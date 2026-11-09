Członek KRRiT wzywa regulatora do podjęcia kroków w sprawie TV Republika. Jest reakcja rady na skargi

Członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, profesor UW Tadeusz Kowalski wezwał Telewizję Republika do „zaprzestania nadawania treści, które mogą sprzyjać zachowaniom zagrażającym zdrowiu lub bezpieczeństwu”. Wezwał również KRRiT do niezwłocznego podjęcia kroków przewidzianych w ustawie.
„Wczorajsza (7 listopada br.) wypowiedź Tomasza Sakiewicza dla Telewizji Republika pokazuje, jak daleko zaszła radykalizacja. Po terrorystycznym ataku w Krakowie twierdził on na antenie stacji, że w miejscu tych wydarzeń nie było policji, bo jej rezerwy wysłano do Warszawy pod Trybunał Konstytucyjny. Policja tymczasem od razu podjęła interwencję, a dwóch funkcjonariuszy zostało ciężko rannych” - czytamy w oświadczeniu. Podkreślił również, że takie słowa podważają zaufanie do służb i obracają tragedię w narzędzie walki politycznej.
Wezwał Telewizję Republika do natychmiastowego zaprzestania nadawania przekazów, które „mogą propagować działania sprzeczne z polską racją stanu oraz postawy i poglądy sprzeczne z moralnością i dobrem społecznym, w tym treści nawołujących do nienawiści lub przemocy”.
W niedzielę ministra kultury Marta Cienkowska poinformowała, że złożyła skargę do KRRiT na Telewizję Republika. Powodem jest sobotnia relacja stacji z tragicznych zdarzeń w Krakowie.
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji poinformowała w poniedziałek, że w związku ze skargami na Telewizję Republika, dotyczącymi relacjonowania wydarzeń w Krakowie, przewodnicząca KRRiT dr Agnieszka Glapiak uruchomiła działania wyjaśniające.
W oświadczeniu opublikowanym w poniedziałek na platformie X Krajowa Rada wyjaśniła, że taka procedura stosowana jest w przypadku wszystkich skarg wpływających do KRRiT, które spełniają wymogi formalne.
Poinformowano również, do nadawcy zostanie skierowane oficjalne pismo z prośbą o wyjaśnienia odnoszące się do zarzutów widzów oraz przesłanie zapisu nagrania. „Po otrzymaniu materiałów od nadawcy przeprowadzona będzie szczegółowa analiza pod kątem przepisów ustawy o radiofonii i telewizji, a następnie podjęta zostanie decyzja” – czytamy.