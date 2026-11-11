Nasza radiowa załoga 11 listopada była w najsmaczniejszym miejscu w regionie, a może i w całej Polsce - na Kujawsko-Pomorskim Festiwalu Gęsiny w Przysieku/ Fot. Izabela Langner
Toruń

Najsmaczniejsze wydarzenie w regionie: Kujawsko-Pomorski Festiwal Gęsiny w Przysieku [W dobrą stronę]

Nasza radiowa załoga 11 listopada była w najsmaczniejszym miejscu w regionie, a może i w całej Polsce - na Kujawsko-Pomorskim Festiwalu Gęsiny w Przysieku/ Fot. Izabela Langner

Nasza radiowa załoga 11 listopada była w najsmaczniejszym miejscu w regionie, a może i w całej Polsce - na Kujawsko-Pomorskim Festiwalu Gęsiny w Przysieku. Właśnie stamtąd nadawaliśmy audycję „W dobrą stronę”.

Kebab z gęsi z sosem miętowym czy pączki z gęsiny. Takie przysmaki serwowano w Przysieku
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Na uczestników dwudniowego wydarzenia do godz. 20 w środę (11 listopada) czeka prawie 200 wystawców, wielki jarmark gęsinowy, pokazy kulinarne szefów kuchni, degustacje i rękodzieło.

- Potrawy z gęsiny serwujemy na 50 stoiskach, to przeróżne danie - od eklerów z gęsiną po flaczki z gęsi - mówi Andrzej Moroz, szef kuchni, współorganizator Kujawsko-Pomorskiego Festiwalu Gęsiny. - Można tu świetnie zjeść, ale i zainspirować się, przyglądając się umiejętnościom szefów kuchni - dodaje.

Więcej o wydarzeniu pisaliśmy tutaj.

Monika Kaczyńska pytała gości m.in. o to, jakie błędy najczęściej popełniamy, przygotowując gęsinę w domu, i jak wypada ona w porównaniu z kurczakiem czy indykiem.

Anita Wituska, szefowa kuchni w Pałacyku Gozdawa, opowiedziała o tym, jak przygotować idealny półgęsek.

- Trzeba być cierpliwym, proces wędzenia trwa kilkanaście godzin - mówi Anita Wituska. - Używamy gęsi owsianej z Kołudy Wielkiej - dodaje.

Dlaczego mięso z gęsi jest tak zdrowe?

- Gęś to ptak zupełnie inaczej utrzymywany niż inne. Chodzi po pastwisku, to ptasi przeżuwacz, bo zjada zieleninę. Doskonale trawi całe ziarno owsa, a tam jest wiele cennych składników. To wszystko przechodzi do mięsa - podkreśla dr Halina Bielińska z Instytutu Zootechniki - Państwowego Instytutu Badawczego. - Gęsina to mięso premium - podkreśla.

Mirosława i Bogdan Liczbik od kilkunastu lat hodują gęsi w powiecie chełmińskim.

- Chodzą po wolnym wybiegu. Od początku jedzą pokrzywy, to ważny składnik ich diety przez całe życie, poza tym dostają paszę ze zbóż, które sami uprawiamy - mówi hodowca.

Sprawdziliśmy też, po jakie wyroby najchętniej sięgają uczestnicy festiwalu.

Relacje Moniki Kaczyńskiej poniżej.
Strona audycji „W dobrą stronę” tutaj.

Rozmowa z dr Haliną Bielińską Rozmowa z Anitą Wituską Rozmowa z Mirosławą i Bogdaną Liczbik Rozmowa z Andrzejem Morozem Rozmowa z Marcinem Budynkiem
Gdzie: Toruń
TAGI: W dobrą stronęKujawsko-Pomorski Festiwal GęsinyPrzysiekgęsina11 listopadaNarodowe Święto Niepodległości
Nasza radiowa załoga 11 listopada była w najsmaczniejszym miejscu w regionie, a może i w całej Polsce - na Kujawsko-Pomorskim Festiwalu Gęsiny w Przysieku/ Fot. Izabela Langner Nasza radiowa załoga 11 listopada była w najsmaczniejszym miejscu w regionie, a może i w całej Polsce - na Kujawsko-Pomorskim Festiwalu Gęsiny w Przysieku/ Fot. Izabela Langner Nasza radiowa załoga 11 listopada była w najsmaczniejszym miejscu w regionie, a może i w całej Polsce - na Kujawsko-Pomorskim Festiwalu Gęsiny w Przysieku/ Fot. Izabela Langner Nasza radiowa załoga 11 listopada była w najsmaczniejszym miejscu w regionie, a może i w całej Polsce - na Kujawsko-Pomorskim Festiwalu Gęsiny w Przysieku/ Fot. Izabela Langner Nasza radiowa załoga 11 listopada była w najsmaczniejszym miejscu w regionie, a może i w całej Polsce - na Kujawsko-Pomorskim Festiwalu Gęsiny w Przysieku/ Fot. Izabela Langner Nasza radiowa załoga 11 listopada była w najsmaczniejszym miejscu w regionie, a może i w całej Polsce - na Kujawsko-Pomorskim Festiwalu Gęsiny w Przysieku/ Fot. Izabela Langner Nasza radiowa załoga 11 listopada była w najsmaczniejszym miejscu w regionie, a może i w całej Polsce - na Kujawsko-Pomorskim Festiwalu Gęsiny w Przysieku/ Fot. Izabela Langner Nasza radiowa załoga 11 listopada była w najsmaczniejszym miejscu w regionie, a może i w całej Polsce - na Kujawsko-Pomorskim Festiwalu Gęsiny w Przysieku/ Fot. Izabela Langner Nasza radiowa załoga 11 listopada była w najsmaczniejszym miejscu w regionie, a może i w całej Polsce - na Kujawsko-Pomorskim Festiwalu Gęsiny w Przysieku/ Fot. Izabela Langner Nasza radiowa załoga 11 listopada była w najsmaczniejszym miejscu w regionie, a może i w całej Polsce - na Kujawsko-Pomorskim Festiwalu Gęsiny w Przysieku/ Fot. Izabela Langner Nasza radiowa załoga 11 listopada była w najsmaczniejszym miejscu w regionie, a może i w całej Polsce - na Kujawsko-Pomorskim Festiwalu Gęsiny w Przysieku/ Fot. Izabela Langner
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