Kondolencje papieża Leona XIV w związku z sobotnimi wydarzeniami w Krakowie

Papież wyraził swoją duchową bliskość ze wszystkimi dotkniętymi tą tragedią. Złożył kondolencje na ręce metropolity krakowskiego kard. Grzegorza Rysia.
Kondolencje opublikowano w niedzielę na stronie archidiecezji krakowskiej.
„Jego Świątobliwość Leon XIV, głęboko zasmucony wiadomością o ofiarach śmiertelnych i rannych w wyniku strzelaniny w Krakowie, wyraża swoją duchową bliskość w Chrystusie Zmartwychwstałym ze wszystkimi dotkniętymi tą tragedią” - czytamy w treści kondolencji.
W liście podkreślono, że „Ojciec Święty wyprasza dar chrześcijańskiej nadziei dla pogrążonych w smutku rodzin oraz łączy się ze wszystkimi przeżywającymi dni żałoby”.
Wskazano również, że zapewniając o modlitwie „Najwyższy Pasterz udziela Błogosławieństwa Apostolskiego oraz wzywa do niesłabnącego wytrwania w dążeniu do pokoju i zgody”.
- Do strzelaniny na Rynku Głównym w Krakowie doszło w sobotę po godz. 15. Zamaskowany 24-latek wjechał samochodem na płytę Rynku i otworzył ogień do przypadkowych osób.
- Zginęło sześć osób, a kilkanaście zostało rannych, w tym interweniujący policjanci.