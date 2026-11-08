Papież Leon XIV. / Fot. PAP
KRAJ I ŚWIAT

Kondolencje papieża Leona XIV w związku z sobotnimi wydarzeniami w Krakowie

Papież Leon XIV. / Fot. PAP

Papież wyraził swoją duchową bliskość ze wszystkimi dotkniętymi tą tragedią. Złożył kondolencje na ręce metropolity krakowskiego kard. Grzegorza Rysia.

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Kondolencje opublikowano w niedzielę na stronie archidiecezji krakowskiej.

„Jego Świątobliwość Leon XIV, głęboko zasmucony wiadomością o ofiarach śmiertelnych i rannych w wyniku strzelaniny w Krakowie, wyraża swoją duchową bliskość w Chrystusie Zmartwychwstałym ze wszystkimi dotkniętymi tą tragedią” - czytamy w treści kondolencji.

W liście podkreślono, że „Ojciec Święty wyprasza dar chrześcijańskiej nadziei dla pogrążonych w smutku rodzin oraz łączy się ze wszystkimi przeżywającymi dni żałoby”.

Wskazano również, że zapewniając o modlitwie „Najwyższy Pasterz udziela Błogosławieństwa Apostolskiego oraz wzywa do niesłabnącego wytrwania w dążeniu do pokoju i zgody”.

  • Do strzelaniny na Rynku Głównym w Krakowie doszło w sobotę po godz. 15. Zamaskowany 24-latek wjechał samochodem na płytę Rynku i otworzył ogień do przypadkowych osób.
  • Zginęło sześć osób, a kilkanaście zostało rannych, w tym interweniujący policjanci.

TAGI: strzelanina Krakówpapieżkondolencje
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