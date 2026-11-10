Wpadł z nożem do zakładu krawieckiego na Rubinkowie i zaatakował żonę. Jest akt oskarżenia

Prokuratura Rejonowa Toruń - Wschód w Toruniu skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko Sławomirowi P. oskarżonemu o usiłowanie zabójstwa oraz spowodowanie choroby realnie zagrażającej życiu pokrzywdzonej. Do tragicznych wydarzeń doszło 15 kwietnia 2026 r. na toruńskim Rubinkowie.

Jak ustalono, tego dnia pokrzywdzona wraz z inną osobą przebywała w zakładzie krawieckim, w którym razem te osoby pracowały. W pewnym momencie do zakładu przyszedł oskarżony, czyli mąż pokrzywdzonej. Małżonkowie zostali sami.

Sławomir P. zamknął drzwi od zakładu na patent. Z plecaka wyjął nóż i zaatakował pokrzywdzoną Agnieszkę P., która zaczęła się bronić, krzyczała, wzywała pomocy.



Jej krzyki usłyszał mężczyzna znajdujący się w sąsiednim lokalu. Podjął natychmiastową interwencję. Sforsował okno, wszedł do środka zakładu i pomógł kobiecie wydostać się na zewnątrz.



W pobliskim zakładzie fryzjerskim udzielono jej pomocy, wezwano służby ratunkowe: pogotowie i policję.



Oskarżony, jak ustalono, wielokrotnie ugodził pokrzywdzoną nożem. Mierzył na oślep w brzuch, klatkę piersiową oraz plecy. Mówił, że zabije pokrzywdzoną.



Zgodnie z pozyskaną w sprawie opinią sądowo-lekarską pokrzywdzona doznała obrażeń ciała w postaci m.in.



urazu wielomiejscowego, wielonarządowego w postaci licznych ran kłutych (penetrujących) do jamy brzusznej z uszkodzeniem nerki lewej,

uszkodzenia jelita cienkiego,

licznych ran kłutych klatki piersiowej z obustronnym uszkodzeniem płuc, obustronną odmą opłucnową i obustronnym krwawieniem do jam opłucnowych,

licznych ran ciętych, złamania przyczepu mostkowego żebra I lewego oraz licznych stłuczeń tkanek.

Zdaniem biegłego charakter powstałych obrażeń ciała i ich następstw, a mianowicie uraz wielonarządowy z ostrą niewydolnością oddechową, utratą krwi do jamy brzusznej i klatki piersiowej, uszkodzeniem jelita i wydostaniem się treści jelitowej do jamy brzusznej należy zakwalifikować jako chorobę realnie zagrażającą życiu (stan bezpośredniego zagrożenia życia), wyczerpującą znamiona artykułu 156 § 1 kk.

Ponadto, jak wskazał, uszkodzenie nerki lewej wg AAST stopnia V i konieczność jej usunięcia w rozumieniu prawa kwalifikować należy jako inne ciężkie kalectwo wyczerpujące znamiona artykułu 156 § 1 kk.

zarzut usiłowania, z zamiarem bezpośrednim, pozbawienia życia pokrzywdzonej oraz spowodowania choroby realnie zagrażającej życiu pokrzywdzonej

Oskarżony jest poczytalny.

Za zarzucany czyn grozi kara pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 10 albo kara dożywotniego pozbawienia wolności.

W sprawie zastosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

źr. Prokuratura Okręgowa w Toruniu

Prokurator przedstawił Sławomirowi P.. Przesłuchany w charakterze podejrzanego przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu i złożył wyjaśnienia.