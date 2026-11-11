Cztery medale i pierwsze miejsce w klasyfikacji klubowej – z takim dorobkiem zapaśnicy Gwiazdy Bydgoszcz wrócili z mistrzostw Polski U14 w Lublinie/fot. Faceboook/KS Gwiazda Bydgoszcz - zapasy
Bydgoszcz

Gwiazda Bydgoszcz najlepszym klubem w Polsce U14. Cztery medale młodych zapaśników

Cztery medale i pierwsze miejsce w klasyfikacji klubowej – z takim dorobkiem zapaśnicy Gwiazdy Bydgoszcz wrócili z mistrzostw Polski U14 w Lublinie/fot. Faceboook/KS Gwiazda Bydgoszcz - zapasy

Cztery medale i pierwsze miejsce w klasyfikacji klubowej – z takim dorobkiem zapaśnicy Gwiazdy Bydgoszcz wrócili z mistrzostw Polski U14 w Lublinie. Złoto w kategorii do 68 kg zdobył Aleksander Frąckowiak.

Pałac odwrócił mecz i awansował do ćwierćfinału. Kolejny pięciosetowy bój z Wrocławiem
Pałac odwrócił mecz i awansował do ćwierćfinału. Kolejny pięciosetowy bój z Wrocławiem
Sokół Mogilno traci jedną z liderek. Wiktoria Kowalska przenosi się do Bielska-Białej
Z Bydgostii do AZS-u UMK. Julia Wiśniewska wyjaśnia zaskakujący transfer do Torunia
Sokół w końcu wywalczył punkt, ale znów bez zwycięstwa. Mogilnianki dzielnie goniły
Odszedł wybitny polski zapaśnik. Nie żyje Józef Lipień, wicemistrz olimpijski i mistrz świata

Bydgoski klub nie jechał do Lublina jako faworyt klasyfikacji drużynowej. Jak przyznaje trener Bartłomiej Bartnicki, celem były przede wszystkim dobre walki i pojedyncze miejsca medalowe. Tymczasem pięciu zawodników Gwiazdy walczyło o podium, a czterech zakończyło zawody z krążkami.

Największy sukces odniósł Aleksander Frąckowiak. Triumfował w kategorii do 68 kg, choć jeszcze podczas poprzednich mistrzostw Polski wygrał dwie walki i dwie przegrał. Zdaniem szkoleniowca przez ostatni rok wykonał ogromny postęp.

– Liczyłem, że jest w stanie wywalczyć medal i wejść do finału. Nie myślałem, że zostanie złotym medalistą – przyznał Bartnicki.

Srebro w kategorii do 35 kg zdobył Jalal Asadi. Na najniższym stopniu podium stanęli Hubert Karwacki w wadze do 62 kg oraz Oliwier Frydryszek w kategorii do 35 kg. Ten ostatni rozpoczął treningi zapaśnicze dopiero na początku 2026 roku.

Frydryszek przyznał, że przed pierwszymi mistrzostwami Polski towarzyszył mu duży stres. W decydującej walce o medal potrafił jednak wyjść z bardzo trudnej sytuacji. Na kilkadziesiąt sekund przed końcem stracił wcześniejszą przewagę, ale w ostatnich sekundach przechylił pojedynek na swoją stronę.

Pewien niedosyt pozostał Hubertowi Karwackiemu. Brązowy medalista liczył na złoto, a jedyną porażkę poniósł po własnym błędzie, gdy prowadząc w walce dał się położyć na plecy. Pozostałych rywali pokonywał wyraźnie.

Piąte miejsce zajął Leon Maciejewski. W mistrzostwach wystąpili również Maciej Pietraszko i Aleksander Sarnowski.

Medaliści Gwiazdy Bydgoszcz:
Aleksander Frąckowiak, 68 kg – złoty medal
Jalal Asadi, 35 kg – srebrny medal
Hubert Karwacki, 62 kg – brązowy medal
Oliwier Frydryszek, 35 kg – brązowy medal

Materiał przygotował Wiktor Sobociński
Gdzie: Bydgoszcz
Dyscyplina: zapasy
TAGI: Gwiazda Bydgoszczzapasymistrzostwa Polski U14Aleksander FrąckowiakJalal AsadiHubert KarwackiOliwier FrydryszekBartłomiej Bartnickisport młodzieżowyBydgoszcz
Udostępnij znajomym
poprzednia informacja Pałac odwrócił mecz i awansował do ćwierćfinału. Kolejny pięciosetowy bój z Wrocławiem

Obserwuj nas

Polub nasze profile w mediach społecznościowych
  reklama  
Zobacz
  reklama  
Zobacz
  reklama  
Zobacz

Najczęściej czytane

Bydgoszcz

Gwiazda Bydgoszcz najlepszym klubem w Polsce U14. Cztery medale młodych zapaśników

Cztery medale i pierwsze miejsce w klasyfikacji klubowej - z takim dorobkiem zapaśnicy Gwiazdy Bydgoszcz wrócili z mistrzostw Polski U14 w Lublinie. Złoto w…

WS
2026-11-11, 15:29
Bydgoszcz

Pałac odwrócił mecz i awansował do ćwierćfinału. Kolejny pięciosetowy bój z Wrocławiem

Po dwóch przegranych setach Bydgoszczanki odwróciły domowe spotkanie z #VolleyWrocław i wygrały 3:2. Metalkas Pałac po raz drugi w ciągu trzech dni pokonał…

WS
2026-11-10, 22:28
Mogilno

Sokół Mogilno traci jedną z liderek. Wiktoria Kowalska przenosi się do Bielska-Białej

Wiktoria Kowalska odchodzi z Sokoła & Hagric Mogilno. 27-letnia atakująca będzie kontynuować sezon w BKS ZGO Bielsko-Biała, gdzie ma zastąpić kontuzjowaną…

WS
2026-11-10, 17:32
SPORT

Z Bydgostii do AZS-u UMK. Julia Wiśniewska wyjaśnia zaskakujący transfer do Torunia

Sterniczka reprezentacyjnej ósemki Julia Wiśniewska przeniosła się z LOTTO Bydgostii do AZS UMK Toruń. Jak tłumaczy, za decyzją stoją przede wszystkim…

PG WS
2026-11-10, 13:57
SPORT

Sokół w końcu wywalczył punkt, ale znów bez zwycięstwa. Mogilnianki dzielnie goniły

Szósty mecz i szósta porażka Sokoła & Hagric Mogilno w Tauron Lidze Kobiet. W spotkaniu 6. kolejki zmagań zespół z naszego regionu uległ na wyjeździe…

PG
2026-11-09, 23:22
SPORT

Anioły już z piątym zwycięstwem z rzędu. Poza pierwszym setem Torunianie lepsi od rywala

CUK Anioły Toruń są w ostatnim czasie nie do zatrzymania. W 9. kolejce Tauron 1. Ligi Toruńscy siatkarze pokonali na wyjeździe ICT PIERROT Czarnych Radom…

PG
2026-11-09, 21:20
SPORT

Magda Linette zdobyła czwarty tytuł WTA w karierze. Polka okazała się najlepsza w Cennaj

Magda Linette wygrała turniej WTA 250 w indyjskim Cennaj. W finale Poznanianka pokonała najwyżej rozstawioną Indonezyjkę Janice Tjen w trzech setach.

PAP PG
2026-11-09, 10:55
SPORT

Zawisza nie rozegrał spotkania. Mecz storpedowała mgła. Olimpia słabsza od przeciwnika

Do niespodziewanej sytuacji doszło w 15. kolejce Betclic 2. Ligi. Zawisza Bydgoszcz miał podjąć GKS Tychy, ale starcie nie zostało rozegrane, gdyż uniemożliwiła…

PG
2026-11-08, 20:34
SPORT

Noteć szybko wróciła na szlak zwycięstw. Inowrocławianie mieli zaskakujące problemy z rywalem

KSK Qemetica Noteć Inowrocław ze zwycięstwem w 8. kolejce PZKosz 1. Ligi Mężczyzn. Ekipa z Kujaw pokonała we własnej hali Wegree AZS Politechnikę Opolską…

PG
2026-11-08, 17:12
Bydgoszcz

Pałac wygrał po tie-breaku. Trzecie zwycięstwo Bydgoszczanek w TAURON Lidze Kobiet

Podopieczne Bartłomieja Łyczakowskiego wróciły na zwycięską ścieżkę po dwóch porażkach z rzędu. Metalkas Pałac pokonał #VolleyWrocław 3:2 w meczu…

WS
2026-11-08, 00:18
SPORT

Kiepska sobota dla regionalnych koszykarzy. Anwil rozbity w Warszawie, Twarde Pierniki przegrały we Wrocławiu

Koszykarze Anwilu Włocławek i Twardych Pierników Toruń przegrali swoje sobotnie mecze 6. kolejki PGE Basket Ligi. Włocławianie ulegli Dzikom Warszawa 75:96…

WS
2026-11-07, 22:07
SPORT

IV Liga: Lider nie zwalnia, Pogoń rozbiła Skrwę, Wisła i Unia straciły punkty [wyniki 15. kolejki]

Unia Solec Kujawski utrzymała pierwsze miejsce po 15. kolejce IV ligi kujawsko-pomorskiej, pokonując na wyjeździe Kujawiaka Kowal 3:0. Swoje mecze wygrały…

WS
2026-11-07, 17:46
więcej wiadomości
0:00 0:00