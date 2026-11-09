Dwaj policjanci odzyskali przytomność. /fot. PAP, Art Service
KRAJ I ŚWIAT

Policjanci ranni w strzelaninie w Krakowie odzyskali przytomność. Dwie osoby opuściły szpital

Dwaj policjanci odzyskali przytomność. /fot. PAP, Art Service

Policjanci ranni w zamachu w Krakowie odzyskali przytomność - poinformował w poniedziałek rzecznik prasowy Prokuratury Krajowej prok. Przemysław Nowak. Dodał, że dwie osoby opuściły szpital, siedem jest w stanie niezagrażającym życiu, stan zdrowia pozostałych jest ciężki, w tym dwie osoby są w stanie krytycznym.

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Nowak, przekazując najnowsze informacje na temat ataku w Krakowie, poinformował, że stan zdrowia niektórych pokrzywdzonych się poprawił.

- Funkcjonariusze Jakub Kulik oraz Artur Morański odzyskali wczoraj przytomność. Dwóch innych pokrzywdzonych opuściło wczoraj szpital. Siedmiu jest w stanie niezagrażającym życia. Natomiast niestety stan zdrowia pozostałych jest nadal ciężki, w tym dwie osoby są w stanie krytycznym - poinformował Nowak.

Do ataku doszło w sobotę na Rynku Głównym w Krakowie. 24-letni mężczyzna wjechał samochodem na płytę rynku, a następnie otworzył ogień z broni automatycznej do przypadkowych osób. Zginęło sześć osób, a 16 zostało rannych, w tym dwóch policjantów. Sprawca został postrzelony. W mieszkaniu rodziny napastnika w Ostrowcu Świętokrzyskim policjanci znaleźli ciała trzech członków jego najbliższej rodziny.

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