W Mogilnie upamiętnią ofiary zamachu w Krakowie. „Zapalmy światełko jedności i solidarności”

- W obliczu tragicznych wydarzeń, do których doszło w sobotę w Krakowie, nie chcemy pozostać obojętni - piszą władze Mogilna. W poniedziałek, o godzinie 19.00 przed pomnikiem Powstańca Wielkopolskiego mieszkańcy upamiętnią ofiary zamachu w Krakowie.

Władze miasta apelują do mieszkańców, aby o godzinie 19.00 zebrać się wspólnie przed pomnikiem Powstańca Wielkopolskiego, przy Urzędzie Miejskim w Mogilnie, by wspólnie uczcić pamięć ofiar zamachu i okazać solidarność z rannymi, rodzinami ofiar oraz wszystkimi dotkniętymi tragedią.



- Zapalmy znicze i zatrzymajmy się na chwilę zadumy i refleksji. Niech w blasku świec i przy dźwiękach muzyki wybrzmi to, co nas łączy – współczucie, solidarność i szacunek dla ludzkiego życia - czytamy w komunikacie.



Organizatorzy zachęcają też do przyniesienia zniczy, które zapalone zostaną na znak pamięci i solidarności.



Przypomnijmy, do strzelaniny doszło w sobotę po południu na Rynku Głównym w Krakowie. Zginęło 6 osób, a 16 zostało rannych. W poniedziałek nad ranem zmarł w szpitalu sprawca zamachu - 24-letni mężczyzna, który został postrzelony przez policjantów. Obaj funkcjonariusze też zostali ranni i przebywają w szpitalu. Odzyskali przytomność. Jeden z nich nadal jest w stanie krytycznym.