Serval sawannowy uciekł z domu pod Świeciem. Policjanci radzą, by go samodzielnie nie łapać

- Simba jest łagodnym kotem i nie stwarza zagrożenia - opisuje jego właścicielka. Funkcjonariusze, którzy przekazują informacje o poszukiwaniach, przestrzegają przed łapaniem zwierzęcia na własną rękę.

Serwal sawannowy uciekł w poniedziałek (9 listopada) z domu w w miejscowości Jastrzębie (powiat świecki). Jak informuje właścicielka, Simba jest łagodnym kotem i nie stwarza zagrożenia.



- Kot, który spędził noc w niecodziennych dla niego warunkach, może być wystraszony i w związku z tym zachowywać się inaczej niż zwykle. Dlatego, w razie spotkania z nim, należy zachować dystans i nie podejmować próby schwytania - przestrzegają policjanci.

