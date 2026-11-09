Gośćmi Rozmowy Dnia Krzysztof Gawkowski (po lewej) i Michał Sztybel (po prawej). /fot. Izabela Langner
REGION

„Skala dezinformacji po tragedii w Krakowie jest bardzo poważna” [Rozmowa Dnia]

Gośćmi Rozmowy Dnia Krzysztof Gawkowski (po lewej) i Michał Sztybel (po prawej). /fot. Izabela Langner

Kraj wstrząśnięty po tragicznych wydarzeniach, jakie miały miejsce w sobotnie popołudnie w Krakowie. Tragedii poświęcone było specjalne wydanie Rozmowy Dnia Polskiego Radia PiK. Naszymi gośćmi byli wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski oraz wojewoda kujawsko-pomorski Michał Sztybel.

Nie żyje 24-letni sprawca strzelaniny w Krakowie
Nie żyje 24-letni sprawca strzelaniny w Krakowie
W poniedziałek sekcja zwłok ofiar tragedii w Krakowie. Wieczorem wiec solidarności
Kondolencje papieża Leona XIV w związku z sobotnimi wydarzeniami w Krakowie
16 osób wciąż w szpitalach po zamachu w Krakowie. Stan jednego z policjantów nieco się poprawił

Sześć osób zginęło, a 16 było rannych. Nie żyje też sprawca tragicznych wydarzeń w Krakowie, który otworzył ogień w stronę przechodniów na Rynku Głównym. W kraju trwa żałoba narodowa. Prokuratura przeprowadzi w poniedziałek sekcję zwłok.

Wraz z informacjami w sieci rozprzestrzeniały się także materiały dezinformujące, dotyczące tragicznych wydarzeń w Krakowie. Najpopularniejsze tego typu publikacje miały nawet 250 milionów wyświetleń. Jak informuje wicepremier i szef resortu cyfryzacji Krzysztof Gawkowski, autorzy dezinformujących wpisów będą ścigani.

- Skala zjawiska po tragedii w Krakowie jest bardzo poważna i ponad 2 tysiące kont zostało zgłoszone do platform cyfrowych celem zablokowania, bo rozprzestrzeniały fałszywe narracje. Były też oczywiście one w kilku językach. Zidentyfikowano również kilkadziesiąt kont posługujących się także językiem rosyjskim lub zawierającym takie odniesienia do Rosji. To wszystko było dla nas najważniejsze, żeby w tych pierwszych godzinach te nieprawdziwe informacje się nie rozprzestrzeniały - dodaje szef resortu.

We wtorek w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim zwołane zostanie posiedzenie sztabu kryzysowego. Będzie ono głównie dotyczyć przygotowań do sezonu zimowego. Wojewoda dodał, że też zostanie poruszony temat tragicznych wydarzeń.

- Ja też w poniedziałek umówiony jestem z panem komendantem wojewódzkim policji na jednym wydarzeniu też w policji, gdzie bezpośrednio do policjantów skieruję jakby słowa po tym, co się wydarzyło w Krakowie. Te słowa będą oczywiście słowami otuchy i pełnego wsparcia i nie wyobrażam sobie, żeby po tym, co się wydarzyło podważać podważać zaufanie do polskiej policji - mówi Michał Sztybel.

Zapytaliśmy też wojewodę, czy w związku z nadchodzącym świętem niepodległości lub planowanymi otwarciami jarmarków świątecznych w regionie, będą podjęte działania dotyczące zwiększenia bezpieczeństwa.

- Oddzielmy dwie rzeczy. Pierwsza to są konkretnie organizatorzy, do których apelujemy, prosimy, sprawdzamy, kontrolujemy, aby wszystkie wymogi bezpieczeństwa spełniali. Ja przypomnę, że już funkcjonujemy od dłuższego czasu w określonym reżimie podniesionego zagrożenia, więc tutaj organizatorzy muszą sprostać zadaniu pod tym kątem, ale oczywiście policji będzie na ulicach tyle, ile jest to tylko możliwe - wskazuje wojewoda.

Całej Rozmowy Dnia z wojewodą kujawsko-pomorskim i wicepremierem, ministrem cyfryzacji można posłuchać poniżej.

Wydanie specjalne Rozmowy Dnia z Krzysztofem Gawkowskim i Michałem Sztyblem
TAGI: strzelanina krakówtragedia krakówatakpolicjaśmierćdezinformacja
Udostępnij znajomym
poprzednia informacja Wypadek w Przyłubiu na trasie Toruń - Bydgoszcz. Droga krajowa nr 10 była zablokowana

Obserwuj nas

Polub nasze profile w mediach społecznościowych
  reklama  
Zobacz
  reklama  
Zobacz
  reklama  
Zobacz

Najczęściej czytane

REGION

„Skala dezinformacji po tragedii w Krakowie jest bardzo poważna” [Rozmowa Dnia]

Kraj wstrząśnięty po tragicznych wydarzeniach, jakie miały miejsce w sobotnie popołudnie w Krakowie. Tragedii poświęcone było specjalne wydanie Rozmowy…

Maciej Wilkowski JW
2026-11-09, 09:01
Toruń

Wypadek w Przyłubiu na trasie Toruń - Bydgoszcz. Droga krajowa nr 10 była zablokowana

Po godz. 17.40 na DK 10 doszło do zderzenie trzech samochodów osobowych.

TB
2026-11-08, 19:29
Bydgoszcz

Manifestacja w Bydgoszczy. Wśród protestujących byli posłowie PiS Paweł Szrot i Bartosz Kownacki

Protest środowisk prawicowych i narodowych w związku z napiętą sytuacją wokół Trybunału Konstytucyjnego odbył się w Bydgoszczy w sobotę (7 listopad…

Tatiana Adonis DW
2026-11-08, 18:27
Toruń

Kolizja dwóch aut w Grębocinie. Wyciek paliwa na przejeździe kolejowym [AKTUALIZACJA]

Do kolizji samochodu osobowego oraz ciężarowego doszło po godz. 16.10. Na tory wyciekło ok. 800 litrów oleju.

Monika Kaczyńska TB
2026-11-08, 16:36
Bydgoszcz

RCKiK uspokaja: zapasy krwi są wystarczające. Apeluje jednak o jej regularne oddawanie

- Nie ma obecnie potrzeby nadzwyczajnej mobilizacji dawców - czytamy w oficjalnym komunikacie Regionalnego Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy…

TB Tatiana Adonis
2026-11-08, 16:13
Bydgoszcz

Czy władze Bydgoszczy wprowadzą dodatkowe środki bezpieczeństwa w centrum miasta?

- Trudno wszystkie sytuacje zabezpieczyć procedurami - mówi Łukasz Krupa, zastępca prezydenta Bydgoszczy.

Tatiana Adonis TB
2026-11-08, 16:01
Wąbrzeźno

Wypadek w Wąbrzeźnie. Uczennica miała zostać postrzelona z wiatrówki przez nauczyciela

Do zdarzenia doszło w Zespole Szkół w Wąbrzeźnie podczas zajęć szkolnego koła strzeleckiego.

Monika Kaczyńska DW
2026-11-08, 12:54
Toruń

Sztab kryzysowy w Toruniu po strzelaninie w Krakowie. Miejskie auta zastawiły wjazdy na Starówkę

Podczas spotkania omówiono dotychczasowe działania prewencyjne, ustalono dodatkowe środki bezpieczeństwa na najbliższe dni oraz rozpoczęto prace nad rozwiązaniami…

DW
2026-11-08, 11:35
Bydgoszcz

Flagi opuszczone do połowy masztów przed Kujawsko-Pomorskim Urzędem Wojewódzkim w Bydgoszczy

To znak żałoby i solidarności z ofiarami tragedii w Krakowie oraz ich bliskimi. Żałoba narodowa trwa 8 i 9 listopada.

DW
2026-11-08, 11:02
Brodnica

Służby przypominają zasady w razie zagrożenia. 4 U: Uważaj, uciekaj, ukryj się, udaremnij atak

- Tragiczne wydarzenia pokazują, że niebezpieczeństwo może pojawić się nagle i w najmniej oczekiwanym miejscu. Ta sytuacja uświadamia nam, jak ważna jest…

DW
2026-11-08, 11:00
Bydgoszcz

Instytucje kulturalne w Kujawsko-Pomorskiem odwołują wydarzenia z uwagi na żałobę narodową

- W tych niezwykle trudnych chwilach łączymy się myślami z mieszkańcami Krakowa oraz wszystkimi osobami dotkniętymi tym dramatycznym wydarzeniem - napisali…

Dorota Witt
2026-11-08, 08:30
Toruń

W Toruniu powstał piąty mikrolas. Będą w nim rosły figi, jadalne kasztany, owoce goi, melisa i oregano

Całość posadzono metodą Miyawaki, która polega na tworzeniu gęstego, dzikiego i samowystarczalnego lasu na małej powierzchni.

Monika Kaczyńska TB
2026-11-08, 07:00
więcej wiadomości
0:00 0:00