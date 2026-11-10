Wicepremier i minister cyfryzacji: Wykryto i zatrzymano cyberatak na państwowy system ePUAP

O próbie zakłócenie pracy systemu ePUAP poinformował we wtorek wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Dodał, że trwają prace techniczne nad przywróceniem pełnej funkcjonalności systemu, a infrastruktura Centralnego Ośrodka Informatyki jest bezpieczna.

Jak zaznaczył szef resortu cyfryzacji, infrastruktura Centralnego Ośrodka Informatyki jest bezpieczna, a w sprawę pełnego wyjaśnienia incydentu włączona została Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego.



