Policja potwierdza: w mieszkaniu sprawcy strzelaniny znaleziono ciała jego rodziców i siostry/Fot. PAP/Piotr Polak
KRAJ I ŚWIAT

Policja potwierdza: w mieszkaniu sprawcy strzelaniny znaleziono ciała jego rodziców i siostry

Policja potwierdza: w mieszkaniu sprawcy strzelaniny znaleziono ciała jego rodziców i siostry/Fot. PAP/Piotr Polak

Ciała zostały ujawnione w sobotę (7 listopada) przed godziną 22 w mieszkaniu w jednym z bloków w centrum Ostrowca Świętokrzyskiego.

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Zmarli to 53-letni ojciec, 52-letnia matka i 21-letnia siostra Michała O., 24-latka, który w sobotę (7 listopada) po godzinie 15 otworzył ogień do przypadkowych ludzi w Krakowie.

Na ciałach ludzi znalezionych w mieszkaniu są rany postrzałowe

- Na ciałach ujawniono obrażenia, które wstępnie oceniono jako rany postrzałowe. Zwłoki zostały zabezpieczone do szczegółowych badań. W mieszkaniu zabezpieczono 7 sztuk broni - poinformowała świętokrzyska policja.

  • Na miejscu przez całą noc trwały czynności z udziałem policyjnych kontrterrorystów, techników oraz prokuratora.
  • Ze względów bezpieczeństwa na czas prowadzonych czynności ewakuowano mieszkańców bloku.
  • Po ich zakończeniu mieszkańcy mogli wrócić do swoich mieszkań.
- Nasze działania nie ograniczają się wyłącznie do mieszkania, w którym ujawniono ciała. Przeszukania trwają - dodaje świętokrzyska policja.

Strzelanina w Krakowie - sprawdzone informacje

TAGI: strzelanina Kraków
Policja potwierdza: w mieszkaniu sprawcy strzelaniny znaleziono ciała jego rodziców i siostry/Fot. PAP/Piotr Polak Policja potwierdza: w mieszkaniu sprawcy strzelaniny znaleziono ciała jego rodziców i siostry/Fot. PAP/Piotr Polak Policja potwierdza: w mieszkaniu sprawcy strzelaniny znaleziono ciała jego rodziców i siostry/Fot. PAP/Piotr Polak
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