasowcami grzywiastymi, pochodzą z Ameryki Południowej, gdzie zamieszkują przede wszystkim otwarte tereny trawiaste, sawanny i zarośla.

Nazwa może sugerować, że są spokrewnione z naszymi rodzimymi wilkami, ale tak nie jest.

Należą do odrębnego rodzaju i są jedynymi jego przedstawicielami.

uwielbiają owoce

- Charakterystyczny wygląd zawdzięczają długim, smukłym nogom, dużym uszom oraz rudemu umaszczeniu. Ich najbardziej rozpoznawalną cechą jest jednak ciemna grzywa biegnąca wzdłuż karku, którą mogą stroszyć, gdy czują się zagrożone lub chcą zaprezentować się innemu osobnikowi - opisują pracownicy Ogrodu Zoobotanicznego w Toruniu.Choć to drapieżniki,(zwłaszcza wilcze jabłka) i inne części roślin.- Nasi nowi mieszkańcy dobrze się aklimatyzują i czują się już całkiem komfortowo. Wypatrujcie naszych wilków grzywiastych podczas wizyty w Ogrodzie Zoobotanicznym - zachęcają pracownicy ogrodu.