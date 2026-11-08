Prezydent Torunia Paweł Gulewski/fot. Archiwum
Toruń

Sztab kryzysowy w Toruniu po strzelaninie w Krakowie. Miejskie auta zastawią wjazdy na Starówkę

Prezydent Torunia Paweł Gulewski/fot. Archiwum

Podczas spotkania omówiono dotychczasowe działania prewencyjne, ustalono dodatkowe środki bezpieczeństwa na najbliższe dni oraz rozpoczęto prace nad rozwiązaniami, które w dłuższej perspektywie mają zwiększyć poziom ochrony przestrzeni publicznej - informują toruńscy urzędnicy.

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Posiedzenie zwołał prezydent Torunia Paweł Gulewski, uczestniczyli w nim m.in. przedstawiciele Toruńskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego, Straży Miejskiej czy szpitala.

Utrudniony wjazd na Starówkę

Główny wniosek po spotkaniu jest taki, że będą dodatkowe zabezpieczenia, by nie można było wjechać na Starówkę. Już od niedzieli (8 listopada) pojawią się mobilne bariery techniczne (np. w postaci pojazdów miejskich spółek), które będą stanowiły dodatkowe zabezpieczenie wybranych wjazdów do tej części miasta.

Będzie więcej patroli policji i straży miejskiej tam, gdzie zwykle przebywa najwięcej mieszkańców i turystów.

- Szczególnym nadzorem objęte zostaną rejony organizacji wydarzeń publicznych, obiekty handlowe oraz najważniejsze przestrzenie miejskie - informują urzędnicy.

Służby będą zmobilizowane m.in. podczas obchodów Święta Niepodległości oraz finałowych dni festiwalu ToruńCAMERIMAGE 2026.

Dodatkowy monitoring mobilny w Toruniu
Starówka jest objęta monitoringiem. - Podczas narady zdecydowano o wykorzystaniu dodatkowego mobilnego punktu monitoringu Straży Miejskiej w rejonie Rynku Nowomiejskiego - czytamy w komunikacie. - Analizowane są również możliwości wykorzystania miejskiej infrastruktury informacyjnej, w tym elektronicznych tablic informacji pasażerskiej, do przekazywania mieszkańcom komunikatów dotyczących bezpieczeństwa w sytuacjach nadzwyczajnych.

Będą zmiany w Toruniu. Chodzi o bezpieczeństwo

Paweł Gulewski powołał zespół roboczy, którego zadaniem będzie przygotowanie propozycji trwałego wzmocnienia zabezpieczeń Zespołu Staromiejskiego.

  • Analizowane będą m.in. możliwości montażu dodatkowych słupków automatycznych, stałych barier technicznych oraz rozwiązań ograniczających ryzyko nieuprawnionego wjazdu pojazdów do przestrzeni przeznaczonych przede wszystkim dla pieszych.
  • Do wtorku, 10 listopada, zespół ma przedstawić harmonogram oraz szacunkowe koszty realizacji drugiego etapu montażu słupków zabezpieczających w rejonie Rynku Nowomiejskiego i przyległych ulic.
  • Podobnej analizie zostaną poddane tereny wokół najważniejszych miejskich obiektów, w których odbywają się koncerty, wydarzenia sportowe, konferencje i imprezy masowe, w tym Centrum Kulturalno-Kongresowego Jordanki, Areny Toruń, lodowiska Tor-Tor oraz Motoareny.
  • Rozważane jest także wykorzystanie pojazdów miejskiej komunikacji jako mobilnych punktów pomocy medycznej podczas wydarzeń gromadzących dużą liczbę uczestników.


Relacja Moniki Kaczyńskiej
Gdzie: Toruń
TAGI: strzelanina KrakówToruńPaweł Gulewskiprezydent ToruniabezpieczeństwoStarówka
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