prof. Tadeusz Kowalski złożył też dwie skargi na TV Republika. /fot. KRRiT
KRAJ I ŚWIAT

Członek KRRiT wzywa regulatora do podjęcia kroków w sprawie TV Republika. Jest reakcja rady na skargi

prof. Tadeusz Kowalski złożył też dwie skargi na TV Republika. /fot. KRRiT

Członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, profesor UW Tadeusz Kowalski wezwał Telewizję Republika do „zaprzestania nadawania treści, które mogą sprzyjać zachowaniom zagrażającym zdrowiu lub bezpieczeństwu”. Wezwał również KRRiT do niezwłocznego podjęcia kroków przewidzianych w ustawie.

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Oświadczenie członka rady

Prof. Uniwersytetu Warszawskiego Tadeusz Kowalski w oświadczeniu przesłanym PAP ocenił, że Telewizja Republika emituje materiały naruszające art. 18 ustawy o radiofonii i telewizji. „KRRiT i gremio nie podjęła dotąd działań zmierzających do wyciągnięcia konsekwencji wobec nadawcy. Wzywam członków Rady do niezwłocznego podjęcia kroków przewidzianych w ustawie” - podkreślił.

Prof. Kowalski przypomniał, że złożył dwie skargi na Telewizję Republika. Pierwsza dotyczyła obrażania policjantów podczas protestów przed TK, druga dotyczyła belek informacyjnych nawołujących rodziców, by 9 października nie posyłali dzieci do szkół.

„Wczorajsza (7 listopada br.) wypowiedź Tomasza Sakiewicza dla Telewizji Republika pokazuje, jak daleko zaszła radykalizacja. Po terrorystycznym ataku w Krakowie twierdził on na antenie stacji, że w miejscu tych wydarzeń nie było policji, bo jej rezerwy wysłano do Warszawy pod Trybunał Konstytucyjny. Policja tymczasem od razu podjęła interwencję, a dwóch funkcjonariuszy zostało ciężko rannych” - czytamy w oświadczeniu. Podkreślił również, że takie słowa podważają zaufanie do służb i obracają tragedię w narzędzie walki politycznej.

Wezwał Telewizję Republika do natychmiastowego zaprzestania nadawania przekazów, które „mogą propagować działania sprzeczne z polską racją stanu oraz postawy i poglądy sprzeczne z moralnością i dobrem społecznym, w tym treści nawołujących do nienawiści lub przemocy”.

„Wzywam ją też do zaprzestania nadawania treści, które mogą sprzyjać zachowaniom zagrażającym zdrowiu lub bezpieczeństwu” - podkreślił profesor.

Skargę złożyła też ministra

W niedzielę ministra kultury Marta Cienkowska poinformowała, że złożyła skargę do KRRiT na Telewizję Republika. Powodem jest sobotnia relacja stacji z tragicznych zdarzeń w Krakowie.

W KRRiT zasiadają obecnie: Agnieszka Glapiak (przewodnicząca; powołana przez Sejm w 2022 r.), Hanna Karp (powołana przez prezydenta Andrzeja Dudę w 2022 r.), Tadeusz Kowalski (powołany przez Senat w 2022 r.) oraz Marzena Paczuska (powołana przez prezydenta Andrzeja Dudę w 2022 r.). Członkiem Krajowej Rady jest także Maciej Świrski powołany przez Sejm w 2022 r., jednak w lipcu 2025 r. - w związku z przegłosowaniem przez Sejm wniosku o postawienie go przed Trybunałem Stanu - zawieszony w czynnościach; nie może wykonywać swojego mandatu.

Reakcja KRRiT

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji poinformowała w poniedziałek, że w związku ze skargami na Telewizję Republika, dotyczącymi relacjonowania wydarzeń w Krakowie, przewodnicząca KRRiT dr Agnieszka Glapiak uruchomiła działania wyjaśniające.


W oświadczeniu opublikowanym w poniedziałek na platformie X Krajowa Rada wyjaśniła, że taka procedura stosowana jest w przypadku wszystkich skarg wpływających do KRRiT, które spełniają wymogi formalne.


Poinformowano również, do nadawcy zostanie skierowane oficjalne pismo z prośbą o wyjaśnienia odnoszące się do zarzutów widzów oraz przesłanie zapisu nagrania. „Po otrzymaniu materiałów od nadawcy przeprowadzona będzie szczegółowa analiza pod kątem przepisów ustawy o radiofonii i telewizji, a następnie podjęta zostanie decyzja” – czytamy.


Tragedia w Krakowie

W sobotę po godz. 15 zamaskowany 24-latek wjechał autem na krakowski Rynek i zaczął strzelać do przebywających tam ludzi. Po wymianie ognia z policją został ranny i zatrzymany. W wyniku ataku zginęło sześć osób, a 16 zostało rannych – w tym dwóch policjantów i zamachowiec. W poniedziałek nad ranem sprawca zamachu zmarł.

Poniżej oświadczenie prof. Tadeusza Kowalskiego.

oswiadczenie

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