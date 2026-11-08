Policja potwierdza: w mieszkaniu sprawcy strzelaniny znaleziono ciała jego rodziców i siostry

Ciała zostały ujawnione w sobotę (7 listopada) przed godziną 22 w mieszkaniu w jednym z bloków w centrum Ostrowca Świętokrzyskiego.

Zmarli to 53-letni ojciec, 52-letnia matka i 21-letnia siostra Michała O., 24-latka, który w sobotę (7 listopada) po godzinie 15 otworzył ogień do przypadkowych ludzi w Krakowie.



Na ciałach ludzi znalezionych w mieszkaniu są rany postrzałowe



- Na ciałach ujawniono obrażenia, które wstępnie oceniono jako rany postrzałowe. Zwłoki zostały zabezpieczone do szczegółowych badań. W mieszkaniu zabezpieczono 7 sztuk broni - poinformowała świętokrzyska policja.



Na miejscu przez całą noc trwały czynności z udziałem policyjnych kontrterrorystów, techników oraz prokuratora.

Ze względów bezpieczeństwa na czas prowadzonych czynności ewakuowano mieszkańców bloku.

Po ich zakończeniu mieszkańcy mogli wrócić do swoich mieszkań.

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Do zamachu doszło w sobotę (7 listopada) około godz. 15 na Rynku Głównym w Krakowie.

Policjanci postrzelili i szybko zatrzymali podejrzewanego o atak mężczyznę.

Wśród zidentyfikowanych ofiar śmiertelnych jest co najmniej jeden cudzoziemiec. Obecnie w szpitalach przebywa 16 osób, w tym sprawca oraz dwóch rannych funkcjonariuszy.

Wczoraj przed godziną 22.00 w mieszkaniu w jednym z bloków w centrum Ostrowca Świętokrzyskiego ujawniliśmy ciała trzech osób: 53-letniego mężczyzny oraz dwóch kobiet w wieku 52 i 21 lat. To rodzice i siostra 24-latka, który został zatrzymany w Krakowie. Na ciałach ujawniono obrażenia, które wstępnie oceniono jako rany postrzałowe. Zwłoki zostały zabezpieczone do szczegółowych badań. W mieszkaniu zabezpieczono 7 sztuk broni. Na miejscu przez całą noc trwały czynności z udziałem policyjnych kontrterrorystów, techników oraz prokuratora. Ze względów bezpieczeństwa na czas prowadzonych czynności ewakuowano mieszkańców bloku. Po ich zakończeniu mieszkańcy mogli wrócić do swoich mieszkań. Nasze działania nie ograniczają się wyłącznie do mieszkania, w którym ujawniono ciała. Przeszukania trwają. — ŚwiętokrzyskaPolicja (@SPolicja) November 8, 2026

- Nasze działania nie ograniczają się wyłącznie do mieszkania, w którym ujawniono ciała. Przeszukania trwają - dodaje świętokrzyska policja.