Kujawsko-pomorska policja jest czujna. Służba, choć w cieniu tragedii, odbywa się bez zmian

- Zbieramy informacje o ewentualnych zagrożeniach i - w razie potrzeby - będziemy reagować - tak komendant wojewódzki policji, nadinspektor Jakub Gorczyński odpowiada na pytanie o stan bezpieczeństwa w naszym regionie- w kontekście tego co wydarzyło się w Krakowie.

- My cały czas patrolujemy i normalnie wykonujemy swoje czynności - zapewnia komendant wojewódzki policji, nadinspektor Jakub Gorczyński.

- Oczywiście zbieramy informacje na temat różnych zagrożeń i na te zagrożenia będziemy reagować. Jednak na tę chwilę chciałbym uspokoić: nie mamy informacji, które powodowałyby u nas znaczne zwiększenie natężenia służby, natomiast cały czas, w kontekście chociażby tych wydarzeń krakowskich, bierzemy je pod uwagę i będziemy wypełniać służbę zgodnie z naszymi dyslokacjami.



Nadinspektor podkreślił, że kujawsko-pomorski garnizon solidaryzuje się z kolegami z Krakowa.



- Będziemy pilnie oczekiwać na wieści o stanie ich zdrowia i jeżeli tylko będziemy mieli wiedzę z Krakowa o tym, co jest potrzebne, to taką pomoc na pewno tutaj w gronie naszym policyjnym będziemy organizować.



Wojewoda Michał Sztybel zapewnia, że wierzy w profesjonalizm naszych służb:



- Wszystko może się zdarzyć i trochę musimy się nauczyć z tym żyć. Ja na pewno jestem spokojny, jeżeli chodzi o zachowanie służb, że podobnie jak w Krakowie, odpukać, aby nie musieli się sprawdzać w tym zakresie, w naszym województwie te wszystkie procedury i wszystkie umiejętności zostałyby także właściwie wykorzystane i policjanci też by dali radę, podobnie jak to się zdarzyło w Krakowie.



