Kebab z gęsi z sosem miętowym czy pączki z gęsiny. Takie przysmaki serwowano w Przysieku

Na Kujawsko-Pomorskim Festiwalu Gęsiny jest prawie 200 wystawców, są dymiące kotły, świeże półgęski i kulinarne triki mistrzów kuchni. Jest też tłum mieszkańców regionu, którzy chętnie sięgają po gęsinę

- Przyjeżdżamy co roku. Zajadamy się tu wszystkim. Dziś szukamy piersi z gęsi - mówiła jedna z uczestniczek imprezy.



- Szukamy smalcu i kiełbaski z gęsiny - mówili inni.



Można było znaleźć, na co tylko przyszła ochota.



- Smarowidło mamy dobre z gęsiny, pączki z gęsiną, półgęski, pasztety i kebab z gęsiny z sosem miętowym - zachwalała jedna z gospodyń.



Relacja Moniki Kaczyńskiej tutaj.