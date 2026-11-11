Młode akrobatki z Torunia z szansą na medalowe miejsca podczas zawodów w Chinach [zdjęcia]

Pamiętacie tę poruszającą historię o toruńskich akrobatkach, które nie miały szans na sfinansowanie zawodów w Chinach? Dzięki wielkim sercom sponsorów udało się wyjechać. Jest pierwsza relacja z Nankinu.

„Za nami już dwa dni treningowe w Chinach! Dziewczyny powoli oswajają się z halą, sprzętem i atmosferą światowej imprezy. A to oznacza, że wielkie sportowe emocje są już naprawdę blisko!" - to fragment wpisu na portalu klubu Olimpijczyk Toruń.



W środę w Nankinie zaczyna się rywalizacja, a konkretnie eliminacje w skokach na podwójnej mini trampolinie w kategorii 11-12 lat, w której wystartują trzy zawodniczki z toruńskiego klubu: Michalina Szefler, Lena Andrzejewska, Zofia Zajączkowska.



„W miarę możliwości będziemy na bieżąco informować Was o przebiegu rywalizacji i wynikach naszych dziewczyn na naszych mediach społecznościowych.

Nie byłoby nas tutaj bez wsparcia wspaniałych firm i instytucji, które uwierzyły w nasze zawodniczki i pomogły im spełnić marzenia o starcie na światowej arenie.

Z całego serca DZIĘKUJEMY naszym Sponsorom i Partnerom!" - czytamy w relacji sportowców.



