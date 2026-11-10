Serwal sawannowy – kot, który wabi się „Simba”, uciekł z prywatnej posesji w Jastrzębiu/ Fot. policja, nadesłane
Świecie nad Wisłą

Serval sawannowy uciekł z domu pod Świeciem. Policjanci radzą, by go samodzielnie nie łapać

Serwal sawannowy – kot, który wabi się „Simba”, uciekł z prywatnej posesji w Jastrzębiu/ Fot. policja, nadesłane

- Simba jest łagodnym kotem i nie stwarza zagrożenia - opisuje jego właścicielka. Funkcjonariusze, którzy przekazują informacje o poszukiwaniach, przestrzegają przed łapaniem zwierzęcia na własną rękę.

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Serwal sawannowy uciekł w poniedziałek (9 listopada) z domu w w miejscowości Jastrzębie (powiat świecki). Jak informuje właścicielka, Simba jest łagodnym kotem i nie stwarza zagrożenia.

- Kot, który spędził noc w niecodziennych dla niego warunkach, może być wystraszony i w związku z tym zachowywać się inaczej niż zwykle. Dlatego, w razie spotkania z nim, należy zachować dystans i nie podejmować próby schwytania - przestrzegają policjanci.

  • Policja apeluje, by nie podchodzić i nie próbować łapać serwala sawannowego.
  • Każdy, kto go zauważy, powinien zadzwonić na numer 112 albo bezpośrednio do dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Świeciu pod nr 47 75 25 200 lub 47 75 25 221.

Gdzie: Świecie nad Wisłą
TAGI: serval sawannowykotposzukiwania
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