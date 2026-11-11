Najsmaczniejsze wydarzenie: Kujawsko-Pomorski Festiwal Gęsiny w Przysieku [W dobrą stronę]

Nasza radiowa załoga 11 listopada była w najsmaczniejszym miejscu w regionie, a może i w całej Polsce - na Kujawsko-Pomorskim Festiwalu Gęsiny w Przysieku. Właśnie stamtąd nadawaliśmy audycję „W dobrą stronę”.

Na uczestników dwudniowego wydarzenia do godz. 20 w środę (11 listopada) czeka prawie 200 wystawców, wielki jarmark gęsinowy, pokazy kulinarne szefów kuchni, degustacje i rękodzieło.



- Potrawy z gęsiny serwujemy na 50 stoiskach, to przeróżne danie - od eklerów z gęsiną po flaczki z gęsi - mówi Andrzej Moroz, szef kuchni, współorganizator Kujawsko-Pomorskiego Festiwalu Gęsiny. - Można tu świetnie zjeść, ale i zainspirować się, przyglądając się umiejętnościom szefów kuchni - dodaje.



Więcej o wydarzeniu pisaliśmy tutaj.



Monika Kaczyńska pytała gości m.in. o to, jakie błędy najczęściej popełniamy, przygotowując gęsinę w domu, i jak wypada ona w porównaniu z kurczakiem czy indykiem.



Anita Wituska, szefowa kuchni w Pałacyku Gozdawa, opowiedziała o tym, jak przygotować idealny półgęsek.



- Trzeba być cierpliwym, proces wędzenia trwa kilkanaście godzin - mówi Anita Wituska. - Używamy gęsi owsianej z Kołudy Wielkiej - dodaje.



Dlaczego mięso z gęsi jest tak zdrowe?



- Gęś to ptak zupełnie inaczej utrzymywany niż inne. Chodzi po pastwisku, to ptasi przeżuwacz, bo zjada zieleninę. Doskonale trawi całe ziarno owsa, a tam jest wiele cennych składników. To wszystko przechodzi do mięsa - podkreśla dr Halina Bielińska z Instytutu Zootechniki - Państwowego Instytutu Badawczego. - Gęsina to mięso premium - podkreśla.



Mirosława i Bogdan Liczbik od kilkunastu lat hodują gęsi w powiecie chełmińskim.



- Chodzą po wolnym wybiegu. Od początku jedzą pokrzywy, to ważny składnik ich diety przez całe życie, poza tym dostają paszę ze zbóż, które sami uprawiamy - mówi hodowca.



Sprawdziliśmy też, po jakie wyroby najchętniej sięgają uczestnicy festiwalu.



Relacje Moniki Kaczyńskiej poniżej.

Strona audycji „W dobrą stronę” tutaj.