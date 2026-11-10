Kamienica przy ul. Mikołaja Kopernika w Ciechocinku. Fot. Radosław Jagieła/arch. PR PiK
REGION

Kamienice w Ciechocinku pod lupą Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego

Kamienica przy ul. Mikołaja Kopernika w Ciechocinku. Fot. Radosław Jagieła/arch. PR PiK

Trwa kontrola stanu technicznego trzech kamienic w Ciechocinku, obejmuje części wspólne i mieszkania. Stan budynków i los mieszkańców będą omawiane na nadzwyczajnej sesji rady miasta.

Wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego przyjrzy się sprawie mieszkańców kamienic z Ciechocinka
Wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego przyjrzy się sprawie mieszkańców kamienic z Ciechocinka
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Inspektorzy weryfikują przede wszystkim stan ścian konstrukcyjnych i stropów, ale także balkonów, kominów oraz instalacji elektrycznych. Najważniejsze będzie ustalenie, czy rzeczywiście istnieje zagrożenie katastrofą budowlaną, a nawet zawaleniem się budynków. Kontrola obejmie trzy nieruchomości i zostanie przeprowadzona praktycznie od podstaw, niezależnie od wcześniejszych ustaleń inspektoratu powiatowego.

TBS ma pomóc w zapewnieniu dostępu do mieszkań
W oględzinach uczestniczą też przedstawiciele Ciechocińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego. TBS ma pomóc w zapewnieniu inspektorom dostępu do mieszkań. Nadzór budowlany chce sprawdzić możliwie najwięcej lokali, przynajmniej po jednym mieszkaniu na każdej kondygnacji.

Co z mieszkańcami zniszczonych kamienic w Ciechocinku?

Najważniejsze pytanie dotyczy przyszłości mieszkańców. Na razie nie jest przesądzone, czy będą musieli opuścić kamienice. Po zakończeniu pracy w terenie inspektorzy przeanalizują zebraną dokumentację i zdjęcia. Ostateczna decyzja w tej sprawie może zostać podjęta w przyszłym tygodniu.

  • Początkowo mieszkańcy kamienic przy ulicach Mickiewicza, Kopernika i Lorentowicza dostali informację, z której wynikało, że do 30 października muszą opuścić mieszkania ze względu na zły stan techniczny budynków.
  • Odwołanie od decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w tej sprawie złożył zarządca obiektów. Jest nim Ciechocińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego.
  • Ostateczną decyzję podejmie Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego.



Relacja Radosława Jagieły
TAGI: CiechocinekCTBSkamieniceeksmisjainspektor budowlanynadzór budowlany
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