Wicepremier i minister cyfryzacji: Wykryto i zatrzymano cyberatak na państwowy system ePUAP

O próbie zakłócenie pracy systemu ePUAP poinformował we wtorek wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Dodał, że trwają prace techniczne nad przywróceniem pełnej funkcjonalności systemu, a infrastruktura Centralnego Ośrodka Informatyki jest bezpieczna.
Jak zaznaczył szef resortu cyfryzacji, infrastruktura Centralnego Ośrodka Informatyki jest bezpieczna, a w sprawę pełnego wyjaśnienia incydentu włączona została Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
- Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (ePUAP) to ogólnopolski system umożliwiający obywatelom internetową komunikację z jednostkami administracji publicznej. Służy m.in. do wysyłania wniosków, podań i dokumentów do urzędów, a także do podpisywania pism za pomocą Profilu Zaufanego.