Prokuratura Okręgowa w Toruniu. / Fot. Tomasz Bielicki
Toruń

Wpadł z nożem do zakładu krawieckiego na Rubinkowie i zaatakował żonę. Jest akt oskarżenia

Prokuratura Okręgowa w Toruniu. / Fot. Tomasz Bielicki

Prokuratura Rejonowa Toruń - Wschód w Toruniu skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko Sławomirowi P. oskarżonemu o usiłowanie zabójstwa oraz spowodowanie choroby realnie zagrażającej życiu pokrzywdzonej. Do tragicznych wydarzeń doszło 15 kwietnia 2026 r. na toruńskim Rubinkowie.

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Jak ustalono, tego dnia pokrzywdzona wraz z inną osobą przebywała w zakładzie krawieckim, w którym razem te osoby pracowały. W pewnym momencie do zakładu przyszedł oskarżony, czyli mąż pokrzywdzonej. Małżonkowie zostali sami.
Sławomir P. zamknął drzwi od zakładu na patent. Z plecaka wyjął nóż i zaatakował pokrzywdzoną Agnieszkę P., która zaczęła się bronić, krzyczała, wzywała pomocy.

Jej krzyki usłyszał mężczyzna znajdujący się w sąsiednim lokalu. Podjął natychmiastową interwencję. Sforsował okno, wszedł do środka zakładu i pomógł kobiecie wydostać się na zewnątrz.

W pobliskim zakładzie fryzjerskim udzielono jej pomocy, wezwano służby ratunkowe: pogotowie i policję.

Oskarżony, jak ustalono, wielokrotnie ugodził pokrzywdzoną nożem. Mierzył na oślep w brzuch, klatkę piersiową oraz plecy. Mówił, że zabije pokrzywdzoną.

Zgodnie z pozyskaną w sprawie opinią sądowo-lekarską pokrzywdzona doznała obrażeń ciała w postaci m.in.

  • urazu wielomiejscowego, wielonarządowego w postaci licznych ran kłutych (penetrujących) do jamy brzusznej z uszkodzeniem nerki lewej,
  • uszkodzenia jelita cienkiego,
  • licznych ran kłutych klatki piersiowej z obustronnym uszkodzeniem płuc, obustronną odmą opłucnową i obustronnym krwawieniem do jam opłucnowych,
  • licznych ran ciętych, złamania przyczepu mostkowego żebra I lewego oraz licznych stłuczeń tkanek.
  • Zdaniem biegłego charakter powstałych obrażeń ciała i ich następstw, a mianowicie uraz wielonarządowy z ostrą niewydolnością oddechową, utratą krwi do jamy brzusznej i klatki piersiowej, uszkodzeniem jelita i wydostaniem się treści jelitowej do jamy brzusznej należy zakwalifikować jako chorobę realnie zagrażającą życiu (stan bezpośredniego zagrożenia życia), wyczerpującą znamiona artykułu 156 § 1 kk.
  • Ponadto, jak wskazał, uszkodzenie nerki lewej wg AAST stopnia V i konieczność jej usunięcia w rozumieniu prawa kwalifikować należy jako inne ciężkie kalectwo wyczerpujące znamiona artykułu 156 § 1 kk.

Prokurator przedstawił Sławomirowi P. zarzut usiłowania, z zamiarem bezpośrednim, pozbawienia życia pokrzywdzonej oraz spowodowania choroby realnie zagrażającej życiu pokrzywdzonej. Przesłuchany w charakterze podejrzanego przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu i złożył wyjaśnienia.

  • Oskarżony jest poczytalny.
  • Za zarzucany czyn grozi kara pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 10 albo kara dożywotniego pozbawienia wolności.
  • W sprawie zastosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

źr. Prokuratura Okręgowa w Toruniu

Gdzie: Toruń
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