Wilki grzywiaste to nowi mieszkańcy Ogrodu Zoobotanicznego w Toruniu [zdjęcia]

Dwaj bracia przyjechali do Torunia z Zie-ZOO w Volkel w Holandii. Wilki grzywiaste dobrze się odnalazły w nowym domu.
- Wilki grzywiaste, zwane też pampasowcami grzywiastymi, pochodzą z Ameryki Południowej, gdzie zamieszkują przede wszystkim otwarte tereny trawiaste, sawanny i zarośla.
- Nazwa może sugerować, że są spokrewnione z naszymi rodzimymi wilkami, ale tak nie jest.
- Należą do odrębnego rodzaju i są jedynymi jego przedstawicielami.
Choć to drapieżniki, uwielbiają owoce (zwłaszcza wilcze jabłka) i inne części roślin.
- Nasi nowi mieszkańcy dobrze się aklimatyzują i czują się już całkiem komfortowo. Wypatrujcie naszych wilków grzywiastych podczas wizyty w Ogrodzie Zoobotanicznym - zachęcają pracownicy ogrodu.