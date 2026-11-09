„Skala dezinformacji po tragedii w Krakowie jest bardzo poważna” [Rozmowa Dnia]

Kraj wstrząśnięty po tragicznych wydarzeniach, jakie miały miejsce w sobotnie popołudnie w Krakowie. Tragedii poświęcone było specjalne wydanie Rozmowy Dnia Polskiego Radia PiK. Naszymi gośćmi byli wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski oraz wojewoda kujawsko-pomorski Michał Sztybel.

Sześć osób zginęło, a 16 było rannych. Nie żyje też sprawca tragicznych wydarzeń w Krakowie, który otworzył ogień w stronę przechodniów na Rynku Głównym. W kraju trwa żałoba narodowa. Prokuratura przeprowadzi w poniedziałek sekcję zwłok.



Wraz z informacjami w sieci rozprzestrzeniały się także materiały dezinformujące, dotyczące tragicznych wydarzeń w Krakowie. Najpopularniejsze tego typu publikacje miały nawet 250 milionów wyświetleń. Jak informuje wicepremier i szef resortu cyfryzacji Krzysztof Gawkowski, autorzy dezinformujących wpisów będą ścigani.



- Skala zjawiska po tragedii w Krakowie jest bardzo poważna i ponad 2 tysiące kont zostało zgłoszone do platform cyfrowych celem zablokowania, bo rozprzestrzeniały fałszywe narracje. Były też oczywiście one w kilku językach. Zidentyfikowano również kilkadziesiąt kont posługujących się także językiem rosyjskim lub zawierającym takie odniesienia do Rosji. To wszystko było dla nas najważniejsze, żeby w tych pierwszych godzinach te nieprawdziwe informacje się nie rozprzestrzeniały - dodaje szef resortu.



We wtorek w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim zwołane zostanie posiedzenie sztabu kryzysowego. Będzie ono głównie dotyczyć przygotowań do sezonu zimowego. Wojewoda dodał, że też zostanie poruszony temat tragicznych wydarzeń.



- Ja też w poniedziałek umówiony jestem z panem komendantem wojewódzkim policji na jednym wydarzeniu też w policji, gdzie bezpośrednio do policjantów skieruję jakby słowa po tym, co się wydarzyło w Krakowie. Te słowa będą oczywiście słowami otuchy i pełnego wsparcia i nie wyobrażam sobie, żeby po tym, co się wydarzyło podważać podważać zaufanie do polskiej policji - mówi Michał Sztybel.



Zapytaliśmy też wojewodę, czy w związku z nadchodzącym świętem niepodległości lub planowanymi otwarciami jarmarków świątecznych w regionie, będą podjęte działania dotyczące zwiększenia bezpieczeństwa.



- Oddzielmy dwie rzeczy. Pierwsza to są konkretnie organizatorzy, do których apelujemy, prosimy, sprawdzamy, kontrolujemy, aby wszystkie wymogi bezpieczeństwa spełniali. Ja przypomnę, że już funkcjonujemy od dłuższego czasu w określonym reżimie podniesionego zagrożenia, więc tutaj organizatorzy muszą sprostać zadaniu pod tym kątem, ale oczywiście policji będzie na ulicach tyle, ile jest to tylko możliwe - wskazuje wojewoda.



Całej Rozmowy Dnia z wojewodą kujawsko-pomorskim i wicepremierem, ministrem cyfryzacji można posłuchać poniżej.