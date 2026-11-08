Sztab kryzysowy w Toruniu po strzelaninie w Krakowie. Miejskie auta zastawią wjazdy na Starówkę

Podczas spotkania omówiono dotychczasowe działania prewencyjne, ustalono dodatkowe środki bezpieczeństwa na najbliższe dni oraz rozpoczęto prace nad rozwiązaniami, które w dłuższej perspektywie mają zwiększyć poziom ochrony przestrzeni publicznej - informują toruńscy urzędnicy.

Posiedzenie zwołał prezydent Torunia Paweł Gulewski, uczestniczyli w nim m.in. przedstawiciele Toruńskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego, Straży Miejskiej czy szpitala.



Utrudniony wjazd na Starówkę



Główny wniosek po spotkaniu jest taki, że będą dodatkowe zabezpieczenia, by nie można było wjechać na Starówkę. Już od niedzieli (8 listopada) pojawią się mobilne bariery techniczne (np. w postaci pojazdów miejskich spółek), które będą stanowiły dodatkowe zabezpieczenie wybranych wjazdów do tej części miasta.



Będzie więcej patroli policji i straży miejskiej tam, gdzie zwykle przebywa najwięcej mieszkańców i turystów.



- Szczególnym nadzorem objęte zostaną rejony organizacji wydarzeń publicznych, obiekty handlowe oraz najważniejsze przestrzenie miejskie - informują urzędnicy.



Służby będą zmobilizowane m.in. podczas obchodów Święta Niepodległości oraz finałowych dni festiwalu ToruńCAMERIMAGE 2026.



Dodatkowy monitoring mobilny w Toruniu



Starówka jest objęta monitoringiem. - Podczas narady zdecydowano o wykorzystaniu dodatkowego mobilnego punktu monitoringu Straży Miejskiej w rejonie Rynku Nowomiejskiego - czytamy w komunikacie. - Analizowane są również możliwości wykorzystania miejskiej infrastruktury informacyjnej, w tym elektronicznych tablic informacji pasażerskiej, do przekazywania mieszkańcom komunikatów dotyczących bezpieczeństwa w sytuacjach nadzwyczajnych.



Będą zmiany w Toruniu. Chodzi o bezpieczeństwo



Paweł Gulewski powołał zespół roboczy, którego zadaniem będzie przygotowanie propozycji trwałego wzmocnienia zabezpieczeń Zespołu Staromiejskiego.

