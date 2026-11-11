„Od dawna wiemy, że jesteś wyjątkowy". Jacek Jarlaczyński „Najlepszym Terapeutą Zajęciowym"

Zarząd województwa kujawsko-pomorskiego od ośmiu lat honoruje wyróżniających się przedstawicieli tej profesji. Tym razem nagroda trafiła do rąk Jacka Jarlaczyńskiego od 30 lat związanego ze Środowiskowym Domem Samopomocy w Barcinie.

– Praca terapeuty zajęciowego wymaga nie tylko wiedzy i przygotowania zawodowego, ale przede wszystkim umiejętności dostrzegania potrzeb drugiego człowieka – podkreślał marszałek Piotr Całbecki podczas uroczystości – Gratuluję tegorocznemu laureatowi i dziękuję za zaangażowanie oraz codzienną pracę.





Celem konkursu jest wyróżnienie i docenienie terapeutów zajęciowych, którzy poprzez swoje zaangażowanie w pracę z osobami z niepełnosprawnościami, stosowanie innowacyjnych metod w pracy terapeutycznej oraz zachowanie wysokich standardów etyczno-zawodowych osiągają ponadprzeciętne rezultaty.

W ośmiu edycjach konkursu wyróżniono już 31 terapeutów z terenu województwa kujawsko-pomorskiego i 2 zespoły terapii zajęciowej.

Jakim terapeutą jest Jacek Jarlaczyński? Warto przeczytać wpis ŚDS w Barcinie poniżej:

