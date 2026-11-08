Zawisza nie rozegrał spotkania. Mecz storpedowała mgła. Olimpia słabsza od przeciwnika

Do niespodziewanej sytuacji doszło w 15. kolejce Betclic 2. Ligi. Zawisza Bydgoszcz miał podjąć GKS Tychy, ale starcie nie zostało rozegrane, gdyż uniemożliwiła to gęsta mgła. Pojedynek stoczyła Olimpia Grudziądz, ale nie był to udany występ.
Zawisza Bydgoszcz – GKS Tychy – odwołane
Olimpia, która od początku sezonu falują formą, zagrała na wyjeździe z będącą po dwóch triumfach Legią II Warszawa.
Na bramki kibice czekali do końcówki w pierwszej połowy. W 40. minucie wynik otworzyli gospodarze. Ekipa z naszego regionu odpowiedziała tuż przed przerwą, trafienie zanotował Maciej Wichtowski. Remis utrzymywał się przez prawie całą drugą połowę. W końcu jednak optycznie i statystycznie lepiej wyglądający „stołeczni” przechylili szalę zwycięstwa na swoją stronę, strzelając zwycięskiego gola w 87. minucie.
Legia II Warszawa – Olimpia Grudziądz 2:1 (1:1)
Bramka dla Olimpii: Wichtowski (45)