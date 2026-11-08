Wicepremier Krzysztof Gawkowski ostrzega przed dezinformacją związaną z atakiem w Krakowie

W sieci pojawiają się zmodyfikowane zdjęcia z miejsca zdarzenia. Wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski zaapelował, aby nie powielać tego typu obrazów.

W sobotę (7 listopada) wieczorem przedstawiciele resortu cyfryzacji spotkali się z kierownictwem Ośrodka Przeciwdziałania Dezinformacji. W efekcie wdrożono zarządzenie w trybie kryzysowym, które pozwala śledzić sieć pod kątem manipulacji.



- Obserwujemy wzmożoną aktywność dotyczącą powielania fałszywych i niesprawdzonych informacji. Każda taka informacja jest zgłaszana, a polskie służby pracują nad ich wygaszaniem - czytamy we wpisie wicepremiera, ministra cyfryzacji Krzysztofa Gawkowskiego w mediach społecznościowych.



Wicepremier zaapelował o weryfikowane informacji pojawiających się w sieci. Zaznaczył, że sprawdzone i potwierdzone wiadomości dotyczące ataku w Krakowie pochodzą wyłącznie od służb i instytucji, które bezpośrednio działają w związku z tą sytuacją.





Stan ofiar strzelaniny w Krakowie



Wojewoda małopolski przekazał, że wśród rannych po sobotnim ataku w Krakowie jest 11 Polaków i 5 obcokrajowców. Stan jednej z tych osób jest ciężki. Stan sprawcy jest krytyczny.



