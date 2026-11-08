Zawisza sprawdzi się na tle spadkowicza. Do Bydgoszczy zawitał GKS Tychy. Relacja w PR PiK

Piłkarzy Zawiszy Bydgoszcz czeka kolejne trudne zadanie. W 15. kolejce Betclic 2. Ligi Bydgoszczanie podejmą GKS Tychy. Relacja z meczu, w wyjątkowo w spokojniejszym charakterze, w naszym programie.

Zawisza ostatnio znów złapał wiatr w żagle. Podopieczni Adriana Stawskiego wygrali dwa spotkania z rzędu, a to pozwoliło im awansować na czwarte miejsce w tabeli. Nad strefą spadkową beniaminek ma jednak zaledwie pięć „oczek” zapasu. To pokazuje, jak wyrównana jest stawka, dlatego bydgoska ekipa nie może się zatrzymać, tylko musi dalej zbierać punkty, by ustabilizować swoją sytuację.



Niedzielne zadanie nie będzie łatwe. GKS po spadku pokazuje, że zamierza szybko wrócić na zaplecze Ekstraklasy. Do niedawna Tyszanie nie zaznali porażki w rozgrywkach, wygrywając siedem pojedynków i w sześciu remisując. Sytuację zmieniła ostatnia kolejka, zespół ze Śląska uległ Lechii Zielona Góra. Goście przyjadą zatem podrażnieni, a zarazem z nadzieją, że wrócą do punktowania.



Mecz Zawisza Bydgoszcz – GKS Tychy rozpocznie się o 19:30. Relacja ze spotkania, spokojniejsza z uwagi na dramatyczne wydarzenia w Krakowie i ogłoszoną z tego powodu żałobę narodową. podczas audycji „Muzyka i sport”, która wystartuje po 19:00.