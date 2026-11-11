Spotkanie z laureatem konkursu „Najlepszy terapeuta zajęciowy”, fot. Andrzej Goiński/UMWKP
Żnin

„Od dawna wiemy, że jesteś wyjątkowy". Jacek Jarlaczyński „Najlepszym Terapeutą Zajęciowym"

Spotkanie z laureatem konkursu „Najlepszy terapeuta zajęciowy”, fot. Andrzej Goiński/UMWKP

Zarząd województwa kujawsko-pomorskiego od ośmiu lat honoruje wyróżniających się przedstawicieli tej profesji. Tym razem nagroda trafiła do rąk Jacka Jarlaczyńskiego od 30 lat związanego ze Środowiskowym Domem Samopomocy w Barcinie.

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– Praca terapeuty zajęciowego wymaga nie tylko wiedzy i przygotowania zawodowego, ale przede wszystkim umiejętności dostrzegania potrzeb drugiego człowieka – podkreślał marszałek Piotr Całbecki podczas uroczystości – Gratuluję tegorocznemu laureatowi i dziękuję za zaangażowanie oraz codzienną pracę.

  • Celem konkursu jest wyróżnienie i docenienie terapeutów zajęciowych, którzy poprzez swoje zaangażowanie w pracę z osobami z niepełnosprawnościami, stosowanie innowacyjnych metod w pracy terapeutycznej oraz zachowanie wysokich standardów etyczno-zawodowych osiągają ponadprzeciętne rezultaty.
  • W ośmiu edycjach konkursu wyróżniono już 31 terapeutów z terenu województwa kujawsko-pomorskiego i 2 zespoły terapii zajęciowej.

Jakim terapeutą jest Jacek Jarlaczyński? Warto przeczytać wpis ŚDS w Barcinie poniżej:

Gdzie: Żnin
TAGI: terapeutazajęciowynagrodakujawsko-pomorskieBarcinŚDPJacek Jarlaczyński
Spotkanie z laureatem konkursu „Najlepszy terapeuta zajęciowy”, fot. Andrzej Goiński/UMWKP
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„Od dawna wiemy, że jesteś wyjątkowy". Jacek Jarlaczyński „Najlepszym Terapeutą Zajęciowym"

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