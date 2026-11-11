Młode zawodniczki Toruńskiego Klubu Gimnastycznego „Olimpijczyk” wywalczyły kwalifikację na mistrzostwa świata w grupach wiekowych w skokach na trampolinie. Zawody odbywają się w w Chinach/fot. TKG Olimpijczyk Toruń/Facebook
Toruń

Młode akrobatki z Torunia z szansą na medalowe miejsca podczas zawodów w Chinach [zdjęcia]

Młode zawodniczki Toruńskiego Klubu Gimnastycznego „Olimpijczyk” wywalczyły kwalifikację na mistrzostwa świata w grupach wiekowych w skokach na trampolinie. Zawody odbywają się w w Chinach/fot. TKG Olimpijczyk Toruń/Facebook

Pamiętacie tę poruszającą historię o toruńskich akrobatkach, które nie miały szans na sfinansowanie zawodów w Chinach? Dzięki wielkim sercom sponsorów udało się wyjechać. Jest pierwsza relacja z Nankinu.

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Za nami już dwa dni treningowe w Chinach! Dziewczyny powoli oswajają się z halą, sprzętem i atmosferą światowej imprezy. A to oznacza, że wielkie sportowe emocje są już naprawdę blisko!" - to fragment wpisu na portalu klubu Olimpijczyk Toruń.

W środę w Nankinie zaczyna się rywalizacja, a konkretnie eliminacje w skokach na podwójnej mini trampolinie w kategorii 11-12 lat, w której wystartują trzy zawodniczki z toruńskiego klubu: Michalina Szefler, Lena Andrzejewska, Zofia Zajączkowska.

W miarę możliwości będziemy na bieżąco informować Was o przebiegu rywalizacji i wynikach naszych dziewczyn na naszych mediach społecznościowych.
Nie byłoby nas tutaj bez wsparcia wspaniałych firm i instytucji, które uwierzyły w nasze zawodniczki i pomogły im spełnić marzenia o starcie na światowej arenie.
Z całego serca DZIĘKUJEMY naszym Sponsorom i Partnerom!" - czytamy w relacji sportowców.

  • Światowy czempionat w Chinach to zawody najwyższej rangi dla kategorii wiekowej 11-12 i 13-14 lat.
  • Polski Związek Gimnastyczny nie dofinansował wyjazdu, dlatego klub uruchomił internetową zbiórkę pieniędzy. Udało się zebrać wymaganą kwotę. Pisaliśmy o tym: TUTAJ


Gdzie: Toruń
TAGI: akrobatkiToruńChinyzawodykujawsko-pomorskie
Młode zawodniczki Toruńskiego Klubu Gimnastycznego „Olimpijczyk” wywalczyły kwalifikację na mistrzostwa świata w grupach wiekowych w skokach na trampolinie. Zawody odbywają się w w Chinach/fot. TKG Olimpijczyk Toruń/Facebook Młode zawodniczki Toruńskiego Klubu Gimnastycznego „Olimpijczyk” wywalczyły kwalifikację na mistrzostwa świata w grupach wiekowych w skokach na trampolinie. Zawody odbywają się w w Chinach/fot. TKG Olimpijczyk Toruń/Facebook
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