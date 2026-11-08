Wicepremier Krzysztof Gawkowski ostrzega przed dezinformacją związaną z atakiem w Krakowie

W sieci pojawiają się zmodyfikowane zdjęcia z miejsca zdarzenia. Wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski zaapelował, aby nie powielać tego typu obrazów.
W sobotę (7 listopada) wieczorem przedstawiciele resortu cyfryzacji spotkali się z kierownictwem Ośrodka Przeciwdziałania Dezinformacji. W efekcie wdrożono zarządzenie w trybie kryzysowym, które pozwala śledzić sieć pod kątem manipulacji.
- Obserwujemy wzmożoną aktywność dotyczącą powielania fałszywych i niesprawdzonych informacji. Każda taka informacja jest zgłaszana, a polskie służby pracują nad ich wygaszaniem - czytamy we wpisie wicepremiera, ministra cyfryzacji Krzysztofa Gawkowskiego w mediach społecznościowych.
Wicepremier zaapelował o weryfikowane informacji pojawiających się w sieci. Zaznaczył, że sprawdzone i potwierdzone wiadomości dotyczące ataku w Krakowie pochodzą wyłącznie od służb i instytucji, które bezpośrednio działają w związku z tą sytuacją.
- O nieuleganie dezinformacji apelował krótko po zdarzeniu wojewoda kujawsko-pomorski Michał Sztybel, pisaliśmy o tym tutaj.
- Informacje na temat strzelaniny w Krakowie publikujemy w serwisie specjalnym Polskiego Radia PiK i na naszej antenie - w serwisach informacyjnych co godzinę.
Wojewoda małopolski przekazał, że wśród rannych po sobotnim ataku w Krakowie jest 11 Polaków i 5 obcokrajowców. Stan jednej z tych osób jest ciężki. Stan sprawcy jest krytyczny.
W późnych godzinach nocnych wraz z ministrami @DStanderski i @PawelOlszewski odbyłem nadzwyczajne spotkanie kierownictwa resortu @CYFRA_GOV_PL z zespołem Ośrodka Przeciwdziałania Dezinformacji, który w trybie kryzysowym monitoruje przestrzeń informacyjną pod kątem dezinformacji związanej z zamachem terrorystycznym w Krakowie. Wszystkie zidentyfikowane przekazy dezinformacyjne zgłaszane są do punktów kontaktowych platform przez szybkie kanały kontaktu. Obserwujemy wzmożoną aktywność dotyczącą powielania fałszywych i niesprawdzonych informacji. Każda taka informacja jest zgłaszana, a polskie służby pracują nad wygaszaniem nieprawdziwych narracji. Zwracam uwagę, że w sieci pojawiają się również modyfikowane przez sztuczną inteligencję zdjęcia z miejsca zdarzenia. Wyostrzone obrazy bardzo często wprowadzają w błąd. Podawanie dalej takich ekspozycji i ich komentowanie to działanie niepożądane, które wzmacnia dezinformację. Prosimy o uważne sprawdzanie źródeł informacji pojawiających się w internecie. Sprawdzone i potwierdzone informacje pochodzą wyłącznie od służb i instytucji, które zajmują się zapewnieniem bezpieczeństwa i wyjaśnieniem okoliczności tej strasznej tragedii.— Krzysztof Gawkowski (@KGawkowski) November 8, 2026