Anioły już z piątym zwycięstwem z rzędu. Poza pierwszym setem Torunianie lepsi od rywala

CUK Anioły Toruń są w ostatnim czasie nie do zatrzymania. W 9. kolejce Tauron 1. Ligi Toruńscy siatkarze pokonali na wyjeździe ICT PIERROT Czarnych Radom 3:1.

Anioły zgodnie z planem walczą o czołowe miejsca w tabeli. Torunianie przystąpili do spotkania po czterech zwycięstwach z rzędu. Rywal nie miał ostatnio dobrego okresu, przegrywając dwa starcia.



Przez znaczną część pierwszej odsłony wydawało się, że podopieczni Marcina Krysia lepiej wejdą w mecz. Prowadzili nawet 17:12. Rywale zanotowali jednak udaną pogoń (18:18), a później w wyrównanej końcówce zagrali nieco skuteczniej. Druga partia miała odwrotny przebieg. Czarni dyktowali warunki (15:11), ale goście odrobili straty (19:19), by następnie wykorzystać drugą piłkę setową.



Start trzeciej części meczu należał do gospodarzy (10:7). Tym razem podopieczni toruńscy siatkarze szybciej doprowadzili do remisu (11:11), później budując zaliczkę (19:15), nie wypuszczając jej. W czwartym secie zespół z naszego regionu nadawał ton rozgrywce (8:5). W końcu całkowicie przełamał opór przeciwnika (18:13) i po chwili przypieczętował zwycięstwo.



ICT PIERROT Czarni Radom – CUK Anioły Toruń 1:3 (25:23, 23:25, 21:25, 20:25)