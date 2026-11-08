Zawisza nie zdołał rywalizować z GKS-em, gdyż przeszkodziła mgła/fot. Patryk Głowacki
SPORT

Zawisza nie rozegrał spotkania. Mecz storpedowała mgła. Olimpia słabsza od przeciwnika

Zawisza nie zdołał rywalizować z GKS-em, gdyż przeszkodziła mgła/fot. Patryk Głowacki

Do niespodziewanej sytuacji doszło w 15. kolejce Betclic 2. Ligi. Zawisza Bydgoszcz miał podjąć GKS Tychy, ale starcie nie zostało rozegrane, gdyż uniemożliwiła to gęsta mgła. Pojedynek stoczyła Olimpia Grudziądz, ale nie był to udany występ.

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Niesiony dwoma wygranymi z rzędu Zawisza planowo miał zmierzyć się ze spadkowiczem z 1. Ligi. GKS znajduje się w ścisłej czołówce rozgrywek, a dopiero w ostatniej kolejce przegrał po raz pierwszy w sezonie. Tyszanie na pewno liczyli na powrót do zdobywania punktów, Bydgoszczanie chcieli natomiast przedłużyć dobrą passę.

Spotkanie jednak odwołano. Rywalizację storpedowała gęsta mgła, zaburzająca widoczność na płycie boiska. Krótko po 19:00 zdecydowano o odwołaniu meczu. Przedstawiciele obu klubów bezskutecznie próbowali między sobą ustalić nowy termin pojedynku. Tym samym ostateczną decyzję w sprawie daty podejmie PZPN.

Zawisza Bydgoszcz – GKS Tychy odwołane

Olimpia, która od początku sezonu falują formą, zagrała na wyjeździe z będącą po dwóch triumfach Legią II Warszawa.

Na bramki kibice czekali do końcówki w pierwszej połowy. W 40. minucie wynik otworzyli gospodarze. Ekipa z naszego regionu odpowiedziała tuż przed przerwą, trafienie zanotował Maciej Wichtowski. Remis utrzymywał się przez prawie całą drugą połowę. W końcu jednak optycznie i statystycznie lepiej wyglądający „stołeczni” przechylili szalę zwycięstwa na swoją stronę, strzelając zwycięskiego gola w 87. minucie.

Legia II Warszawa – Olimpia Grudziądz 2:1 (1:1)
Bramka dla Olimpii: Wichtowski (45)

Decyzję o odwołaniu meczu Zawiszy skomentował m.in. trener bydgoskiej ekipy, Adrian Stawski. Materiał Patryka Głowackiego
Dyscyplina: piłka nożna
TAGI: olimpia grudziądzzawisza bydgoszczpiłka nożna2. liga
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