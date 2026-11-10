Wojewoda po obradach Zespołu Reagowania Kryzysowego: „Służby wiedzą, co robić"

- Zawiadamiajmy o sytuacjach wzbudzających lęk - apeluje wojewoda kujawsko-pomorski po spotkaniu Zespołu Reagowania Kryzysowego.

M.in. o rekomendacjach Ministerstwa Spraw Wewnętrznych dotyczących sposobu zabezpieczania masowych spotkań, które trafią do samorządów - rozmawiano podczas spotkania Zespołu Reagowania Kryzysowego w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy.





Chodzi o przypomnienie obowiązków dotyczących m.in. sposobu komunikacji ze służbami. Do zespołu należą przedstawiciele inspekcji i służb - policji czy straży pożarnej – oraz wojewoda.





Michała Sztybla zapytaliśmy o to, czy obchody Święta Niepodległości odbędą się pod szczególnym nadzorem.





- Niezależnie od wydarzeń w Krakowie byliśmy przygotowani na to, że są to wydarzenia, które muszą być dużo lepiej zabezpieczane niż w wielu poprzednich latac h - mówi Michał Sztybel.





- Funkcjonujemy w tym stanie już dosyć długo . Przypominam, że mamy stan zagrożenia terrorystycznego. Służby w tym zakresie wiedzą, co robić. Ja też zdecydowanie przestrzegam, bo to nie będzie się działo tak, że na każdego uczestnika będzie przypadał jeden policjant. Policja wykonuje swoje obowiązki w różny sposób, również w charakterze cywilnym, w ubiorze cywilnym. Policja monitoruje sytuację, więc zdecydowanie uspokajam: służby wiedzą, co robić i polecam zaufanie do służb państwa polskiego.

Wojewoda dodał, że jeżeli ktoś zauważy coś, co znacząco odbiega od normy, jakieś zachowanie, np. wyjęcie niebezpiecznego przedmiotu w miejscu publicznym albo obiekty, które latają, a nie powinny latać nad danym obiektem...

- Jeżeli widzimy, że ktoś fotografuje obiekty, których nie można fotografować, bo obowiązuje taki zakaz, to numer 112 jest tym kontaktem, pod którym powinniśmy to zgłosić – mówił wojewoda kujawsko-pomorski.





Rozmawiano też o ochronie obiektów infrastruktury krytycznej.





Więcej w relacji Moniki Siwak: