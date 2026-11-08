Tak przebiegała błyskawiczna akcja policji na krakowskim rynku minuta po minucie

Policja przedstawiła minutowy przebieg zdarzeń z soboty (7 listopada) z krakowskiego Rynku Głównego: strażnicy miejscy byli na miejscu dwie minuty po zgłoszeniu, w trzeciej minucie interwencję podjęli policjanci, w czwartej - ratownicy medyczni. W sumie w akcję zaangażowanych było ponad tysiąc policjantów - podano.

W sobotę po południu zamaskowany 24-latek wjechał autem na krakowski rynek i zaczął strzelać do przebywających tam ludzi. Po wymianie ognia z policją został ranny i zatrzymany.



Policja opisuje przebieg zdarzeń po strzelaninie i pościg za sprawcą



W niedzielnym wpisie na portalu X Polska Policja wskazała, że pierwsze zgłoszenia do centrum powiadamiania ratunkowego wpłynęły w sobotę o godzinie 15 z 15 sekundami. Łącznie – podkreśliła policja – odnotowano prawie 40 zgłoszeń.



Podkreśliła, że strażnicy miejscy byli na miejscu zdarzenia dwie minuty po zgłoszeniu.



W trzeciej minucie interwencję podejmują policjanci.

W tym czasie dochodzi do wymiany ognia z napastnikiem, a funkcjonariusze ruszają za nim w pościg.

Do policjantów dołączają inne patrole, skierowane na miejsce przez dyżurnego.

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Policjanci ranni w Krakowie wybudzeni ze śpiączki



Obaj policjanci zostali już wybudzeni ze śpiączki. Dwie inne poszkodowane osoby wyszły ze szpitala.

Policja dodała, że po czterech minutach na miejscu zdarzenia pojawiły się zespoły ratownictwa medycznego, a w szóstej minucie - pierwsze zastępy straży pożarnej.W akcję w sumie do działań zadysponowanych zostało, 24 zastępy PSP i 62 strażaków ratowników.- W obliczu realnego zagrożenia funkcjonariusze ruszyli do działania. Nie kalkulowali ryzyka. Podjęli interwencję, narażając własne życie, by powstrzymać napastnika i chronić innych. Dwóch z nich zostało rannych - przypominają policjanci.W działania zaangażowanych było ponad tysiąc policjantów - od funkcjonariuszy patroli, przez policjantów zabezpieczających teren zdarzenia i funkcjonariuszy jednostek kontrterrorystycznych, po policjantów wykonujących na miejscu czynności procesowe wspólnie z prokuratorami.- To ogromne zaangażowanie wielu policyjnych sił i służb, których wspólnym celem było opanowanie sytuacji, zatrzymanie sprawcy i zapewnienie bezpieczeństwa - dodali przedstawiciele policji.W wyniku ataku zginęło sześć osób, a 16 zostało rannych. Wśród rannych jest dwóch policjantów, a także sam zamachowiec.W domu zamachowca w Ostrowcu Świętokrzyskim znaleziono ciała trzech osób rodziców i siostry sprawcy. Na ich ciałach ujawniono obrażenia, które wstępnie oceniono jako rany postrzałowe.