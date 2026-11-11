O tegorocznym Konkursie Wokalnym im. Zbigniewa Wodeckiego opowiadała prof. Katarzyna Matuszak/fot.: Magda Jasińska/archiwum
Bydgoszcz

Głos i osobowość. To o tobie? Zgłoś się na konkurs piosenek Zbigniewa Wodeckiego

O tegorocznym Konkursie Wokalnym im. Zbigniewa Wodeckiego opowiadała prof. Katarzyna Matuszak/fot.: Magda Jasińska/archiwum

Masz talent, muzyczną pasję i chcesz zmierzyć się z twórczością jednego z najbardziej charakterystycznych polskich artystów? Zgłoś się do VI edycji Konkursu Wokalnego im. Zbigniewa Wodeckiego „Sobą być”. Na kandydatów organizatorzy, czyli UKW, czekają do północy.

Wygrała po raz drugi! Aleksandra Tocka zwyciężczynią Konkursu Wodeckiego w Bydgoszczy
Wygrała po raz drugi! Aleksandra Tocka zwyciężczynią Konkursu Wodeckiego w Bydgoszczy
Finaliści już są znani. Konkurs Wokalny im. Zbigniewa Wodeckiego zawita do bydgoskiego MCK
W tej piosence była sobą! Anna Hnatowicz na podium konkursu im. Zbigniewa Wodeckiego
To już ostatni moment, by zgłosić się na bydgoski konkurs im. Zbigniewa Wodeckiego

Wielki finał odbędzie się 28 listopada w Sali Koncertowej Miejskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy.

- Konkurs „Sobą być” odbywa się po raz szósty, czas leci - mówi prof. Katarzyna Matuszak, organizatorka i dyrektorka tego festiwalu.

- Myślę, że to już tradycja, dlatego liczę, że bydgoska publiczność bardzo stęskniła się za piosenkami Zbigniewa Wodeckiego i dopisze 28 listopada. Czekamy na uczestników, niekoniecznie tylko mężczyzn. Wystąpić może każda osoba śpiewająca w wieku od 16. do 35. roku życia, która lubi śpiewać, umie śpiewać i potrafi być sobą, bo to jest idea tego konkursu. Szukamy indywidualności, innych interpretacji i dlatego chcemy, żeby ten artysta się wyróżniał, co zresztą powtarzam moim studentom: w świecie, w którym jest mnóstwo nagrań i coverów, trzeba umieć być sobą. To jest bardzo trudne, ale poprzednie edycje pokazały, że wybraliśmy naprawdę świetne osoby, które świetnie sobie radzą na estradach - podkreśla organizatorka wydarzenia.

  • W gronie jury goście znakomici m.in. Aga Zaryan i Zbigniew Zamachowski, aktor, który ma w swoim dorobku także poważny ślad wokalny i sukcesy w Opolu.

Więcej:

Relacja Magdy Jasińskiej
Gdzie: Bydgoszcz
TAGI: Sobą byćkonkurswokalnyBydgoszczZbigniew WodeckiBydgoszcz
Udostępnij znajomym
poprzednia informacja Bydgoszcz znowu na dużym ekranie. Wybierzcie się na „Morderstwo w Filharmonii"

Obserwuj nas

Polub nasze profile w mediach społecznościowych
  reklama  
Zobacz
  reklama  
Zobacz
  reklama  
Zobacz

Najczęściej czytane

Bydgoszcz

Głos i osobowość. To o tobie? Zgłoś się na konkurs piosenek Zbigniewa Wodeckiego

Masz talent, muzyczną pasję i chcesz zmierzyć się z twórczością jednego z najbardziej charakterystycznych polskich artystów? Zgłoś się do VI edycji…

Magda Jasińska KB
2026-11-11, 18:08
Bydgoszcz

Bydgoszcz znowu na dużym ekranie. Wybierzcie się na „Morderstwo w Filharmonii"

W bydgoskim Kinie Orzeł odbyły się przedpremierowe pokazy kręconego w mieście filmu „Morderstwo w Filharmonii". Wkrótce będzie można pójść do kin…

Bogumiła Wresiło KB
2026-11-10, 19:10
Bydgoszcz

Różne oblicza patriotyzmu w muzyce. Niepodległościowy koncert Energy Chamber Orchestra

Od pierwszego koncertu zachwycają. Energy Chamber Orchestra to smyczkowy zespół działający przy Akademii Muzycznej, który prowadzi Bydgoszczanin mieszkający…

Magda Jasińska KB
2026-11-10, 07:29
Bydgoszcz

Miało być radośnie, było refleksyjnie. Koncert Ziemi Bydgoskiej dla ofiar tragedii w Krakowie [ zdjęcia, wideo]

„Modlitwa” z filmu „Ostatni dzwonek" z 1989 roku i kilkadziesiąt biało-czerwonych flag niesionych przez dzieci - tak Zespół Pieśni i Tańca Ziemia Bydgoska…

Magdalena Gill
2026-11-09, 13:20
Toruń

Zatrzymaj się na toruńskim dworcu. Zanurz się w emocjach, relacjach i dźwiękach

Na Dworu Głównym PKP w Toruniu można posłuchać instalacji dźwiękowej. To efekt spektaklu oraz warsztatów realizowanych w ramach projektu „Drogi. Teatr…

Iwona Muszytowska-Rzeszotek DW
2026-11-07, 10:01
Bydgoszcz

„Muzyka w Willi Blumwego” gra. W Ostromecku perkusją stanie się nawet kaktus

Drugi koncert 9. Festiwalu „Muzyka w Willi Blumwego” odbędzie się w sobotę (7 listopada) o godz. 18 w pałacu w Ostromecku.

Magda Jasińska DW
2026-11-07, 08:30
Bydgoszcz

Wojciech Smarzowski gościem specjalnym 6 edycji Old Film Festival w Bydgoszczy

W sobotę (7 listopada) w Teatrze Kameralnym widzowie mogli obejrzeć spektakl Teatru Telewizji z 2001 roku pt. „Kuracja” w reżyserii Wojciecha Smarzowsk…

Bogumiła Wresiło DW
2026-11-06, 22:00
Bydgoszcz

Andrzej Grabowski odebrał statuetkę Poli Negri, nagrodę filmową marszałka województwa

Aktor teatralny, filmowy i dubbingowy, artysta kabaretowy, scenarzysta i reżyser został wyróżniony przez marszałka województwa kujawsko-pomorskiego za całokształt…

Ewa Dąbska-Wieczorkowska DW
2026-11-06, 19:54
Toruń

Światowe kino ponownie w Grodzie Kopernika. Rozpoczyna się festiwal ToruńCamerimage

Ponad 200 projekcji, dziewięć konkursów, spotkania z twórcami, warsztaty, wystawy i wydarzenia specjalne. W sobotę w Toruniu rozpocznie się 34. edycja festiwalu…

Michał Zaręba JW
2026-11-06, 14:40
Kultura

O miłości, odrzuceniu i próbie oswojenia tego, co nieuchwytne. Film „La Perra” w kinach

Zachwyca surowym pięknem, a szum oceanu, wiatr i puste pejzaże wyspy zostają w pamięci na długo. Film „La Perra" od piątku (6 listopada) można oglądać…

MG
2026-11-06, 10:00
Bydgoszcz

Nowa wystawa w Bydgoszczy. Tak odpoczywał i tak pracował Leonard Pietraszak [zdjęcia]

Wystawę „Leonard Pietraszak. Aktor, kolekcjoner, Bydgoszczanin” otwarto w przeddzień 90. rocznicy urodzin artysty w Muzeum Okręgowym im. Leona Wyczółkowskiego…

Ewa Dąbska-Wieczorkowska DW
2026-11-05, 19:30
Toruń

Premiera nowej książki Torunianki Kamili Cudnik. „Wrota piekieł" to powieść historyczna

Czytelnicy znają Kamilę Cudnik od siedmiu lat, głównie jako autorkę powieści obyczajowych i kryminałów. Teraz można też dzięki jej utworom cofnąć…

Iwona Muszytowska-Rzeszotek DW
2026-11-05, 19:00
więcej wiadomości
0:00 0:00