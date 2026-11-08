16 osób wciąż w szpitalach po zamachu w Krakowie. Stan jednego z policjantów nieco się poprawił

Jedyną osobą w stanie krytycznym wciąż pozostaje sprawca sobotniej tragedii.

- W tym momencie 16 osób pozostaje w szpitalach. O 14 możemy powiedzieć, że są w stanie stabilnym - mówił wojewoda małopolski Krzysztof Klęczar w Polsat News. - W stanie wciąż ciężkim, choć znacząco lepszym niż kilka-kilkanaście godzin temu, pozostaje jeden z policjantów. Jedyną osobą, która jest w stanie bardzo ciężkim, wręcz w stanie krytycznym, to sprawca zamachu.



W sobotniej tragedii zginęło 6 osób. Czworo z nich to obywatele Polski: 61-latka, 47-latka, 53-latek i około 50-letni mężczyzna. Pozostali to 51-letnia obywatelka Austrii oraz 32-letni obywatel Wielkiej Brytanii.