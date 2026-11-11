Głos i osobowość. To o tobie? Zgłoś się na konkurs piosenek Zbigniewa Wodeckiego

Masz talent, muzyczną pasję i chcesz zmierzyć się z twórczością jednego z najbardziej charakterystycznych polskich artystów? Zgłoś się do VI edycji Konkursu Wokalnego im. Zbigniewa Wodeckiego „Sobą być”. Na kandydatów organizatorzy, czyli UKW, czekają do północy.

Wielki finał odbędzie się 28 listopada w Sali Koncertowej Miejskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy.



- Konkurs „Sobą być” odbywa się po raz szósty, czas leci - mówi prof. Katarzyna Matuszak, organizatorka i dyrektorka tego festiwalu.



- Myślę, że to już tradycja, dlatego liczę, że bydgoska publiczność bardzo stęskniła się za piosenkami Zbigniewa Wodeckiego i dopisze 28 listopada. Czekamy na uczestników, niekoniecznie tylko mężczyzn. Wystąpić może każda osoba śpiewająca w wieku od 16. do 35. roku życia, która lubi śpiewać, umie śpiewać i potrafi być sobą, bo to jest idea tego konkursu. Szukamy indywidualności, innych interpretacji i dlatego chcemy, żeby ten artysta się wyróżniał, co zresztą powtarzam moim studentom: w świecie, w którym jest mnóstwo nagrań i coverów, trzeba umieć być sobą. To jest bardzo trudne, ale poprzednie edycje pokazały, że wybraliśmy naprawdę świetne osoby, które świetnie sobie radzą na estradach - podkreśla organizatorka wydarzenia.





W gronie jury goście znakomici m.in. Aga Zaryan i Zbigniew Zamachowski , aktor, który ma w swoim dorobku także poważny ślad wokalny i sukcesy w Opolu.

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