Mieszkańcy Mogilna upamiętnią ofiary zamachu w Krakowie. /fot. Urząd Miejski w Mogilnie
Mogilno

W Mogilnie upamiętnią ofiary zamachu w Krakowie. „Zapalmy światełko jedności i solidarności”

Mieszkańcy Mogilna upamiętnią ofiary zamachu w Krakowie. /fot. Urząd Miejski w Mogilnie

- W obliczu tragicznych wydarzeń, do których doszło w sobotę w Krakowie, nie chcemy pozostać obojętni - piszą władze Mogilna. W poniedziałek, o godzinie 19.00 przed pomnikiem Powstańca Wielkopolskiego mieszkańcy upamiętnią ofiary zamachu w Krakowie.

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Władze miasta apelują do mieszkańców, aby o godzinie 19.00 zebrać się wspólnie przed pomnikiem Powstańca Wielkopolskiego, przy Urzędzie Miejskim w Mogilnie, by wspólnie uczcić pamięć ofiar zamachu i okazać solidarność z rannymi, rodzinami ofiar oraz wszystkimi dotkniętymi tragedią.

- Zapalmy znicze i zatrzymajmy się na chwilę zadumy i refleksji. Niech w blasku świec i przy dźwiękach muzyki wybrzmi to, co nas łączy – współczucie, solidarność i szacunek dla ludzkiego życia - czytamy w komunikacie.

Organizatorzy zachęcają też do przyniesienia zniczy, które zapalone zostaną na znak pamięci i solidarności.

Przypomnijmy, do strzelaniny doszło w sobotę po południu na Rynku Głównym w Krakowie. Zginęło 6 osób, a 16 zostało rannych. W poniedziałek nad ranem zmarł w szpitalu sprawca zamachu - 24-letni mężczyzna, który został postrzelony przez policjantów. Obaj funkcjonariusze też zostali ranni i przebywają w szpitalu. Odzyskali przytomność. Jeden z nich nadal jest w stanie krytycznym.

Gdzie: Mogilno
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