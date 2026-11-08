Dom zamachowca w Ostrowcu Świętokrzyskim. / Fot. PAP
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Co wydarzyło się w domu zamachowca w Ostrowcu Świętokrzyskim? Trwa prokuratorskie dochodzenie

Dom zamachowca w Ostrowcu Świętokrzyskim. / Fot. PAP

Prokuratura w związku z zabójstwem trzech osób w Ostrowcu Świętokrzyskim - rodziców i siostry 24-letniego Michała O., który strzelał w sobotę w Krakowie - skoncentrowała się obecnie na zabezpieczaniu materiału dowodowego.

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Na miejscu ujawniono siedem jednostek broni palnej.

– Po uwzględnieniu broni zabezpieczonej w Krakowie, łączny bilans wynosi 11 sztuk broni, co pokrywa się z liczbą wydanych pozwoleń – mówi Daniel Prokopowicz, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Kielcach.

Prokurator dodał, że pozwolenia na broń były wydane na dwóch mężczyzn – zamachowiec Michał O. posiadał pozwolenie na 2 jednostki broni, natomiast jego ojciec (będący jedną z ofiar odnalezionych w mieszkaniu) miał pozwolenie na 9 sztuk. W mieszkaniu zabezpieczono również znaczne ilości amunicji.

Śledczy pracują nad dokładnym ustaleniem momentu śmierci 53-letniego mężczyzny, 52-letniej kobiety oraz 21-letniej siostry zamachowca. Ciała ofiar z ranami postrzałowymi zostały zabezpieczone i przewiezione do Zakładu Medycyny Sądowej w Krakowie, gdzie zostaną przeprowadzone sekcje zwłok.

- Bardzo wstępnie, w oparciu o nasze ustalenia z oględzin i informacje biegłego z zakresu medycyny sądowej, możemy powiedzieć, że do śmierci tych osób doszło w sobotę (7 listopada). Czy to będzie godzina 7 rano, czy też wcześniejsza, czy noc z piątku na sobotę – to pozwolą nam ustalić inne dowody – zaznaczył rzecznik.

Prokurator poinformował, że w Ostrowcu przesłuchano pierwszych świadków z otoczenia rodziny i zabezpieczono nagrania z kamer. Ponadto śledczy zabezpieczyli nośniki elektroniczne oraz zapiski odnalezione w lokalu. Śledczy nie posiadają informacji o wcześniejszych konfliktach czy łamaniu prawa w tej rodzinie.

  • W sobotę (7 listopada) w mieszkaniu rodziny O. przy ul. Tylnej w Ostrowcu policjanci znaleźli ciała trzech osób. Byli to 53-letni ojciec, 52-letnia matka oraz młodsza siostra sprawcy krakowskiego ataku. Na ciałach ujawniono obrażenia postrzałowe.
  • Zamachowiec, który strzelał w Krakowie, jest w stanie krytycznym. Jeśli przeżyje, prokuratura w poniedziałek (9 listopada) będzie decydować w sprawie czynności z jego udziałem.

TAGI: strzelanina KrakówprzesłuchaniezamachowieczabójstwoOstrów Świętokrzyski
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