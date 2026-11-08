Tak przebiegała błyskawiczna akcja policji na krakowskim rynku minuta po minucie

Policja przedstawiła minutowy przebieg zdarzeń z soboty (7 listopada) z krakowskiego Rynku Głównego: strażnicy miejscy byli na miejscu dwie minuty po zgłoszeniu, w trzeciej minucie interwencję podjęli policjanci, w czwartej - ratownicy medyczni. W sumie w akcję zaangażowanych było ponad tysiąc policjantów - podano.
W sobotę po południu zamaskowany 24-latek wjechał autem na krakowski rynek i zaczął strzelać do przebywających tam ludzi. Po wymianie ognia z policją został ranny i zatrzymany.
Policja opisuje przebieg zdarzeń po strzelaninie i pościg za sprawcą
W niedzielnym wpisie na portalu X Polska Policja wskazała, że pierwsze zgłoszenia do centrum powiadamiania ratunkowego wpłynęły w sobotę o godzinie 15 z 15 sekundami. Łącznie – podkreśliła policja – odnotowano prawie 40 zgłoszeń.
Podkreśliła, że strażnicy miejscy byli na miejscu zdarzenia dwie minuty po zgłoszeniu.
- W trzeciej minucie interwencję podejmują policjanci.
- W tym czasie dochodzi do wymiany ognia z napastnikiem, a funkcjonariusze ruszają za nim w pościg.
- Do policjantów dołączają inne patrole, skierowane na miejsce przez dyżurnego.
W akcję w sumie do działań zadysponowanych zostało 30 policyjnych załóg, 24 zastępy PSP i 62 strażaków ratowników.
- W obliczu realnego zagrożenia funkcjonariusze ruszyli do działania. Nie kalkulowali ryzyka. Podjęli interwencję, narażając własne życie, by powstrzymać napastnika i chronić innych. Dwóch z nich zostało rannych - przypominają policjanci.
1000 funkcjonariuszy działało podczas akcji w Krakowie
W działania zaangażowanych było ponad tysiąc policjantów - od funkcjonariuszy patroli, przez policjantów zabezpieczających teren zdarzenia i funkcjonariuszy jednostek kontrterrorystycznych, po policjantów wykonujących na miejscu czynności procesowe wspólnie z prokuratorami.
- To ogromne zaangażowanie wielu policyjnych sił i służb, których wspólnym celem było opanowanie sytuacji, zatrzymanie sprawcy i zapewnienie bezpieczeństwa - dodali przedstawiciele policji.
Policjanci ranni w Krakowie wybudzeni ze śpiączki
W wyniku ataku zginęło sześć osób, a 16 zostało rannych. Wśród rannych jest dwóch policjantów, a także sam zamachowiec. Obaj policjanci zostali już wybudzeni ze śpiączki. Dwie inne poszkodowane osoby wyszły ze szpitala.
W domu zamachowca w Ostrowcu Świętokrzyskim znaleziono ciała trzech osób rodziców i siostry sprawcy. Na ich ciałach ujawniono obrażenia, które wstępnie oceniono jako rany postrzałowe.