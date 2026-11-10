- Zawiadamiajmy o sytuacjach wzbudzających lęk - apeluje wojewoda kujawsko-pomorski Michał Sztybel po spotkaniu Zespołu Reagowania Kryzysowego/fot. Monika Siwak
Bydgoszcz

Wojewoda po obradach Zespołu Reagowania Kryzysowego: „Służby wiedzą, co robić"

- Zawiadamiajmy o sytuacjach wzbudzających lęk - apeluje wojewoda kujawsko-pomorski Michał Sztybel po spotkaniu Zespołu Reagowania Kryzysowego/fot. Monika Siwak

- Zawiadamiajmy o sytuacjach wzbudzających lęk - apeluje wojewoda kujawsko-pomorski po spotkaniu Zespołu Reagowania Kryzysowego.

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M.in. o rekomendacjach Ministerstwa Spraw Wewnętrznych dotyczących sposobu zabezpieczania masowych spotkań, które trafią do samorządów - rozmawiano podczas spotkania Zespołu Reagowania Kryzysowego w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy.

Chodzi o przypomnienie obowiązków dotyczących m.in. sposobu komunikacji ze służbami. Do zespołu należą przedstawiciele inspekcji i służb - policji czy straży pożarnej – oraz wojewoda.

Michała Sztybla zapytaliśmy o to, czy obchody Święta Niepodległości odbędą się pod szczególnym nadzorem.

- Niezależnie od wydarzeń w Krakowie byliśmy przygotowani na to, że są to wydarzenia, które muszą być dużo lepiej zabezpieczane niż w wielu poprzednich latach - mówi Michał Sztybel.

- Funkcjonujemy w tym stanie już dosyć długo. Przypominam, że mamy stan zagrożenia terrorystycznego. Służby w tym zakresie wiedzą, co robić. Ja też zdecydowanie przestrzegam, bo to nie będzie się działo tak, że na każdego uczestnika będzie przypadał jeden policjant. Policja wykonuje swoje obowiązki w różny sposób, również w charakterze cywilnym, w ubiorze cywilnym. Policja monitoruje sytuację, więc zdecydowanie uspokajam: służby wiedzą, co robić i polecam zaufanie do służb państwa polskiego.
  • Wojewoda dodał, że jeżeli ktoś zauważy coś, co znacząco odbiega od normy, jakieś zachowanie, np. wyjęcie niebezpiecznego przedmiotu w miejscu publicznym albo obiekty, które latają, a nie powinny latać nad danym obiektem...
- Jeżeli widzimy, że ktoś fotografuje obiekty, których nie można fotografować, bo obowiązuje taki zakaz, to numer 112 jest tym kontaktem, pod którym powinniśmy to zgłosić – mówił wojewoda kujawsko-pomorski.

Rozmawiano też o ochronie obiektów infrastruktury krytycznej.

Więcej w relacji Moniki Siwak:


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Relacja Moniki Siwak
Gdzie: Bydgoszcz
TAGI: wojewodakujawsko-pomorskizespółreagowaniakryzysowegoBydgoszcz
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