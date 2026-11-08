Czy władze Bydgoszczy wprowadzą dodatkowe środki bezpieczeństwa w centrum miasta?

- Trudno wszystkie sytuacje zabezpieczyć procedurami - mówi Łukasz Krupa, zastępca prezydenta Bydgoszczy.

Po ataku w Krakowie dodatkowe środki bezpieczeńśtwa podjęto m.in. w Warszawie, Wrocławiu, a także w Toruniu.



Prezydent Łukasz Krupa przypomina, że bydgoski Stary Rynek i część przyległych do niego ulic jest wyłączona z ruchu. Jednocześnie zapewnia, że jeśli pojawią się nowe rekomendacje służb w kwestii bezpieczeństwa miasto się do nich zastosuje.



- Bydgoski rynek od kliku lat ma już słupki uniemożliwiające wjazd. Przy okazji takich wydarzeń jak jarmark świąteczny czy odsłonięcie autografu Bedoesa, wstawianie są zapory uniemożliwiające wtargnięcie aut na teren wydarzenia - mówi. - Eksperci do spraw bezpieczeństwa mówią, że nie da się zapobiec szalonym ludziom. Jeśli nie wjadą samochodem, to motorem, a jeśli nie motorem, to z dachu. Trudno wszystkie scenariusze zabezpieczyć procedurami. Być może nowe wytyczne dotyczące bezpieczeństwa pojawią się odgórnie.