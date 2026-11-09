O śmierci sprawcy poinformowała Małopolska Policja (zdj. ilustracyjne)
KRAJ I ŚWIAT

Nie żyje 24-letni sprawca strzelaniny w Krakowie

O śmierci sprawcy poinformowała Małopolska Policja (zdj. ilustracyjne)

Sprawca tragicznych wydarzeń zmarł w poniedziałek nad ranem w szpitalu - poinformowała policja w serwisie X.

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W sobotę (7.11) po południu uzbrojony mężczyzna otworzył ogień do przypadkowych przechodniów na Rynku Głównym w Krakowie.

Zginęło sześć osób, a szesnaście zostało rannych. Podczas interwencji policji sprawca został ciężko ranny i w stanie krytycznym trafił do szpitala.

W miejscu zamieszkania 24-latka w Ostrowcu Świętokrzyskim odnaleziono ciała trzech osób dwóch kobiet i mężczyzny. Byli to rodzice sprawcy ataku w Krakowie.

Prokurator Eryk Stasielak z Prokuratury Krajowej przekazał w poniedziałek, że śmierć sprawcy sobotniego ataku na Rynku Głównym w Krakowie nie wstrzymuje śledztwa. Będą badane jego motywy i ewentualne powiązania.

TAGI: strzelanina krakówtragedia krakówsprawcanapastnikśmierć
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