Sokół Mogilno wywalczył pierwszy punkt, ale wciąż jest bez zwycięstwa/fot. Patryk Głowacki/Archiwum
SPORT

Sokół w końcu wywalczył punkt, ale znów bez zwycięstwa. Mogilnianki dzielnie goniły

Sokół Mogilno wywalczył pierwszy punkt, ale wciąż jest bez zwycięstwa/fot. Patryk Głowacki/Archiwum

Szósty mecz i szósta porażka Sokoła & Hagric Mogilno w Tauron Lidze Kobiet. W spotkaniu 6. kolejki zmagań zespół z naszego regionu uległ na wyjeździe UNI Opole 2:3.

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Sokół na razie zawodzi. Drużyna przegrała pięć meczów, a do tego nie zdobyła żadnego punktu. Jeśli zespół chce walczyć o fazę play-off, musi wygrywać niezależnie od rywala. Poniedziałkowe zadanie zanosiło się na trudne. UNI radzi sobie nieźle, ostatnio dwukrotnie triumfując.

Pierwsze dwa sety kompletnie nie poszły po myśli podopiecznych Dawida Michora. W połowie premierowej odsłony gospodynie przejęły inicjatywę. Szybko zrobiło się 0:2.

W trakcie trzeciej partii UNI prowadziło 12:7. Mogilnianki w końcu jednak znalazły sposób na rywalki. Doprowadziły do remisu 17:17, a następnie zapunktowały serią (23:18). Przeciwniczki goniły, lecz przyjezdne wykorzystały ostatnią szansę na przedłużenie spotkania. W czwartej odsłonie zespół z naszego regionu przez większość czasu nieznacznie prowadził. Później odskoczył (23:19) i ponownie zdobył 25. punkt w ostatniej chwili.

Tym samym doszło do tie-breaka. Sokół świetnie zaczął (5:1), ale po chwili sytuacja odwróciła się o 180 stopni (7:13). Zawodniczki Michora zerwały się do ataku (13:13). Finalnie doszło do gry na przewagi, w której lepiej poradziły sobie Opolanki.

UNI Opole – Sokół & Hagric Mogilno 3:2 (25:19, 25:16, 23:25, 23:25, 18:16)

Dyscyplina: siatkówka
TAGI: sokół mogilnosiatkówkatauron liga kobietuni opole
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