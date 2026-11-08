Kilkuset policjantów pracuje na miejscu ataku w Krakowie. Stan rannych funkcjonariuszy jest stabilny

Rynek Główny, ulica Sławkowska, Grodzka i Stradomska zostały odgrodzone taśmami i radiowozami.
W sobotę (7 listopada) pojazd sprawcy był przez kilka godzin zabezpieczany przez pirotechników. Konieczna była ewakuacja przebywających w sąsiednich kamienicach osób. Policja utworzyła ponad 200-metrowe strefy bezpieczeństwa. Mieszkańcy i goście hoteli oraz apartamentów przed północą mogli wrócić do budynków.
Potrzebna jest krew dla rannych policjantów - można ją oddawać w Regionalnych Centrach Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w całym kraju. Nie ma znaczenia grupa krwi - poszkodowany dostanie z banku dokładnie taką, jakiej potrzebuje, ale liczy się oddanie każdej jednostki.
Nocą z 7 na 8 listopada w Krakowie policjanci zatrzymali uzbrojonego w nóż mężczyznę.
– Po godz. 3 w nocy otrzymaliśmy kilka zgłoszeń dotyczących mężczyzny, który chodził z nożem po ulicy Kapelanka. W kontekście tego, co wydarzyło się na Rynku Głównym, mieszkańcy są teraz bardzo wyczuleni. Policyjny patrol pojechał na miejsce i zidentyfikował mężczyznę z nożem o ostrzu długości około 20 centymetrów – przekazała rzeczniczka małopolskiej Policji podinsp. Katarzyna Cisło.
– To otrzeźwiło mężczyznę, który odrzucił nóż. Policjanci zatrzymali go i przewieźli do szpitala – powiedziała rzeczniczka.
Strzelanina w Krakowie - sprawdzone informacje
- Do zamachu doszło wczoraj (sobota 7.11) około godz. 15 na Rynku Głównym w Krakowie. Policjanci postrzelili i szybko zatrzymali podejrzewanego o atak mężczyznę.
- Wśród zidentyfikowanych ofiar śmiertelnych jest co najmniej jeden cudzoziemiec.
- Obecnie w szpitalach przebywa 16 osób, w tym sprawca oraz dwóch rannych funkcjonariuszy.
- W miejscu zamieszkania sprawcy odnaleziono ciała trzech osób: dwóch kobiet i mężczyzny.