Nie żyje 24-letni sprawca strzelaniny w Krakowie

Sprawca tragicznych wydarzeń zmarł w poniedziałek nad ranem w szpitalu - poinformowała policja w serwisie X.

W sobotę (7.11) po południu uzbrojony mężczyzna otworzył ogień do przypadkowych przechodniów na Rynku Głównym w Krakowie.



Zginęło sześć osób, a szesnaście zostało rannych. Podczas interwencji policji sprawca został ciężko ranny i w stanie krytycznym trafił do szpitala.



W miejscu zamieszkania 24-latka w Ostrowcu Świętokrzyskim odnaleziono ciała trzech osób dwóch kobiet i mężczyzny. Byli to rodzice sprawcy ataku w Krakowie.



Prokurator Eryk Stasielak z Prokuratury Krajowej przekazał w poniedziałek, że śmierć sprawcy sobotniego ataku na Rynku Głównym w Krakowie nie wstrzymuje śledztwa. Będą badane jego motywy i ewentualne powiązania.