Wieczorem w dniu ataku odbyła się narada służb z Donaldem Tuskiem/PAP/Art Service
KRAJ I ŚWIAT

Wicepremier Krzysztof Gawkowski ostrzega przed dezinformacją związaną z atakiem w Krakowie

Wieczorem w dniu ataku odbyła się narada służb z Donaldem Tuskiem/PAP/Art Service

W sieci pojawiają się zmodyfikowane zdjęcia z miejsca zdarzenia. Wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski zaapelował, aby nie powielać tego typu obrazów.

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W sobotę (7 listopada) wieczorem przedstawiciele resortu cyfryzacji spotkali się z kierownictwem Ośrodka Przeciwdziałania Dezinformacji. W efekcie wdrożono zarządzenie w trybie kryzysowym, które pozwala śledzić sieć pod kątem manipulacji.

- Obserwujemy wzmożoną aktywność dotyczącą powielania fałszywych i niesprawdzonych informacji. Każda taka informacja jest zgłaszana, a polskie służby pracują nad ich wygaszaniem - czytamy we wpisie wicepremiera, ministra cyfryzacji Krzysztofa Gawkowskiego w mediach społecznościowych.

Wicepremier zaapelował o weryfikowane informacji pojawiających się w sieci. Zaznaczył, że sprawdzone i potwierdzone wiadomości dotyczące ataku w Krakowie pochodzą wyłącznie od służb i instytucji, które bezpośrednio działają w związku z tą sytuacją.

Stan ofiar strzelaniny w Krakowie

Wojewoda małopolski przekazał, że wśród rannych po sobotnim ataku w Krakowie jest 11 Polaków i 5 obcokrajowców. Stan jednej z tych osób jest ciężki. Stan sprawcy jest krytyczny.

TAGI: strzelanina KrakówKrzysztof Gawkowskidezinformacjastop dezinformacjiMichał Sztybel
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