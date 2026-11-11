Płodność to praca zespołowa. Bezpłatne webinary dla par, które wciąż czekają na dziecko

Bydgoskie Centrum Nowe Życie zaprasza na kolejną edycję bezpłatnych webinarów poświęconych walce o płodność. Prelegentami będą uznani eksperci z dziedzin medycznych i okołomedycznych.
Od 16 do 24 listopada o godz. 19.00 lekarze i doświadczeni specjaliści opowiedzą, jak skutecznie diagnozować i leczyć niepłodność.
„Opowiemy o naszym autorskim koordynowanym procesie leczenia niepłodności, roli metali ciężkich w diagnostyce niepłodności, przygotowaniu do poczęcia, rezerwie jajnikowej i zaburzeniach owulacji. Przyjrzymy się również roli diety i stylu życia w endometriozie, Hashimoto, PMOS i insulinooporności." - przekazali organizatorzy.
Na bezpłatne webinary obowiązują zapisy: TUTAJ
- W Polsce niepłodność dotyka od 1,5 do 2 mln par. Co piąta para ma problemy z poczęciem dziecka.
- Styl życia to ponad 50% spośród wszystkich czynników wpływających na nasze zdrowie i płodność.
- Projekt został dofinansowany z budżetu Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego - partnera wydarzenia.