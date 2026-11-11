Gwiazda Bydgoszcz najlepszym klubem w Polsce U14. Cztery medale młodych zapaśników

Cztery medale i pierwsze miejsce w klasyfikacji klubowej – z takim dorobkiem zapaśnicy Gwiazdy Bydgoszcz wrócili z mistrzostw Polski U14 w Lublinie. Złoto w kategorii do 68 kg zdobył Aleksander Frąckowiak.

Bydgoski klub nie jechał do Lublina jako faworyt klasyfikacji drużynowej. Jak przyznaje trener Bartłomiej Bartnicki, celem były przede wszystkim dobre walki i pojedyncze miejsca medalowe. Tymczasem pięciu zawodników Gwiazdy walczyło o podium, a czterech zakończyło zawody z krążkami.



Największy sukces odniósł Aleksander Frąckowiak. Triumfował w kategorii do 68 kg, choć jeszcze podczas poprzednich mistrzostw Polski wygrał dwie walki i dwie przegrał. Zdaniem szkoleniowca przez ostatni rok wykonał ogromny postęp.



– Liczyłem, że jest w stanie wywalczyć medal i wejść do finału. Nie myślałem, że zostanie złotym medalistą – przyznał Bartnicki.



Srebro w kategorii do 35 kg zdobył Jalal Asadi. Na najniższym stopniu podium stanęli Hubert Karwacki w wadze do 62 kg oraz Oliwier Frydryszek w kategorii do 35 kg. Ten ostatni rozpoczął treningi zapaśnicze dopiero na początku 2026 roku.



Frydryszek przyznał, że przed pierwszymi mistrzostwami Polski towarzyszył mu duży stres. W decydującej walce o medal potrafił jednak wyjść z bardzo trudnej sytuacji. Na kilkadziesiąt sekund przed końcem stracił wcześniejszą przewagę, ale w ostatnich sekundach przechylił pojedynek na swoją stronę.



Pewien niedosyt pozostał Hubertowi Karwackiemu. Brązowy medalista liczył na złoto, a jedyną porażkę poniósł po własnym błędzie, gdy prowadząc w walce dał się położyć na plecy. Pozostałych rywali pokonywał wyraźnie.



Piąte miejsce zajął Leon Maciejewski. W mistrzostwach wystąpili również Maciej Pietraszko i Aleksander Sarnowski.



Medaliści Gwiazdy Bydgoszcz:

Aleksander Frąckowiak, 68 kg – złoty medal

Jalal Asadi, 35 kg – srebrny medal

Hubert Karwacki, 62 kg – brązowy medal

Oliwier Frydryszek, 35 kg – brązowy medal