Flaga Bydgoszczy na ratuszu opuszczona do połowy masztu. / Łukasz Krupa. / Fot. Marcin Kupczyk / Radosław Łączkowski / archiwum
Bydgoszcz

Czy władze Bydgoszczy wprowadzą dodatkowe środki bezpieczeństwa w centrum miasta?

Flaga Bydgoszczy na ratuszu opuszczona do połowy masztu. / Łukasz Krupa. / Fot. Marcin Kupczyk / Radosław Łączkowski / archiwum

- Trudno wszystkie sytuacje zabezpieczyć procedurami - mówi Łukasz Krupa, zastępca prezydenta Bydgoszczy.

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Po ataku w Krakowie dodatkowe środki bezpieczeńśtwa podjęto m.in. w Warszawie, Wrocławiu, a także w Toruniu.

Prezydent Łukasz Krupa przypomina, że bydgoski Stary Rynek i część przyległych do niego ulic jest wyłączona z ruchu. Jednocześnie zapewnia, że jeśli pojawią się nowe rekomendacje służb w kwestii bezpieczeństwa miasto się do nich zastosuje.

- Bydgoski rynek od kliku lat ma już słupki uniemożliwiające wjazd. Przy okazji takich wydarzeń jak jarmark świąteczny czy odsłonięcie autografu Bedoesa, wstawianie są zapory uniemożliwiające wtargnięcie aut na teren wydarzenia - mówi. - Eksperci do spraw bezpieczeństwa mówią, że nie da się zapobiec szalonym ludziom. Jeśli nie wjadą samochodem, to motorem, a jeśli nie motorem, to z dachu. Trudno wszystkie scenariusze zabezpieczyć procedurami. Być może nowe wytyczne dotyczące bezpieczeństwa pojawią się odgórnie.

Mówi Łukasz Krupa, wiceprezydent Bydgoszczy.
Gdzie: Bydgoszcz
TAGI: strzelanina KrakówBydgoszczbezpieczeństwo
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