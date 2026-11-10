Donald Tusk/ Fot. PAP/Leszek Szymański
KRAJ I ŚWIAT

Premier zwrócił się do ministrów o pilny przegląd przepisów dotyczących posiadania broni

Donald Tusk/ Fot. PAP/Leszek Szymański

Premier Donald Tusk zaznaczył, że dobrze byłoby mieć pewność, że rejestrowany jest każdy egzemplarz broni, który trafia w prywatne ręce.

Sześć światełek dla sześciu ofiar masakry w Krakowie. Mogilno zaprosiło na wiec pamięci
Sześć światełek dla sześciu ofiar masakry w Krakowie. Mogilno zaprosiło na wiec pamięci
„Skala dezinformacji po tragedii w Krakowie jest bardzo poważna” [Rozmowa Dnia]
Sztab kryzysowy w Toruniu po strzelaninie w Krakowie. Miejskie auta zastawiły wjazdy na Starówkę

Podczas rozpoczęcia posiedzenia Rady Ministrów premier wrócił do sprawy strzelaniny w Krakowie. W tym kontekście poruszył kwestię przepisów regulujących dostęp do broni.

- Proszę o pilny przegląd wszystkich przepisów, które dotyczą broni. Nie chcę w żaden sposób i nie pozwolę na to, żeby ktokolwiek w rządzie uległ jakiejś chwilowej emocji, takim populistycznym wezwaniom - powiedział Tusk.

Zwrócił uwagę, że część osób wzywa do pełnego dostępu do broni, natomiast inni uważają, że trzeba wprowadzić zakazy i bardzo restrykcyjne przepisy.

Tusk podkreślił, że przy przeglądzie regulacji dotyczącej tej kwestii liczy na pracę szefa MSWiA Marcina Kierwińskiego, ministra koordynatora służb specjalnych Tomasza Siemoniaka, ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka oraz prezesa Rządowego Centrum Legislacji Joanny Knapińskiej.

- Musimy do tego podejść bardzo odpowiedzialnie, metodycznie, proszę o przegląd wszystkich przepisów, sposobów funkcjonowania strzelnic. Dobrze by było jednak mieć też pewność, że rejestrujemy każdy egzemplarz broni, który trafia do rąk prywatnych - dodał premier.

TAGI: strzelanina Krakówdostęp do bronistrzelaninabroń
Udostępnij znajomym
poprzednia informacja Znicze i kwiaty na Marszu Ciszy w Krakowie z udziałem prezydenta i premiera [zdjęcia]

Obserwuj nas

Polub nasze profile w mediach społecznościowych
  reklama  
Zobacz
  reklama  
Zobacz
  reklama  
Zobacz

Najczęściej czytane

KRAJ I ŚWIAT

Premier zwrócił się do ministrów o pilny przegląd przepisów dotyczących posiadania broni

Premier Donald Tusk zaznaczył, że dobrze byłoby mieć pewność, że rejestrowany jest każdy egzemplarz broni, który trafia w prywatne ręce.

DW PAP
2026-11-10, 18:00
KRAJ I ŚWIAT

Znicze i kwiaty na Marszu Ciszy w Krakowie z udziałem prezydenta i premiera [zdjęcia]

Uczestnicy Marszu Ciszy zebrali się na Rynku Głównym. O godz. 20.00 ciszę przerwały kościelne dzwony, a następnie Hejnał Mariacki - jeden z najważniejszych…

PAP KB
2026-11-09, 22:03
KRAJ I ŚWIAT

Szef BBN: - Obaj ranni funkcjonariusze Policji odebrali z rąk prezydenta ordery

Wcześniej szef BBN Bartosz Grodecki przekazał, że prezydent zdecydował o nadaniu policjantom z Krakowa - starszym posterunkowym Jakubowi Kulikowi i Arturowi…

PAP KB
2026-11-09, 20:21
KRAJ I ŚWIAT

Prezydent i premier wezmą udział w Marszu Ciszy o godz. 20:00 w Krakowie

„Dziś w Krakowie o 20.00 bądźmy wszyscy razem” - napisał szef rządu na platformie X. Udział prezydenta w marszu potwierdził szef Biura Bezpieczeństwa…

PAP KB
2026-11-09, 17:47
KRAJ I ŚWIAT

Urząd Ochrony Danych Osobowych: apel o poszanowanie prywatności poszkodowanych w Krakowie

Przedstawiciele Urzędu zaznaczyli, że poszanowanie prywatności osób poszkodowanych i ich bliskich pozwala ograniczać ryzyko dodatkowej krzywdy, cierpienia…

PAP KB
2026-11-09, 15:00
KRAJ I ŚWIAT

CBZC zatrzymało sześć osób w związku z tragedią w Krakowie. Ich treści w sieci miały budzić niepokój

Po tragedii w Krakowie Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości zatrzymało sześć osób, których aktywność w sieci mogła stanowić potencjalne zagrożenie…

Polska Agencja Prasowa JW
2026-11-09, 13:17
KRAJ I ŚWIAT

Policjanci ranni w strzelaninie w Krakowie odzyskali przytomność. Dwie osoby opuściły szpital

Policjanci ranni w zamachu w Krakowie odzyskali przytomność - poinformował w poniedziałek rzecznik prasowy Prokuratury Krajowej prok. Przemysław Nowak. Dodał…

Polska Agencja Prasowa JW
2026-11-09, 12:05
KRAJ I ŚWIAT

Członek KRRiT wzywa regulatora do podjęcia kroków w sprawie TV Republika. Jest reakcja rady na skargi

Członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, profesor UW Tadeusz Kowalski wezwał Telewizję Republika do „zaprzestania nadawania treści, które mogą sprzyjać…

Polska Agencja Prasowa JW
2026-11-09, 10:23
KRAJ I ŚWIAT

Jeden z policjantów rannych po zamachu w Krakowie wciąż jest w stanie ciężkim

Jeden z funkcjonariuszy, który uczestniczył w zatrzymaniu sprawcy sobotniego zamachu na Rynku Głównym w Krakowie, nadal przebywa w stanie ciężkim w szpitalu…

Polska Agencja Prasowa JW
2026-11-09, 10:00
KRAJ I ŚWIAT

Nie żyje 24-letni sprawca strzelaniny w Krakowie

Sprawca tragicznych wydarzeń zmarł w poniedziałek nad ranem w szpitalu - poinformowała policja w serwisie X.

Redakcja JW
2026-11-09, 07:09
KRAJ I ŚWIAT

W poniedziałek sekcja zwłok ofiar tragedii w Krakowie. Wieczorem wiec solidarności

To drugi dzień żałoby narodowej wprowadzonej po strzelaninie w Krakowie, w której zginęło sześć osób, a 16, w tym zamachowiec, zostało rannych. Prokuratura…

Polska Agencja Prasowa JW
2026-11-09, 06:44
KRAJ I ŚWIAT

Kondolencje papieża Leona XIV w związku z sobotnimi wydarzeniami w Krakowie

Papież wyraził swoją duchową bliskość ze wszystkimi dotkniętymi tą tragedią. Złożył kondolencje na ręce metropolity krakowskiego kard. Grzegorza …

PAP TB
2026-11-08, 22:45
więcej wiadomości
0:00 0:00