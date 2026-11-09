W poniedziałek sekcja zwłok ofiar tragedii w Krakowie. Wieczorem wiec solidarności

To drugi dzień żałoby narodowej wprowadzonej po strzelaninie w Krakowie, w której zginęło sześć osób, a 16, w tym zamachowiec, zostało rannych. Prokuratura planuje rano rozpocząć sekcje zwłok ofiar ataku, wieczorem ku ich czci na krakowskim Rynku odbędzie się wiec solidarności.

Od północy z soboty na niedzielę w całym kraju obowiązuje dwudniowa żałoba narodowa. W Krakowie potrwa ona do 11 listopada włącznie. Na znak żałoby flagi na budynkach miejskich i jednostek organizacyjnych zostały przepasane kirem lub opuszczone do połowy masztu. Żałobne flagi pojawiły się również na tramwajach i autobusach komunikacji miejskiej.



W poniedziałek rano rozpoczną się sekcje zwłok sześciorga ofiar ataku w Krakowie oraz trojga zabitych w Ostrowcu Świętokrzyskim, czyli rodziny zamachowca. Sprawca ataku jest w stanie krytycznym - jeśli przeżyje, prokuratura – według zapowiedzi - w tym samym dniu będzie decydować w jego sprawie, m.in. analizować podstawy do wydania postanowienia o przedstawieniu zarzutów.



Prezydent Karol Nawrocki planuje uhonorować funkcjonariuszy za udział w interwencji. Starsi posterunkowi Artur Morański i Jakub Kulik obezwładnili sprawcę sobotniego ataku w centrum miasta. Obaj funkcjonariusze przebywają w szpitalu, zostali wybudzeni ze śpiączki. Prezydent Krakowa Łukasz Gibała zwrócił się o nadanie dwóm policjantom w trybie pilnym tytułu Honorowego Obywatela Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa - najważniejszego wyróżnienia przyznawanego przez miasto.



Gibała poinformował, że w poniedziałek o godz. 20 na rogu Rynku Głównego i ul. Sławkowskiej odbędzie się wiec solidarności, podczas którego uczestnicy uczczą pamięć ofiar sobotniego zamachu. Celem spotkania będzie też wyrażenie solidarności z poszkodowanymi i ich bliskimi.