Nietrzeźwy pasażer pociągu miał broń na kulki, pałkę i nóż. Akcja na stacji Bydgoszcz Główna [aktualizacja]

Do niepokojącego incydentu doszło w poniedziałek w pociągu relacji Gdynia - Bielsko-Biała. Mężczyzna miał grozić użyciem broni. Pasażerowie zawiadomili policję. Taką informację podali na portalu X strażacy z KW PSP Toruń. Mamy oficjalny komunikat policji.

- O godzinie 16:28 otrzymaliśmy zgłoszenie dotyczące mężczyzny jadącego w pociągu relacji Gdynia - Bielsko-Biała, który miał mieć przy sobie przedmiot przypominający broń - mówi nadkom. Lidia Kowalska z KMP Bydgoszcz.



- Pasażerka, która to zobaczyła powiadomiła obsługę pociągu, osoby jadące w tym wagonie ewakuowały się do innych wagonów, przede wszystkim też tych znajdujących się na przodzie składu. Na stacji Bydgoszcz Główna mężczyzna został zatrzymany przez policjantów . To 36-letni mieszkaniec Łodzi.



Jak podaje rzeczniczka bydgoskiej komendy, policjanci zabezpieczyli przy zatrzymanym zabawkowy pistolet na kulki, pistolet pneumatyczny na CO2, a także nóż oraz pałkę teleskopową .



- Z pierwszych ustaleń i przesłuchań świadków wynika, iż mężczyzna nikomu nie groził , nikomu nic na szczęście się nie stało. 36-latek został przewieziony do komisariatu. Jest nietrzeźwy . Trwają dalsze czynności, oczywiście o całej sprawie zostanie powiadomiony prokurator i on będzie decydował o dalszych losach mężczyzny i o dalszym toku postępowania - mówiła nadkom. Lidia Kowalska.

Zatrzymany wydmuchał 3,5 promila alkoholu.