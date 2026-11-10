Szef Pentagonu: Podpiszemy z Polską deklarację ws. współpracy w przemyśle obronnym [wideo]

Szef Pentagonu Pete Hegseth powiedział we wtorek, że podpisze z wicepremierem i ministrem obrony narodowej Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem deklarację w sprawie zwiększenia współpracy obu krajów w przemyśle obronnym.

Na początku spotkania w Pentagonie Pete Hegseth złożył Polakom kondolencje w związku z masową strzelaniną w Krakowie. - Jesteście w naszych myślach i modlitwach - powiedział amerykański minister.



Hegseth zapewnił, że stosunki między Stanami Zjednoczonymi a Polską pozostają „niezwykle silne i są zakorzenione we wspólnych interesach strategicznych oraz wspólnej historii”. Jak dodał, relacje te nadal stanowią wzór do naśladowania przez inne państwa NATO. - Kiedy to mówimy, naprawdę tak uważamy - dodał.



Przypomniał, że USA dążą do wdrożenia założenia NATO 3.0, czyli Sojuszu skoncentrowanego na twardej sile militarnej i rzeczywistym odstraszaniu. - Jest to coś, co Polska rozumie od dawna - zauważył Hegseth.



Według niego „Polska nadal daje przykład innym państwom, zarówno poprzez zobowiązanie do przeznaczania na obronność niemal 5 proc. PKB, jak przekładanie tych nakładów na gotowość sił zbrojnych oraz utrzymywanie zdolności do prowadzenia długotrwałych działań bojowych”.



- Polska buduje jedną z najpotężniejszych armii w Europie, gotową do zapewnienia bezpieczeństwa i obrony swojego terytorium - powiedział szef Pentagonu.



Zaznaczył, że ochrona granic i bezpieczeństwa państwa stanowi fundamentalny element suwerenności każdego narodu, a Polska konsekwentnie realizuje te zadania.



- Nasze dwa państwa nadają również współpracy wojskowej wymiar przemysłowy. Myślę, że będziemy dziś dużo o tym rozmawiać, ponieważ przechodzimy również do współpracy w sektorze przemysłu obronnego - powiedział minister.



Dodał, że USA są dumne z tego, że Polska została wybrana jako kraj, w którym powstanie centrum serwisowania rakiet PAC-3.



- Rozwijamy linie produkcyjne komponentów i analizujemy możliwości wspólnej produkcji kluczowej amunicji, której potrzebują oba nasze państwa. Ograniczamy biurokrację, aby dostarczać naszym żołnierzom środki bojowe na dużą skalę i w krótkim czasie - wymieniał Hegseth.



- A dzisiaj podejmujemy kolejne kroki, aby jeszcze bardziej pogłębić nasz sojusz - zapowiedział szef Pentagonu. Poinformował, że podpisze z Kosiniakiem-Kamyszem deklarację intencji, mającą na celu zwiększenie skali i tempa dwustronnej współpracy w przemyśle obronnym.



Przypomniał, że Polska była pierwszym krajem, który odwiedził po objęciu stanowiska. - Od tamtej pory pozostajemy przyjaciółmi i regularnie utrzymujemy bliskie kontakty - zapewnił.



- Wykazaliście się zaangażowaniem na rzecz pokoju i siły. Jesteśmy dumni, że możemy stać u waszego boku, ramię w ramię - oświadczył szef Pentagonu.



Kosiniak-Kamysz podziękował z kolei na początku spotkania „za zaangażowanie w proces realizacji deklaracji prezydenta Donalda Trumpa dotyczącej rozmieszczenia dodatkowych pięciu tysięcy żołnierzy na terytorium RP”.



- Przedstawiciele Pentagonu oraz polskiego ministerstwa obrony narodowej prowadzą owocny dialog na temat wzmocnienia stałej obecności wojsk amerykańskich w naszym kraju. Jestem przekonany, że szczegóły zostaną podane do publicznej wiadomości już w najbliższym czasie - dodał.



Szef MON wyraził też wdzięczność za ogłoszenie przed dwoma tygodniami decyzji o wyborze Polski na państwo-gospodarza europejskiego centrum serwisowego rakiet PAC-3. Jak dodał, traktuje to jako zapowiedź kolejnych wspólnych inicjatyw służących zacieśnianiu naszej współpracy w zakresie rozwoju przemysłu obronnego.



Według wicepremiera „potencjał do podejmowania takich działań jest znaczący”. - Ich realizacja ma dziś zasadnicze znaczenie dla utrzymania przewagi technologicznej i militarnej, umożliwiającej skuteczny rozwój - zaznaczył.



Polski minister zwrócił też uwagę, że „agresja Rosji przeciwko Ukrainie nie słabnie”. - Wręcz przeciwnie, przybiera na sile, również wobec państw członkowskich NATO - dodał.



Wicepremier podkreślił także, że celem jego wizyty jest dalsze pogłębianie dwustronnych relacji poprzez zwiększenie stałej obecności wojsk amerykańskich w Polsce oraz zacieśnienie współpracy w obszarze przemysłowej bazy obronnej.



Hegseth odpowiedział, że podziela w stu procentach te cele.





