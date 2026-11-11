Kebab z gęsi z sosem miętowym czy pączki z gęsiny. Takie przysmaki serwowano w Przysieku

Na Kujawsko-Pomorskim Festiwalu Gęsiny jest prawie 200 wystawców, są dymiące kotły, świeże półgęski i kulinarne triki mistrzów kuchni. Jest też tłum mieszkańców regionu, którzy chętnie sięgają po gęsinę
- Przyjeżdżamy co roku. Zajadamy się tu wszystkim. Dziś szukamy piersi z gęsi - mówiła jedna z uczestniczek imprezy.
- Szukamy smalcu i kiełbaski z gęsiny - mówili inni.
Można było znaleźć, na co tylko przyszła ochota.
- Smarowidło mamy dobre z gęsiny, pączki z gęsiną, półgęski, pasztety i kebab z gęsiny z sosem miętowym - zachwalała jedna z gospodyń.
Relacja Moniki Kaczyńskiej tutaj.
- Festiwal w Przysieku potrwa do godz. 20 w środę, 11 listopada.
- Więcej o tym wydarzeniu mówiliśmy w audycji „W dobrą stronę”, relacje i zdjęcia tutaj.