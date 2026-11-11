Bydgoskie Centrum Nowe Życie zaprasza na kolejną edycję bezpłatnych webinarów poświęconych walce o płodność/fot. Pixabay
Bydgoszcz

Płodność to praca zespołowa. Bezpłatne webinary dla par, które wciąż czekają na dziecko

Bydgoskie Centrum Nowe Życie zaprasza na kolejną edycję bezpłatnych webinarów poświęconych walce o płodność/fot. Pixabay

Bydgoskie Centrum Nowe Życie zaprasza na kolejną edycję bezpłatnych webinarów poświęconych walce o płodność. Prelegentami będą uznani eksperci z dziedzin medycznych i okołomedycznych.

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Od 16 do 24 listopada o godz. 19.00 lekarze i doświadczeni specjaliści opowiedzą, jak skutecznie diagnozować i leczyć niepłodność.

„Opowiemy o naszym autorskim koordynowanym procesie leczenia niepłodności, roli metali ciężkich w diagnostyce niepłodności, przygotowaniu do poczęcia, rezerwie jajnikowej i zaburzeniach owulacji. Przyjrzymy się również roli diety i stylu życia w endometriozie, Hashimoto, PMOS i insulinooporności." - przekazali organizatorzy.

Na bezpłatne webinary obowiązują zapisy: TUTAJ

  • W Polsce niepłodność dotyka od 1,5 do 2 mln par. Co piąta para ma problemy z poczęciem dziecka.
  • Styl życia to ponad 50% spośród wszystkich czynników wpływających na nasze zdrowie i płodność.
  • Projekt został dofinansowany z budżetu Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego - partnera wydarzenia.

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Gdzie: Bydgoszcz
TAGI: Centrum Nowe ŻycieniepłodnośćwebinarybezpłatneparyzapisyinsulinoopornośćHashimotodietawiek
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