Kamienice w Ciechocinku pod lupą Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego

Trwa kontrola stanu technicznego trzech kamienic w Ciechocinku, obejmuje części wspólne i mieszkania. Stan budynków i los mieszkańców będą omawiane na nadzwyczajnej sesji rady miasta.

Inspektorzy weryfikują przede wszystkim stan ścian konstrukcyjnych i stropów, ale także balkonów, kominów oraz instalacji elektrycznych. Najważniejsze będzie ustalenie, czy rzeczywiście istnieje zagrożenie katastrofą budowlaną, a nawet zawaleniem się budynków. Kontrola obejmie trzy nieruchomości i zostanie przeprowadzona praktycznie od podstaw, niezależnie od wcześniejszych ustaleń inspektoratu powiatowego.



TBS ma pomóc w zapewnieniu dostępu do mieszkań



W oględzinach uczestniczą też przedstawiciele Ciechocińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego. TBS ma pomóc w zapewnieniu inspektorom dostępu do mieszkań. Nadzór budowlany chce sprawdzić możliwie najwięcej lokali, przynajmniej po jednym mieszkaniu na każdej kondygnacji.



Co z mieszkańcami zniszczonych kamienic w Ciechocinku?



Najważniejsze pytanie dotyczy przyszłości mieszkańców. Na razie nie jest przesądzone, czy będą musieli opuścić kamienice. Po zakończeniu pracy w terenie inspektorzy przeanalizują zebraną dokumentację i zdjęcia. Ostateczna decyzja w tej sprawie może zostać podjęta w przyszłym tygodniu.



