Premier zwrócił się do ministrów o pilny przegląd przepisów dotyczących posiadania broni

Premier Donald Tusk zaznaczył, że dobrze byłoby mieć pewność, że rejestrowany jest każdy egzemplarz broni, który trafia w prywatne ręce.

Podczas rozpoczęcia posiedzenia Rady Ministrów premier wrócił do sprawy strzelaniny w Krakowie. W tym kontekście poruszył kwestię przepisów regulujących dostęp do broni.



- Proszę o pilny przegląd wszystkich przepisów, które dotyczą broni. Nie chcę w żaden sposób i nie pozwolę na to, żeby ktokolwiek w rządzie uległ jakiejś chwilowej emocji, takim populistycznym wezwaniom - powiedział Tusk.



Zwrócił uwagę, że część osób wzywa do pełnego dostępu do broni, natomiast inni uważają, że trzeba wprowadzić zakazy i bardzo restrykcyjne przepisy.



Tusk podkreślił, że przy przeglądzie regulacji dotyczącej tej kwestii liczy na pracę szefa MSWiA Marcina Kierwińskiego, ministra koordynatora służb specjalnych Tomasza Siemoniaka, ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka oraz prezesa Rządowego Centrum Legislacji Joanny Knapińskiej.



- Musimy do tego podejść bardzo odpowiedzialnie, metodycznie, proszę o przegląd wszystkich przepisów, sposobów funkcjonowania strzelnic. Dobrze by było jednak mieć też pewność, że rejestrujemy każdy egzemplarz broni, który trafia do rąk prywatnych - dodał premier.