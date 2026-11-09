Nowa stacja meteorologiczna w gminie Chełmno. Pomoże rolnikom w uprawach

Mierzy temperaturę, wilgotność, opad czy siłę wiatru. Ma podpowiadać rolnikom kiedy wyjechać w pole czy kiedy pojawi się pierwszy przymrozek.

Mowa o nowoczesnej stacji meteorologicznej, która pojawiła się w gminie Chełmno w Nowej Wsi Chełmińskej.



- Bardzo dobrze, że stacja meteo powstała. Można sobie zaplanować zabiegi, wszystko przewidywać. Jak pogoda z naturą jak wygra, to można odszkodowania wywalczyć - mówi Łukasz Piechota, rolnik.



Stacja będzie sprawdzać przede wszystkim suszę, ale też między innymi skutki wiosennych przymrozków.



- Skutki ujemne przezimowania, deszcze nawalne i wszystkie inne negatywne sytuacje, które będą wymagać kontaktu rolnika z ubezpieczycielem. Ja nie mówię, że mają na przykład rozstrzygać spór, ale pokazać rzetelny obraz, który jest - wskazuje



Urządzenie kupiła z własnych środków gmina Chełmno. Więcej w relacji Marcina Dolińskiego.