Sokół w końcu wywalczył punkt, ale znów bez zwycięstwa. Mogilnianki dzielnie goniły

Szósty mecz i szósta porażka Sokoła & Hagric Mogilno w Tauron Lidze Kobiet. W spotkaniu 6. kolejki zmagań zespół z naszego regionu uległ na wyjeździe UNI Opole 2:3.
Szósty mecz i szósta porażka Sokoła & Hagric Mogilno w Tauron Lidze Kobiet. W spotkaniu 6. kolejki zmagań zespół z naszego regionu uległ na wyjeździe UNI Opole 2:3.
Szósty mecz i szósta porażka Sokoła & Hagric Mogilno w Tauron Lidze Kobiet. W spotkaniu 6. kolejki zmagań zespół z naszego regionu uległ na wyjeździe…
CUK Anioły Toruń są w ostatnim czasie nie do zatrzymania. W 9. kolejce Tauron 1. Ligi Toruńscy siatkarze pokonali na wyjeździe ICT PIERROT Czarnych Radom…
Magda Linette wygrała turniej WTA 250 w indyjskim Cennaj. W finale Poznanianka pokonała najwyżej rozstawioną Indonezyjkę Janice Tjen w trzech setach.
Do niespodziewanej sytuacji doszło w 15. kolejce Betclic 2. Ligi. Zawisza Bydgoszcz miał podjąć GKS Tychy, ale starcie nie zostało rozegrane, gdyż uniemożliwiła…
KSK Qemetica Noteć Inowrocław ze zwycięstwem w 8. kolejce PZKosz 1. Ligi Mężczyzn. Ekipa z Kujaw pokonała we własnej hali Wegree AZS Politechnikę Opolską…
Podopieczne Bartłomieja Łyczakowskiego wróciły na zwycięską ścieżkę po dwóch porażkach z rzędu. Metalkas Pałac pokonał #VolleyWrocław 3:2 w meczu…
Koszykarze Anwilu Włocławek i Twardych Pierników Toruń przegrali swoje sobotnie mecze 6. kolejki PGE Basket Ligi. Włocławianie ulegli Dzikom Warszawa 75:96…
Unia Solec Kujawski utrzymała pierwsze miejsce po 15. kolejce IV ligi kujawsko-pomorskiej, pokonując na wyjeździe Kujawiaka Kowal 3:0. Swoje mecze wygrały…
Dwa zespoły z naszego regionu punktowały w 16. kolejce Betclic III Ligi. Chemik Bydgoszcz wygrał derby z Elaną Toruń 2:1 i odniósł drugie zwycięstwo z…
Bydgoszczanie odnieśli trzecie zwycięstwo w tym sezonie PGE Basket Ligi. W meczu 6. kolejki Enea Łaciate Astoria pokonała u siebie PGE Start Lublin 70:62…
Bydgoszczanie byli blisko drugiego zwycięstwa z rzędu w TAURON 1. Lidze. W meczu 9. kolejki BKS przegrywał ze Spartą Grodzisk Mazowiecki już 0:2, doprowadził…
Pochodzący z Kruszwicy Oskar Kubiak po raz pierwszy został powołany do seniorskiej reprezentacji Polski. Selekcjoner Jan Urban ogłosił 25-osobową kadrę…