Stacja meteorologiczna pomoże rolnikom z gminy Chełmno. /fot. Marcin Doliński
Chełmno

Nowa stacja meteorologiczna w gminie Chełmno. Pomoże rolnikom w uprawach

Stacja meteorologiczna pomoże rolnikom z gminy Chełmno. /fot. Marcin Doliński

Mierzy temperaturę, wilgotność, opad czy siłę wiatru. Ma podpowiadać rolnikom kiedy wyjechać w pole czy kiedy pojawi się pierwszy przymrozek.

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Mowa o nowoczesnej stacji meteorologicznej, która pojawiła się w gminie Chełmno w Nowej Wsi Chełmińskej.

- Bardzo dobrze, że stacja meteo powstała. Można sobie zaplanować zabiegi, wszystko przewidywać. Jak pogoda z naturą jak wygra, to można odszkodowania wywalczyć - mówi Łukasz Piechota, rolnik.

Stacja będzie sprawdzać przede wszystkim suszę, ale też między innymi skutki wiosennych przymrozków.

- Skutki ujemne przezimowania, deszcze nawalne i wszystkie inne negatywne sytuacje, które będą wymagać kontaktu rolnika z ubezpieczycielem. Ja nie mówię, że mają na przykład rozstrzygać spór, ale pokazać rzetelny obraz, który jest - wskazuje

Urządzenie kupiła z własnych środków gmina Chełmno. Więcej w relacji Marcina Dolińskiego.

Relacja Marcina Dolińskiego
Gdzie: Chełmno
TAGI: stacja meteochełmnorolnicypogodażniwapolenowa wieś chełmińska
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Nowa stacja meteorologiczna w gminie Chełmno. Pomoże rolnikom w uprawach

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