Krew i jej składniki mają ograniczony termin przydatności. / Fot. Tatiana Adonis / archiwum
Bydgoszcz

RCKiK uspokaja: zapasy krwi są wystarczające. Apeluje jednak o jej regularne oddawanie

Krew i jej składniki mają ograniczony termin przydatności. / Fot. Tatiana Adonis / archiwum

- Nie ma obecnie potrzeby nadzwyczajnej mobilizacji dawców – czytamy w oficjalnym komunikacie Regionalnego Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy, który pojawił się po licznych apelach w mediach społecznościowych o oddawanie krwi dla rannych krakowskich policjantów.

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RCKiK dysponują bezpiecznymi zapasami krwi. Jak zapewnia bydgoskie centrum, stany magazynowe są stabilne i wystarczające. Aktualne informacje o zapotrzebowaniu na poszczególne grupy krwi można znaleźć na stronach internetowych RCKiK. Jeśli pojawi się potrzeba dodatkowej mobilizacji dawców, zostanie opublikowany odpowiedni komunikat.

W związku ze zbliżającym się świętem centra przewidują, że w poniedziałek, 9 listopada, do punktów poboru może zgłosić się wyjątkowo dużo osób. Dlatego zachęcają do rozłożenia wizyt w czasie. Krew i jej składniki mają ograniczony termin przydatności, a ich zapasy muszą być systematycznie uzupełniane.

Przypominają również, że w Polsce krew oddaje się na rzecz wszystkich potrzebujących pacjentów. Nie ma możliwości ani konieczności oddawania jej „na nazwisko” konkretnej osoby. Przy rejestracji nie trzeba więc podawać danych pacjenta.

Cały komunikat jest dostępny TUTAJ.

Gdzie: Bydgoszcz
TAGI: strzelanina KrakówkrewRCKiK
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