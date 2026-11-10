Wykryto i zatrzymano cyberatak na państwowy system ePUAP. Zdjęcie ilustracyjne/fot. Pixabay
KRAJ I ŚWIAT

Wicepremier i minister cyfryzacji: Wykryto i zatrzymano cyberatak na państwowy system ePUAP

Wykryto i zatrzymano cyberatak na państwowy system ePUAP. Zdjęcie ilustracyjne/fot. Pixabay

O próbie zakłócenie pracy systemu ePUAP poinformował we wtorek wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Dodał, że trwają prace techniczne nad przywróceniem pełnej funkcjonalności systemu, a infrastruktura Centralnego Ośrodka Informatyki jest bezpieczna.

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Jak zaznaczył szef resortu cyfryzacji, infrastruktura Centralnego Ośrodka Informatyki jest bezpieczna, a w sprawę pełnego wyjaśnienia incydentu włączona została Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

  • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (ePUAP) to ogólnopolski system umożliwiający obywatelom internetową komunikację z jednostkami administracji publicznej. Służy m.in. do wysyłania wniosków, podań i dokumentów do urzędów, a także do podpisywania pism za pomocą Profilu Zaufanego.

TAGI: ePUAPatakcyberatakkontrolarządABW
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