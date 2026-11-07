Premier zapowiada żałobę narodową w Polsce. „Dwa dni będziemy wspólnie przeżywać trudne chwile"

- Najbliższe niedziela i poniedziałek będą w Polsce dniami żałoby narodowej - oświadczył w sobotę wieczorem premier Donald Tusk.
Donald Tusk powiedział, że otrzymał sygnał od prezydenta Karola Nawrockiego w sprawie ogłoszenia żałoby narodowej 8 i 9 listopada w związku z tragicznymi wydarzeniami w Krakowie, gdzie sześć osób zginęło, a 16 zostało rannych w strzelaninie na Rynku Głównym.
- Moja kancelaria uzgodni, jaka będzie forma żałoby narodowej, ale wszyscy będziemy przez te dwa dni na pewno przeżywać wspólnie te trudne chwile - powiedział szef rządu.