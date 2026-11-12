W toruńskim ogrodzie zoobotanicznym pojawiły się wilki grzywiaste, zwane też pampasowcami grzywiastymi/ Fot. Facebook, Ogród Zoobotaniczny w Toruniu
Toruń

Wilki grzywiaste to nowi mieszkańcy Ogrodu Zoobotanicznego w Toruniu [zdjęcia]

W toruńskim ogrodzie zoobotanicznym pojawiły się wilki grzywiaste, zwane też pampasowcami grzywiastymi/ Fot. Facebook, Ogród Zoobotaniczny w Toruniu

Dwaj bracia przyjechali do Torunia z Zie-ZOO w Volkel w Holandii. Wilki grzywiaste dobrze się odnalazły w nowym domu.

Nietypowa akcja strażaków. Zadziałali z jubilerską precyzją, używając... szlifierki [zdjęcia]
Nietypowa akcja strażaków. Zadziałali z jubilerską precyzją, używając... szlifierki [zdjęcia]
Młode akrobatki z Torunia z szansą na medalowe miejsca podczas zawodów w Chinach [zdjęcia]
Kamień węgielny wmurowany. W Minikowie powstaje Centrum Drobiarstwa Politechniki Bydgoskiej

  • Wilki grzywiaste, zwane też pampasowcami grzywiastymi, pochodzą z Ameryki Południowej, gdzie zamieszkują przede wszystkim otwarte tereny trawiaste, sawanny i zarośla.
  • Nazwa może sugerować, że są spokrewnione z naszymi rodzimymi wilkami, ale tak nie jest.
  • Należą do odrębnego rodzaju i są jedynymi jego przedstawicielami.
- Charakterystyczny wygląd zawdzięczają długim, smukłym nogom, dużym uszom oraz rudemu umaszczeniu. Ich najbardziej rozpoznawalną cechą jest jednak ciemna grzywa biegnąca wzdłuż karku, którą mogą stroszyć, gdy czują się zagrożone lub chcą zaprezentować się innemu osobnikowi - opisują pracownicy Ogrodu Zoobotanicznego w Toruniu.

Choć to drapieżniki, uwielbiają owoce (zwłaszcza wilcze jabłka) i inne części roślin.

- Nasi nowi mieszkańcy dobrze się aklimatyzują i czują się już całkiem komfortowo. Wypatrujcie naszych wilków grzywiastych podczas wizyty w Ogrodzie Zoobotanicznym - zachęcają pracownicy ogrodu.

Gdzie: Toruń
TAGI: wilki grzywiasteOgród Zoobotaniczny w Toruniu
W toruńskim ogrodzie zoobotanicznym pojawiły się wilki grzywiaste, zwane też pampasowcami grzywiastymi/ Fot. Facebook, Ogród Zoobotaniczny w Toruniu W toruńskim ogrodzie zoobotanicznym pojawiły się wilki grzywiaste, zwane też pampasowcami grzywiastymi/ Fot. Facebook, Ogród Zoobotaniczny w Toruniu
Udostępnij znajomym
poprzednia informacja W regionie pierwszy wolność odzyskał Włocławek. Prusacy uciekli Wisłą do Torunia [ROZMOWA Z HISTORYKIEM]
następna informacja Egzamin z pierwszej pomocy do poprawki. Nadgoplański WOPR wciąż uczy młodzież

Obserwuj nas

Polub nasze profile w mediach społecznościowych
  reklama  
Zobacz
  reklama  
Zobacz
  reklama  
Zobacz

Najczęściej czytane

REGION

Wojewódzka Rzecznik Praw Uczniowskich: Ważne, by uczeń mógł wyrazić swoje poglądy [Rozmowa Dnia]

Beata Pilewska została Wojewódzkim Rzecznikiem Praw Uczniowskich. W „Rozmowie Dnia” w Polskim Radiu PiK opowiedziała, jak widzi swoją rolę. Z jakimi sprawami…

Adriana Andrzejewska-Kuras PG
2026-11-12, 09:01
Inowrocław

Egzamin z pierwszej pomocy do poprawki. Nadgoplański WOPR wciąż uczy młodzież

Nadgoplański WOPR wzbogacił się o 6 fantomów umożliwiających między innymi naukę tamowania masywnych krwotoków. Specjalistyczny jest już wykorzystywany…

Marcin Glapiak KB
2026-11-12, 07:47
Toruń

Wilki grzywiaste to nowi mieszkańcy Ogrodu Zoobotanicznego w Toruniu [zdjęcia]

Dwaj bracia przyjechali do Torunia z Zie-ZOO w Volkel w Holandii. Wilki grzywiaste dobrze się odnalazły w nowym domu.

DW
2026-11-12, 06:50
Włocławek

W regionie pierwszy wolność odzyskał Włocławek. Prusacy uciekli Wisłą do Torunia [ROZMOWA Z HISTORYKIEM]

- Walki nad brzegiem rzeki wybuchły 11 listopada 1918 roku i trwały do wczesnego ranka 12 listopada. Od tego momentu Włocławek jest wolny - mówi Tomasz Wąsik…

Marek Ledwosiński DW
2026-11-11, 22:00
Bydgoszcz

Szach-mat w Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy. Turniej z biało-czerwonymi pionkami [zdjęcia]

Kilkadziesiąt szachownic ustawiono 11 listopada w największej sali Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy. Ponad sto osób bierze udział w turnieju z okazji Święta…

Monika Siwak KB
2026-11-11, 20:40
Bydgoszcz

Płodność to praca zespołowa. Bezpłatne webinary dla par, które wciąż czekają na dziecko

Bydgoskie Centrum Nowe Życie zaprasza na kolejną edycję bezpłatnych webinarów poświęconych walce o płodność. Prelegentami będą uznani eksperci z dziedzin…

Redakcja KB
2026-11-11, 19:39
Inowrocław

Pociągi w regionie zmieniły trasę po tragicznym zdarzeniu w Inowrocławiu

Mężczyzna zginął pod pociągiem na Dworcu Głównym w Inowrocławiu. Składy z Inowrocławia do Torunia musiały zmienić trasę i jechać przez Bydgoszcz.

Marcin Glapiak DW
2026-11-11, 18:54
Toruń

Kebab z gęsi z sosem miętowym i pączki z gęsiną. Przysmaki serwowano w Przysieku

Na Kujawsko-Pomorskim Festiwalu Gęsiny jest prawie 200 wystawców, są dymiące kotły, świeże półgęski i kulinarne triki mistrzów kuchni. Jest też tłum…

Monika Kaczyńska DW
2026-11-11, 16:30
Toruń

Najsmaczniejsze wydarzenie: Kujawsko-Pomorski Festiwal Gęsiny w Przysieku [W dobrą stronę]

Nasza radiowa załoga 11 listopada była w najsmaczniejszym miejscu w regionie, a może i w całej Polsce - na Kujawsko-Pomorskim Festiwalu Gęsiny w Przysieku…

Monika Kaczyńska DW
2026-11-11, 15:45
REGION

Nietypowa akcja strażaków. Zadziałali z jubilerską precyzją, używając... szlifierki [zdjęcia]

Do grudziądzkich strażaków zgłosiła się kobieta z niecodziennym problemem. Żaden znany jej sposób nie zadziałał na pierścionek, który utknął na …

DW KB
2026-11-11, 14:22
REGION

Tak świętowaliśmy niepodległość w Kujawsko-Pomorskiem. Zrobiło się biało-czerwono [zdjęcia, wideo]

Bieg, turniej szachowy, uroczystości pod pomnikami, na rynkach. Nasi reporterzy są 11 listopada tam, gdzie mieszkańcy spotykają się, by w patriotycznym duchu…

Wiktor Sobociński Monika Siwak Marek Ledwosiński Mariusz Luda KB DW
2026-11-11, 13:14
Żnin

„Od dawna wiemy, że jesteś wyjątkowy". Jacek Jarlaczyński „Najlepszym Terapeutą Zajęciowym"

Zarząd województwa kujawsko-pomorskiego od ośmiu lat honoruje wyróżniających się przedstawicieli tej profesji. Tym razem nagroda trafiła do rąk Jacka…

Redakcja KB
2026-11-11, 12:51
więcej wiadomości
0:00 0:00