Zawisza nie rozegrał spotkania. Mecz storpedowała mgła. Olimpia słabsza od przeciwnika

Do niespodziewanej sytuacji doszło w 15. kolejce Betclic 2. Ligi. Zawisza Bydgoszcz miał podjąć GKS Tychy, ale starcie nie zostało rozegrane, gdyż uniemożliwiła to gęsta mgła. Pojedynek stoczyła Olimpia Grudziądz, ale nie był to udany występ.

Niesiony dwoma wygranymi z rzędu Zawisza planowo miał zmierzyć się ze spadkowiczem z 1. Ligi. GKS znajduje się w ścisłej czołówce rozgrywek, a dopiero w ostatniej kolejce przegrał po raz pierwszy w sezonie. Tyszanie na pewno liczyli na powrót do zdobywania punktów, Bydgoszczanie chcieli natomiast przedłużyć dobrą passę.





Spotkanie jednak odwołano. Rywalizację storpedowała gęsta mgła, zaburzająca widoczność na płycie boiska. Krótko po 19:00 zdecydowano o odwołaniu meczu. Przedstawiciele obu klubów bezskutecznie próbowali między sobą ustalić nowy termin pojedynku. Tym samym ostateczną decyzję w sprawie daty podejmie PZPN.

Zawisza Bydgoszcz – GKS Tychy

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odwołane



Legia II Warszawa – Olimpia Grudziądz 2:1

Bramka dla Olimpii:

Olimpia, która od początku sezonu falują formą, zagrała na wyjeździe z będącą po dwóch triumfach Legią II Warszawa.Na bramki kibice czekali do końcówki w pierwszej połowy. W 40. minucie wynik otworzyli gospodarze. Ekipa z naszego regionu odpowiedziała tuż przed przerwą, trafienie zanotował Maciej Wichtowski. Remis utrzymywał się przez prawie całą drugą połowę. W końcu jednak optycznie i statystycznie lepiej wyglądający „stołeczni” przechylili szalę zwycięstwa na swoją stronę, strzelając zwycięskiego gola w 87. minucie.(1:1)Wichtowski (45)