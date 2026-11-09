Akcja policji na stacji Bydgoszcz Główna
Bydgoszcz

Nietrzeźwy pasażer pociągu miał broń na kulki, pałkę i nóż. Akcja na stacji Bydgoszcz Główna [aktualizacja]

Akcja policji na stacji Bydgoszcz Główna

Do niepokojącego incydentu doszło w poniedziałek w pociągu relacji Gdynia - Bielsko-Biała. Mężczyzna miał grozić użyciem broni. Pasażerowie zawiadomili policję. Taką informację podali na portalu X strażacy z KW PSP Toruń. Mamy oficjalny komunikat policji.

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- O godzinie 16:28 otrzymaliśmy zgłoszenie dotyczące mężczyzny jadącego w pociągu relacji Gdynia - Bielsko-Biała, który miał mieć przy sobie przedmiot przypominający broń - mówi nadkom. Lidia Kowalska z KMP Bydgoszcz.

- Pasażerka, która to zobaczyła powiadomiła obsługę pociągu, osoby jadące w tym wagonie ewakuowały się do innych wagonów, przede wszystkim też tych znajdujących się na przodzie składu. Na stacji Bydgoszcz Główna mężczyzna został zatrzymany przez policjantów. To 36-letni mieszkaniec Łodzi.

Jak podaje rzeczniczka bydgoskiej komendy, policjanci zabezpieczyli przy zatrzymanym zabawkowy pistolet na kulki, pistolet pneumatyczny na CO2, a także nóż oraz pałkę teleskopową.

- Z pierwszych ustaleń i przesłuchań świadków wynika, iż mężczyzna nikomu nie groził, nikomu nic na szczęście się nie stało. 36-latek został przewieziony do komisariatu. Jest nietrzeźwy. Trwają dalsze czynności, oczywiście o całej sprawie zostanie powiadomiony prokurator i on będzie decydował o dalszych losach mężczyzny i o dalszym toku postępowania - mówiła nadkom. Lidia Kowalska.

Zatrzymany wydmuchał 3,5 promila alkoholu.

Mówi nadkom. Lidia Kowalska z Zespołu Komunikacji Społecznej KMP w Bydgoszczy
Gdzie: Bydgoszcz
TAGI: pistoletna kulkipociągpodróżpasażerowieakcjadworzecBydgoszcz Główna
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