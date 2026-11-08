Policjanci pracują na krakowskim rynku/ Fot. PAP/Art Service
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Kilkuset policjantów pracuje na miejscu ataku w Krakowie. Stan rannych funkcjonariuszy jest stabilny

Policjanci pracują na krakowskim rynku/ Fot. PAP/Art Service

Rynek Główny, ulica Sławkowska, Grodzka i Stradomska zostały odgrodzone taśmami i radiowozami.

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Pojazd sprawcy został już usunięty. Teraz policyjni technicy w białych skafandrach wykonują oględziny przy radiowozie oraz przy pojeździe, do którego zamachowiec dobił i który znalazł się w ogniu pomiędzy policją a wysiadającym z auta 24-letnim Michałem O.

W sobotę (7 listopada) pojazd sprawcy był przez kilka godzin zabezpieczany przez pirotechników. Konieczna była ewakuacja przebywających w sąsiednich kamienicach osób. Policja utworzyła ponad 200-metrowe strefy bezpieczeństwa. Mieszkańcy i goście hoteli oraz apartamentów przed północą mogli wrócić do budynków.

Wciąż czekamy na aktualizację stanu zdrowia rannych 16 osób. W tym gronie jest dwóch postrzelonych policjantów oraz 24-letni Michał O. Według napływających z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego informacji stan rannych policjantów po operacji jest stabilny. Sprawca strzelaniny, który również przeszedł kilka zabiegów, pozostaje w stanie stabilnym, ale bardzo ciężkim.

Potrzebna jest krew dla rannych policjantów - można ją oddawać w Regionalnych Centrach Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w całym kraju. Nie ma znaczenia grupa krwi - poszkodowany dostanie z banku dokładnie taką, jakiej potrzebuje, ale liczy się oddanie każdej jednostki.

Nocą z 7 na 8 listopada w Krakowie policjanci zatrzymali uzbrojonego w nóż mężczyznę.

 – Po godz. 3 w nocy otrzymaliśmy kilka zgłoszeń dotyczących mężczyzny, który chodził z nożem po ulicy Kapelanka. W kontekście tego, co wydarzyło się na Rynku Głównym, mieszkańcy są teraz bardzo wyczuleni. Policyjny patrol pojechał na miejsce i zidentyfikował mężczyznę z nożem o ostrzu długości około 20 centymetrów – przekazała rzeczniczka małopolskiej Policji podinsp. Katarzyna Cisło.

Jak wyjaśniła, policjanci najpierw oddali strzały ostrzegawcze, jednak mężczyzna nie zareagował. Wówczas jeden z funkcjonariuszy oddał strzał w jego kierunku, ale nie trafił.

– To otrzeźwiło mężczyznę, który odrzucił nóż. Policjanci zatrzymali go i przewieźli do szpitala – powiedziała rzeczniczka.

Z pierwszych ustaleń Policji wynika, że zatrzymany może być osobą z zaburzeniami. Podinsp. Cisło podkreśliła, że nocne zdarzenie nie miało związku z sobotnią strzelaniną na Rynku Głównym w Krakowie.

Strzelanina w Krakowie - sprawdzone informacje

W sobotnim ataku na krakowskim rynku zginęło sześć osób, a 16 zostało rannych. Sprawca, 24-letni mężczyzna, został zatrzymany przez policję po wymianie ognia.(PAP)

TAGI: strzelanina Kraków
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