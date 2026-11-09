W stanie ciężkim nadal jest jeden z policjantów. /fot. PAP, Art Service
KRAJ I ŚWIAT

Jeden z policjantów rannych po zamachu w Krakowie wciąż jest w stanie ciężkim

W stanie ciężkim nadal jest jeden z policjantów. /fot. PAP, Art Service

Jeden z funkcjonariuszy, który uczestniczył w zatrzymaniu sprawcy sobotniego zamachu na Rynku Głównym w Krakowie, nadal przebywa w stanie ciężkim w szpitalu. Funkcjonariusz został wybudzony ze śpiączki – poinformował wojewoda małopolski Jan Krzysztof Klęczar.

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W sześciu krakowskich szpitalach hospitalizowanych jest łącznie 15 osób poszkodowanych w ataku. Sprawca zamachu zmarł w poniedziałek po godz. 4.30.

– Sprawca zamachu zmarł w jednym z krakowskich szpitali. O zgonie został niezwłocznie powiadomiony Wojewódzki Koordynator Ratownictwa Medycznego. Ta informacja jest pewna i potwierdzona – przekazał wojewoda podczas poniedziałkowego briefingu.

Jak poinformował, stan 14 z 15 hospitalizowanych osób jest stabilny. Jeden z policjantów, który bezpośrednio uczestniczył w zatrzymaniu napastnika, pozostaje w stanie ciężkim. Klęczar przekazał, że funkcjonariusz został wybudzony ze śpiączki, a jego stan od niedzieli nie uległ znaczącej zmianie.

– To jest informacja dobra, pozytywna, która pozwala nam z optymizmem patrzeć w przyszłość. Funkcjonariusz jest pod opieką najlepszych krakowskich i małopolskich lekarzy. Wszyscy wierzymy, że stan jego zdrowia będzie się systematycznie poprawiał, aczkolwiek w tym momencie nadal określany jest jako ciężki – powiedział.

Stan drugiego policjanta, który uczestniczył w zatrzymaniu napastnika, jest stabilny.

Wojewoda poinformował również, że w niedzielę wieczorem zakończyły się czynności służb bezpośrednio na Rynku Głównym i przyległych ulicach. W związku z tym przestrzeń ta została ponownie udostępniona mieszkańcom, turystom i pozostałym odwiedzającym.

Do ataku doszło w sobotę na Rynku Głównym w Krakowie. 24-letni mężczyzna Michał O. wjechał samochodem na płytę rynku, a następnie otworzył ogień z broni automatycznej do przypadkowych osób. Zginęło sześć osób, a 15 zostało rannych, w tym dwóch policjantów. Siódmą ofiarą śmiertelną jest sam sprawca, który został postrzelony podczas wymiany ognia z policjantami. W mieszkaniu rodziny napastnika w Ostrowcu Świętokrzyskim policjanci znaleźli ciała trzech osób - rodziców i siostry zamachowca.

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