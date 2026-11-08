Noteć szybko wróciła na szlak zwycięstw. Inowrocławianie mieli zaskakujące problemy z rywalem

KSK Qemetica Noteć Inowrocław ze zwycięstwem w 8. kolejce PZKosz 1. Ligi Mężczyzn. Ekipa z Kujaw pokonała we własnej hali Wegree AZS Politechnikę Opolską 80:76.

Noteć zamierzała szybko odbić się po ostatniej porażce. Trafiła się ku temu bardzo dobra okazja. Do Inowrocławia przyjechała ostatnia drużyna w tabeli.



Już na początku gospodarze otrzymali jednak sygnał, że to nie będzie „spacerek” (1:6). Podopieczni Krzysztofa Szubargi potrafili wyjść na prowadzenie (15:14), ale pierwszą kwartę przegrali 21:23. Później Inowrocławianie zagrali lepiej, przede wszystkim w obronie, dzięki czemu na przerwę zeszli z wynikiem 46:39.



Powrót na parkiet nie wyszedł zespołowi z naszego regionu. Słaba postawa w ataku odbiła się na rezultacie (56:58). W ostatniej części pojedynku Noteć opanowała sytuację. Najpierw zbudowała zaliczkę (72:62), a potem, choć nie bez problemów (77:76), wykorzystała ją do końca starcia.



KSK Qemetica Noteć Inowrocław – Wegree AZS Politechnika Opolska 80:76 (21:23, 25:16, 10:19, 24:18)