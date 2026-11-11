Prezydent Nawrocki niósł biało-czerwoną flagę na Marszu Niepodległości w Warszawie

Marsz Niepodległości przed godz. 15 wyruszył w stronę Mostu Poniatowskiego. Podczas gdy czoło marszu dotarło na błonia stadionu Narodowego, jego koniec nie ruszył jeszcze z Ronda Dmowskiego.
Marsz Niepodległości przed godz. 15 wyruszył w stronę Mostu Poniatowskiego. Podczas gdy czoło marszu dotarło na błonia stadionu Narodowego, jego koniec nie ruszył jeszcze z Ronda Dmowskiego.
Marsz Niepodległości przed godz. 15 wyruszył w stronę Mostu Poniatowskiego. Podczas gdy czoło marszu dotarło na błonia stadionu Narodowego, jego koniec…
„Najpierw odbędą się rozmowy w formacie trójstronnym z udziałem (Ukrainy,) USA i Rosji. Następnie przeprowadzimy osobne spotkanie z europejskimi partnerami…
Główne obchody z udziałem prezydenta Karola Nawrockiego i jego małżonki odbędą się na pl. Piłsudskiego w Warszawie. Prezydent wręczy też odznaczenia…
O próbie zakłócenie pracy systemu ePUAP poinformował we wtorek wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Dodał, że trwają prace techniczne nad…
Zarządzenia o natychmiastowej przerwie w czynnościach Bogdana Święczkowskiego i Bartłomieja Sochańskiego zostają uchylone - poinformował we wtorek w komunikacie…
Szef Pentagonu Pete Hegseth powiedział we wtorek, że podpisze z wicepremierem i ministrem obrony narodowej Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem deklarację w sprawie…
We wtorek w Zakładzie Medycyny Sądowej UJ CM przeprowadzona została sekcja zwłok zamachowca, który zmarł w poniedziałek nad ranem w szpitalu. W poniedziałek…
Premier Donald Tusk zaznaczył, że dobrze byłoby mieć pewność, że rejestrowany jest każdy egzemplarz broni, który trafia w prywatne ręce.
Uczestnicy Marszu Ciszy zebrali się na Rynku Głównym. O godz. 20.00 ciszę przerwały kościelne dzwony, a następnie Hejnał Mariacki - jeden z najważniejszych…
Wcześniej szef BBN Bartosz Grodecki przekazał, że prezydent zdecydował o nadaniu policjantom z Krakowa - starszym posterunkowym Jakubowi Kulikowi i Arturowi…
„Dziś w Krakowie o 20.00 bądźmy wszyscy razem” - napisał szef rządu na platformie X. Udział prezydenta w marszu potwierdził szef Biura Bezpieczeństwa…
Przedstawiciele Urzędu zaznaczyli, że poszanowanie prywatności osób poszkodowanych i ich bliskich pozwala ograniczać ryzyko dodatkowej krzywdy, cierpienia…